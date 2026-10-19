AirAsia機票7折起限時開搶！台北高雄飛日本泰國2,303元起，豪華平躺座位最高省30％，寒假出國也適用

年底出國機票優惠來了！AirAsia推出全航線全座位7折起，單程含稅2,303元起。資深媒體編輯李維唐從旅遊消費角度提醒，搶票除了比較票價，也要留意行李加購與改期條件，才能掌握實際旅遊預算。

年底想飛日本賞雪、到泰國避寒，或是提前安排2027年寒假出國，現在可以開始搶便宜機票了。AirAsia亞洲航空宣布推出「全航線、全座位」限時7折起優惠，台北、高雄出發飛往日本、泰國、菲律賓及馬來西亞等熱門目的地，單程含稅最低只要2,303元起。這波優惠從即日起開放訂購至10月25日，出發日期一路涵蓋至2027年9月30日，連豪華平躺座位也有最高30％折扣，想趁聖誕節、跨年或寒假出國的旅客，可以把握這次機票促銷提前規劃。

AirAsia機票7折起！10月25日前搶票、2027年9月底前都能飛

每到年底，聖誕節、跨年與寒假接連登場，出國旅遊也成為不少人安排假期的熱門選擇。這次AirAsia推出的「全航線、全座位」促銷，正好讓想提前安排旅行的旅客多了一個比價機會。活動從2026年10月19日至10月25日限時開放，適用出發日期為2026年11月2日至2027年9月30日的指定航班，從年底假期、明年寒假到暑假，都有機會找到符合旅遊計畫的優惠機票。

對於習慣提前安排出國行程的人來說，這次促銷的吸引力除了7折起的機票優惠，還有將近11個月的適用出發期間。想在冬天飛往日本感受雪季氣氛，或是趁台灣天氣轉冷時到東南亞享受陽光，都能依照自己的休假時間尋找適合的航班。不過，實際優惠仍須依指定航班與訂票時顯示的票價為準，建議先確認旅遊日期，再比較不同航班的價格。

台北出發機票2,303元起！沖繩福岡大阪札幌、曼谷清邁都能選

想從桃園出發的旅客，這次可以把日本與東南亞熱門城市一起列入旅遊清單。AirAsia公布的台北出發優惠航點包含馬尼拉、曼谷廊曼機場、沖繩、福岡、沙巴亞庇、吉隆坡、大阪、清邁及札幌新千歲機場等，單程含稅最低2,303元起，無論偏好城市旅行、海島度假，還是冬季賞雪，都能依照喜歡的旅遊風格安排。

如果想把握冬天到日本旅行，札幌可以安排雪季景點與北海道美食，福岡適合喜歡逛街、吃拉麵與規劃九州行程的旅客，大阪則能將購物、美食與關西觀光排進假期。偏好溫暖天氣的人，也可以考慮沖繩、曼谷或清邁，從海島風景、街頭小吃到城市散步，各有不同的旅行樂趣。這次優惠涵蓋多個熱門航點，讓旅客不必只鎖定單一目的地，也能比較不同城市的機票價格。

高雄出發也有便宜機票！東京大阪曼谷吉隆坡單程2,303元起

南部旅客同樣有機會搶到優惠票價。AirAsia這次針對高雄出發航線推出促銷，涵蓋馬尼拉、曼谷廊曼機場、吉隆坡、大阪及東京成田機場等熱門目的地，單程含稅最低同樣2,303元起，想從高雄直接安排海外旅行，也能趁活動期間比較機票價格。

其中，東京與大阪適合喜歡日本購物、美食及城市觀光的旅客，從百貨商圈、特色街道到各式日式料理，都能安排不同的旅行主題。想要轉換度假氣氛，曼谷與吉隆坡則有夜市、美食、購物中心及城市景點可以探索。對於不想特地北上搭機的南部旅客而言，從高雄出發也有多個熱門航點可以選擇，規劃年底或明年假期更加方便。

AirAsia轉機航線也能安排！馬爾地夫、檳城與長灘島一次納入旅遊清單

如果已經去過日本、泰國等熱門目的地，想把下一趟旅行安排得更有度假感，AirAsia也提供透過樞紐機場轉機前往其他城市與海島的選擇。這次公布的航線網絡包含馬爾地夫、檳城及長灘島等旅遊目的地，讓旅客可以從原本熟悉的亞洲城市，延伸規劃更多不同風格的海外假期。

