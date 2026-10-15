台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買

編輯 鄭雅之 表示：到台北101穿越到古代！故宮聯名周邊有點好買～

上台北101穿越到古代！台北101攜手故宮博物院歡慶101周年，即日起至2027年1月31日在89樓觀景台重磅推出雲端特展。現場將宮廷美學搬上高空，打造五大打卡區與限時活動，還精選逾50款聯名周邊，邀請大家登頂感受這場夢幻的高空穿越之旅。



▲89F觀景台窗邊設置朕的台北上河圖趣味造景，將古人騎u-bike與送外送等穿越場景結合大台北高空美景，成為人氣拍照打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲台北101觀景台清宮時空雲端特展打造朕的龍椅寶座迎賓區，遊客可體驗蓋上復刻版古稀天子之寶璽留念。(攝影：鄭雅之)





五大主題區秒入戲

展覽精心規劃五大拍照打卡區，讓大家能一秒化身帝王與格格。現場特別擺設霸氣龍椅與印章供大家蓋章留念，還能漫步於高空御花園遠眺城市美景。窗邊更有穿越時空的古人互動造景與求運勢的大型籤詩筒，搭配12款限定相框拍貼機，隨手一拍都是質感爆棚的奇幻照片。



▲朕的台北上河圖互動區打造放大版有求必應幸運籤詩筒，以故宮銅熊尊與玉熊尊為造型，供民眾抽籤求事業與愛情運勢。(攝影：鄭雅之)





限時活動與親子同樂

配合國慶與萬聖節活動，台北101特別推出國人專屬優惠套票。10月31日萬聖節當天更舉辦互動遊戲，大家可以變裝成古人與宮廷角色猜謎拿好禮。此外針對12歲以下兒童推出雲端漫遊集章活動，只要集滿點位印章就能免費兌換可愛的101紙膠帶，非常適合全家人一起同樂。



▲萬聖節期間登頂參加雲端穿越互動遊戲，與四大宮廷角色互動挑戰故宮國寶猜謎趣，完成任務即可獲得專屬限定好禮。(攝影：鄭雅之)





雲端快閃店夢幻登場

位於東面的快閃店以古典多寶格為靈感設計，走進其中宛如親臨皇家藏寶庫。店家精選多款質感生活禮盒，包含象徵事業高升的「節節如意101典藏茶禮組」、結合長卷畫作的「台北上河圖咖啡禮盒」，以及旋轉音樂盒搭配古早味黑糖捲的「御音藏宮廷寶盒」，充滿濃濃東方生活美學。



▲節節如意101典藏茶禮組融合台北101建築線條與故宮如意紋樣，層層堆疊出天際線姿態，象徵事業節節高升的尊榮品味。(攝影：鄭雅之)

▲台北101與翠白白托特包採用棉質帆布與亮眼配色，將故宮翠玉白菜角色與台北101建築意象結合，兼具設計感與實用性。(攝影：鄭雅之)





國寶聯名周邊搶購潮

除了經典茶禮與美食禮盒之外，年輕族群喜愛的潮牌配件與文創周邊更是這次的一大亮點。包含限量開搶的超萌公仔「翠玉白菜刺刺百財登峰」、熟成7年的「金盈如意19%熟成梅酒禮盒」、融入古畫風格的「犀牛盾防摔手機殼」以及時尚水壺，成功將傳統國寶轉化為質感日常小物。



▲人氣公仔故宮文物系列翠玉白菜刺刺百財登峰推出四款晶透顏色，結合台北101與翠玉白菜打造招財桌上擺飾，吸引收藏家搶購。(攝影：鄭雅之)

▲金盈如意19%熟成梅酒禮盒結合台北101建築與故宮皮球花紋飾，搭配感溫變色杯，讓代表煙火的紋樣隨品飲瞬間綻放。(攝影：鄭雅之)





隨身文創小物超推坑

這次跨界合作更將國寶元素延伸至生活細節中，推出多款讓人愛不釋手的隨身小物。包含印有可愛螽斯角色的「台北101與翠白白托特包」、精緻的「刺繡吊飾」，以及復刻清代帝王漆器與外交國書造型的「宮廷風涼糖」，連「新東陽肉鬆」與「珍珠奶茶酥」都換上璀璨煙火包裝。



▲雲端快閃店熱銷聯名商品包含宮廷風涼糖與上河圖茶包，經典古畫與帝王漆器設計將傳統文化融入現代生活日常。(攝影：鄭雅之)

▲台北101與故宮人氣角色翠白白推出聯名刺繡吊飾，可愛造型搭配台北101與翠玉白菜意象，成為旅遊隨身必備的質感配件。(攝影：鄭雅之)





