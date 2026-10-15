▲不只看魚還能餵魚！韓京畿道「千坪水族館咖啡廳」IG爆紅，邊吃澎湃早午餐邊賞鯊魚悠遊

編輯王瀅瀅表示，邊喝咖啡邊賞魚也太浪漫，就像在海底隧道一樣～

韓國咖啡廳與餐廳競爭激烈，業者們無不各出奇招，打造各式充滿話題性的視覺空間來吸引遊客打卡踩點。在眾多特色店家之中，位於京畿道高陽市一山的「Orange Aqua」水族館咖啡廳憑藉千坪驚人規模迅速竄紅。這座沉浸式水族館咖啡廳將浩瀚的海底世界直接搬進室內，讓造訪的客人不僅能品嚐烘焙名匠製作的美味下午茶與早午餐，還能被蔚藍水槽與悠游的魚群溫柔包圍，成為近期社群平台上討論度極高的夢幻打卡熱點。

▲位於韓國京畿道的Orange Aqua成為近期超夯的打卡熱點。這座千坪水族館咖啡廳將蔚藍海底世界搬進室內，提供兼具視覺與美味的沉浸式饗宴。

超大千坪空間！連鯊魚與魟魚都能近距離看

這座令人驚豔的沉浸式空間前身為Aqua Garden一山店，如今正式以Orange Aqua之名全新出發。店家揮別了大家熟悉的舊名字，在原本的優良基礎上帶來嶄新的視覺與故事。整座複合文化空間占地高達1,000坪，光是專屬停車場就有800坪，寬敞無壓力的環境讓推著嬰兒車的家庭客也能輕鬆前來。

▲占地千坪的超大空間搭配800坪專屬停車場，讓推嬰兒車的親子家庭也能無壓力輕鬆造訪。

這裡不單只是擺設水槽的普通咖啡廳，更建立在水質、生物與過濾系統等專業管理上，打造出極具質感且舒適的湛藍景觀。走進店內，眼前展開的是生動無比的水下世界，從金魚、慈鯛、錦鯉、烏龜到小龍蝦應有盡有，甚至還能近距離欣賞鯊魚與魟魚在頭頂或身旁悠然游動的姿態。

▲店內養殖多樣水生生物，連鯊魚與魟魚都能近距離欣賞牠們優雅游動的身影。

能親手餵魚還能吃美食！晚上點燈秒變質感酒吧

除了用眼睛觀賞，店家也將單純看魚的空間轉化為親自參與的互動場域，現場設有方便站立的踏階與販賣機，讓大人小孩能透過餵食膠囊親手餵魚，或是體驗將手伸入水中讓親親魚清潔角質的奇妙觸感。此外，店內更貼心配備尿布台與兒童餐椅，細致的親子友善設計讓帶小孩出門的父母也能放下手邊壓力，自在享受悠閒時光。

▲現場提供膠囊餵魚與親親魚體驗，搭配尿布台與兒童餐椅等完善設施，親子友善滿分。

除了視覺與體驗感滿分，這裡在餐點呈現上也毫不馬虎。店內提供由烘焙名匠新鮮製作的各式溫熱麵包與早午餐，更有義大利麵、披薩、炸豬排以及深受孩子喜愛的巧克力麵包等豐富選擇，滿足全家大小的味蕾。值得一提的是，平日晚上6點後還會推出麵包打烊折扣。隨著夕陽西下，夜晚的水族館會點亮柔和燈光，氛圍頓時變得平靜而浪漫，此時來上一杯店家新推出的三得利Highball，看著藍光水槽與魚群微醺放空，彷彿不必遠行就能秒飛渡假勝地。

▲由烘焙名匠新鮮製作的各式麵包與多元餐點，完美滿足全家大小的味蕾需求。夜晚點亮柔和燈光後搭配清涼特調，呈現出與白天截然不同的平靜浪漫渡假氛圍。

水族館咖啡廳 Orange Aqua（오렌지아쿠아，原Aqua Garden一山店）

地址：경기도 고양시 일산서구 일중로 9（韓國京畿道高陽市一山西區一中路9）

營業時間：10:00-21:00（平日18:00後麵包享30%打烊折扣）

交通：搭乘韓國鐵道公車京義·中央線至一山站（일산역），出站後轉乘計程車或公車即可抵達；店家附設800坪專屬停車場，亦適合自駕前往。





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