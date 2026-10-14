被粉紅花海暴擊！首爾近郊絕美「粉黛亂子草」免費拍，秋季最佳花期、交通攻略一次看

又到粉黛亂子的季節了！編輯王瀅瀅表示，光照片就這麼美麗了，現場看絕對非常不得了啊～

四季分明的韓國，每到秋天總是會帶來不少季節限定的迷人景致，除了楓紅與銀杏將大地染上溫暖的色彩色，最讓人期待的莫過於首爾近郊秋季限定的夢幻景點「粉黛亂子草」了。這片在社群上掀起洗版熱潮的粉紅色浪潮，帶著毛茸茸的浪漫質感，輕輕柔柔地將草地鋪成浪漫粉色，成為許多旅人飛往首爾近郊追逐秋景的必訪清單。

▲韓國秋日迎來層次豐富的季節色彩，夢幻的粉黛亂子草悄悄綻放，成為韓國秋季最迷人的風景。(圖：경륜·경정／FB)

漫步夢幻粉色花海！10月底一次打包粉黛亂子草與楓紅

位於京畿道河南市的渼沙競艇公園，近日在秋日裡迎來了絕美的視覺饗宴，這裡不僅擁有寬廣的湖泊與綠意盎然的草坪廣場，每當秋風吹起，正門左側大片盛開的粉黛亂子草便與波斯菊相互輝映，形成一幅如夢似幻的唯美畫面。漫步在被粉紅浪潮包圍的步道上，隨手按下快門都是一張張令人驚艷的人生美照；尤其當夕陽西下時，夕陽餘暉灑在粉嫩的花穗上，更添幾分浪漫氛圍。

想要完美捕捉這場秋日限定的視覺盛宴，掌握黃金賞花期與實用小撇步絕對不可少。粉黛亂子草的最佳觀賞期大約落在每年九月中旬至十一月上旬，而十月底更是與五彩斑斕的楓葉同時達到全盛期的夢幻交會點。

▲寬廣湖畔與粉黛亂子草交織，隨手一拍都是浪漫的人生美照。尤其趁著夕陽西下時分造訪，粉嫩花穗在餘暉照耀下更顯唯美。(圖：미사경정공원)

解鎖秋季一日遊行程！單車漫遊環湖步道、穿梭粉紅花海

為了讓行程更具豐富度，許多人會將位於光明市的光明Speedom與河南市的渼沙競艇場串聯成一日複合式行程。身為世界最大室內自由車賽場的光明Speedom，外觀酷似巨型自行車頭盔，不僅能觀賞精彩的競輪賽事，戶外更打造了極為寬敞的休閒廣場，上午先在這裡騎單車、溜直排輪或體驗親子手作課程，下午再移師至渼沙競艇公園租借單車漫遊環湖步道，輕鬆將運動休閒與浪漫花海一網打盡。

有興趣欣賞粉黛亂子草的朋友，抵達首爾後可搭乘地鐵5號線至「渼沙站」或「河南豐山站」，再轉乘公車或直接搭計程車即可快速抵達公園正門。建議大家抵達後直奔正門左側的粉黛亂子草區捕捉陽光下的夢幻花海，接著在園區內租借雙輪或四輪自行車，沿著環湖步道騎行，輕鬆將湖光山色、滿山楓紅與粉紅波浪盡收眼底，享受最愜意的秋日輕旅行。

▲串聯光明Speedom與渼沙競艇公園，騎著自行車穿梭於環湖步道，解鎖充實的首爾近郊一日遊。(圖：국민체육진흥공단)

渼沙競艇公園 景點資訊

地址：경기도 하남시 미사대로 505

粉黛亂子草花期：每年9月中旬至11月上旬（最佳全盛期約在10月下旬）

交通方式：搭乘首爾地鐵5號線至「渼沙站」或「河南豐山站」出站，轉乘市內公車或計程車即可抵達公園正門。





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