台北101觀景台 × 國立故宮博物院聯名套票

價格：優惠價 NTD 890 / 組（原價 NTD 950）

內容：國立故宮博物院普通參觀券 1 張 + 台北101觀景台全票 1 張





台北101 雙十登頂璀璨同慶國人限定國慶雙人套票

銷售期間：即日起至 2026/10/31（六）

優惠價格：NTD 1,010 / 雙人（原價 NTD 1,200）

適用對象：憑中華民國身分證或居留證之旅客，需兩人同時入場

內容：台北101觀景台門票 2 張，適用 89F、88F 及風阻尼球區，不含 101F





台北101故宮 翠玉白菜刺刺百財登峰公仔限量開搶資訊

開賣時間：10/14（三）18:00 於台北101 ONLINE 平台開賣

售價：NTD 2,680

數量：限量 100 隻，四款顏色各 25 隻，每人每次限購一色一盒





台北101故宮 萬聖節雲端穿越互動遊戲

活動日期：2026/10/31（六）

活動內容：變裝成古人登頂，與四大宮廷角色互動猜謎即可獲贈限量小禮物





台北101故宮 雲端漫遊集章冊

活動期間：2026/10/15（四）– 2026/12/10（四）

活動內容：12 歲以下兒童集滿四大點位印章，可兌換101熊歡樂紙膠帶





台北101故宮聯名周邊、售價

節節如意 101典藏茶禮組：NTD 5,280

《台北上河圖》咖啡禮盒：NTD 980

御音藏・宮廷寶盒：NTD 799

故宮文物系列 - 翠玉白菜刺刺｜百財登峰（翠玉款/灰煌款/天青款/紫光款）：NTD 2,680

金盈如意-19%熟成梅酒禮盒700ml：NTD 3,500

繁華好時_香皂禮盒：NTD 990

博古圖八方窗花禮盒組：NTD 1,200

上河圖茶包：NTD 480

鳳翠流金：NTD 450

檸檬的禮物—酸甜組合：NTD 550

檸檬的禮物—水晶提盒：NTD 1,000

新東陽黑豬肉鬆：NTD 260

新東陽鮭魚鬆：NTD 260

新東陽芒果雪花餅：NTD 320

新東陽珍珠奶茶酥：NTD 320

清明上河圖紀念茶糖：NTD 250

宮廷風涼糖-紅漆龍紋：NTD 150

宮廷風涼糖-大清國書：NTD 150

宮廷風涼糖-琺瑯雙龍：NTD 150

犀牛盾AquaStand 磁吸水壺-黑-庭院新景：NTD 2,100

犀牛盾AquaStand 磁吸水壺-貝殼灰-青花雲繞：NTD 1,350

NFC 古韻胸針組：NTD 390

祝你發財轉運球拍拍燈：NTD 2,480

祝你發財轉運球：NTD 1,980

台北101與翠白白 托特包（靛藍/黃色）：NTD 880

台北101與翠白白 刺繡吊飾（粉/黃）：NTD 690

購物袋-白菜/肉形石：NTD 400

寶島掛飾（藍/黃）：NTD 270

轉轉掛飾（藍/桃）：NTD 270

發財聚寶球/百財聚寶球：NTD 590

犀牛盾Clear抗黃化透明防摔手機殼-靈獸鎮風-貓：NTD 1,480

犀牛盾Clear抗黃化透明防摔手機殼-瑞獅戲寶：NTD 1,480

犀牛盾Clear抗黃化透明防摔手機殼-到此一遊：NTD 1,480

犀牛盾Clear抗黃化透明防摔手機殼-畫境穿越：NTD 1,480





台北最新快閃店、展覽要拍！

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▲觀景台貓咪戲球打卡區翻玩故宮走獸與風阻尼球意象，將傳統畫作與台北101防震守護意象相結合，打造可愛的雲端打卡牆。(攝影：鄭雅之)

▲89F觀景台《【玩轉故宮101】清宮時空雲端特展》展出多幅跨界藝術作品，巧妙將故宮經典國寶文物與台北101建築語彙完美融合。(攝影：鄭雅之)

▲台北101觀景台玻璃窗繪製古人吃滷肉飯與自拍的穿越圖像，將故宮經典國寶元素巧妙結合台灣在地生活日常。(攝影：鄭雅之)

▲特展區設置古風市集台北雲端街坊，還原傳統槐傀戲台與神算子算命攤位造景，讓遊客秒入戲體驗濃濃宮廷古典風情。(攝影：鄭雅之)

▲玩轉故宮101雲端快閃店推出翠玉白菜與肉形石圖案的質感購物袋，搭配台北101地標圖樣，兼具實用與紀念收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲台北101與故宮聯名特展推出有趣的對聯大考驗遊戲，邀請現場民眾挑戰古詩詞句，增添高空穿越體驗的文化互動樂趣。(攝影：鄭雅之)