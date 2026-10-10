入場免門票！韓慶尚北道秘境咖啡廳化身「萬聖節魔法森林」，巨型骷髏、南瓜造景超好拍

編輯王瀅瀅表示，每年這個時候整個園區都變得超好拍，想感受萬聖節氣氛來這就對啦～

秋意漸濃的時節，讓人禁不住開始期待萬聖節的到來。位於韓國慶尚北道星州的隱藏版景點、知名山林庭園咖啡廳「Liebevoll」，每年都以誠意滿滿的節慶造景引爆話題。今年園區更將廣達一萬坪的森林莊園打造成奇幻的「萬聖節魔法小鎮」，不僅有米奇南瓜燈、巨型骷髏等超好拍打卡裝置，還有穿上南瓜裝的萌寵巴哥犬與貓咪親切待客。近日已吸引不少遊客特地前往，搶先感受濃厚的節慶氛圍！

▲韓國慶尚北道人氣咖啡廳「Liebevoll」再次換上萬聖節主題造景，重磅打造森林萬聖小鎮。

米奇南瓜燈超萌！走進萬坪森林裡的萬聖奇幻秘境

Liebevoll這座結合園藝美學與藝術體驗的森林博物館，坐擁廣達一萬坪的滿滿綠意，踏進去的瞬間真有種掉進童話繪本的錯覺。這裡最迷人的巧思，莫過於將自然景致與造景融為一體，走在被芬多精包圍的森林步道上，不只能順著指標溜進閣樓裡的圖書館靜心看書，還能一路漫步到一級水質的清澈溪流邊，體驗涼爽又野趣的足浴體驗。

▲廣達一萬坪的森林博物館融合自然景致與溪流足浴，今年更立起超萌的米奇耳朵南瓜燈柱。

而今年園區的萬聖節造景也藏有不少亮點，大門兩側立起了帶有米奇耳朵造型的可愛南瓜燈柱，園區內各處更高高掛起巫師帽小幽靈串燈與南瓜燈飾；漫步於紅葉與芒草交織的花園步道時，還會驚喜遇見從草地爬出的巨型骷髏雕像，以及木棧道上擺滿的巨型大南瓜與戴著巫師帽的狗狗雕像。

▲草地裡驚喜爬出的巨型骷髏雕像，帶著滿滿節慶氛圍的幽默造景成為園區裡的超人氣打卡點。

更令人驚喜的是，莊園裡還住著一群活潑可愛的貓咪與巴哥犬家族，牠們甚至穿上了呆萌的萬聖節南瓜小衣服，旁若無人地在綠植間悠哉散步，給整座森林灌注了宛如實體版《動物森友會》的治癒能量，讓人一踩進這片綠洲，積累的疲憊便一掃而空。

▲穿上了萬聖南瓜裝的巴哥犬與貓咪在綠植間悠哉漫步，宛如走進實體版《動物森友會》。

秘境地圖集章換好禮！手作四葉幸運草、品嚐限定起司蛋糕

近日園區推出萬聖節特別企劃，活動時間從10月3日開跑至11月9日，期間不需預約即可入場，也沒有另外收取入場門票，不論大人小孩都能輕鬆前來玩樂。穿過童話風大門，除了能盡情打卡節慶感十足的森林造景，園方還免費發放探索地圖，邀請大家來場免費的集章巡禮。

民眾可以邊對照地圖探索廣闊的花園秘境、邊尋找藏在角落的特色印章，集滿後還能換到萬聖節限定糖果。若是逛累了，現場還有手作四葉幸運草的美術體驗，以及享用每日限量的米其林起司蛋糕，好吃又好玩。

園區周邊的景點規劃十分完善，距離知名景點陜川海印寺只要大約15分鐘車程，離星州城外森也僅需25分鐘車程，順勢串聯成一日豐富的秋日小旅行再適合不過。不妨趁著11月初之前的活動黃金期，挑個好天氣動身出發，親自揭開這座森林萬聖小鎮的面紗，給這個秋天留下最難忘且溫暖的魔法記憶。

▲園區萬聖節特別企劃於10月3日至11月9日登場，全區免門票、免預約即可輕鬆入場開玩。

Liebevoll（리베볼 / Liebevoll Art Garden Museum）

地址：韓國慶尚北道星州郡水倫面德雲路1433（경북 성주군 수륜면 덕운로 1433）

萬聖節活動日期：10月3日至11月9日

入場方式：全區開放，10月至11月期間免預約即可入場，免額外入場費

營業時間：平日：11:00 - 19:00／週末及公休假：11:00 - 20:00（10月份每週二、週三固定休園）

大眾運輸：可搭乘KTX至東大邱站（동대구역）或大邱站，轉乘地圖或導航指示之市外巴士至星州巴士客運站（성주버스터미널），再轉乘當地計程車（車程約 20-25 分鐘）即可抵達。

周邊順遊建議：距離陜川海印寺約15分鐘車程；距離星州城外森約25分鐘車程





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