喜歡海島度假的旅客，可以把馬爾地夫與長灘島列入清單，安排海景、沙灘與放鬆行程。想體驗東南亞在地文化與特色美食，則可以考慮馬來西亞檳城，從街頭小吃、老城區散步到特色建築，享受不同於一般都會旅行的節奏。由於部分目的地需要轉機，訂票時也要留意轉機時間、航段安排與實際票價，才能找到符合預算與行程需求的機票組合。

AirAsia豪華平躺座位最高省30％！長途飛行也能升級舒適感

這波機票促銷還有一項值得注意的優惠，就是AirAsia X同步針對豪華平躺座位推出最高30％折扣。對於搭乘較長航程、希望在飛行途中有更舒適休息空間的旅客而言，除了比較一般經濟艙票價，也可以看看豪華平躺座位的促銷價格。

AirAsia X的豪華平躺座位主打可平躺的座椅設計，與一般經濟艙座位相比，提供不同的休息體驗。尤其是安排需要較長飛行時間的海外旅行，或希望抵達目的地前能有更充裕休息空間的人，都可以將這項優惠納入考慮。不過，豪華平躺座位折扣最高為30％，實際優惠幅度與適用航班仍須以訂票頁面公告為準。

AirAsia免費改機票日期一次！行程變動可省改期手續費

訂好機票後，最擔心的就是工作安排改變、假期臨時調整，原本規劃好的出國日期必須跟著更動。這次AirAsia除了提供機票折扣，也針對活動期間預訂的符合條件機票，推出一次免收航班日期更改手續費的優惠，讓旅客在安排較長期的海外旅行時，多一點調整空間。

需要特別留意的是，免費改期指的是免收一次航班日期更改手續費，並不代表可以免費更換任何航班。如果更改後的機票價格比原本購買的票價高，旅客仍須補足票價差額。對於提前數個月預訂寒假、暑假機票的人來說，這項優惠可以降低部分行程調整成本，但訂票前仍應確認適用條件，避免誤以為所有機票都能無條件免費更改。

AirAsia MOVE加購行李餐點7折起！託運行李、選位一次搞定

搭乘低成本航空時，除了機票價格，託運行李、機上餐點與座位選擇也是不少旅客會考慮的額外費用。這次AirAsia同步推出加購優惠，旅客透過AirAsia MOVE訂購機票時，選購包含託運行李、機上餐點及座位選擇的超值套票Value Pack，即可享有7折起優惠。

如果準備到日本購物，或是安排較長天數的海外旅行，託運行李可能是不可少的需求。想在飛行途中用餐，或希望事先選好座位，也可以評估是否一次購買套票。比起只看機票的促銷價格，將行李、餐點與選位等需求一起計算，更能掌握整趟旅行的實際交通預算，避免訂完機票後才發現還需要加購其他服務。

AirAsia機票優惠怎麼買？10月25日截止、出發日期最晚到2027年9月30日

這次AirAsia機票促銷從2026年10月19日開跑，訂票截止日為10月25日，適用出發日期從2026年11月2日至2027年9月30日。想安排聖誕節、跨年、2027年寒假或明年其他海外假期的旅客，可以先確認可休假的時間，再到AirAsia官方網站或AirAsia MOVE查看航班與優惠價格。

AirAsia目前提供涵蓋亞洲、澳洲及中東等超過130個目的地的航線網絡，並已連續17年獲Skytrax評選為「世界最佳低成本航空公司」。這次促銷同時涵蓋機票、豪華平躺座位與加購套票，從想省機票錢的小資旅客，到希望提升飛行舒適度的旅遊族群，都能依照需求選擇。準備搶票前，記得比較單程與來回票價、確認行李需求及改期條件，才能真正把優惠用在適合自己的旅行計畫上。





AirAsia迎接年底旅遊旺季 全航線全座位7折起

優惠活動與折扣重點

全航線全座位折扣：全航線、全座位（All Seats, All Flights）推出限時促銷 7 折起優惠。

豪華平躺座位折扣：AirAsia X（D7）豪華平躺座位（Premium Flatbed）同步享最高 30% 折扣。

免改期手續費：活動期間預訂符合條件之機票，可享 1 次免收航班日期更改手續費（若有票價差額仍須補足）。

超值套票優惠：透過 AirAsia MOVE 加購超值套票（Value Pack，包含託運行李、機上餐點與選位），享 7 折起優惠。

活動時間與適用出發日

促銷期間：即日起至 2026 年 10 月 25 日止。

適用出發日期：2026 年 11 月 2 日至 2027 年 9 ⽉ 30 日期間指定航班（適用聖誕節、跨年及 2027 年寒假）。

航線與價格資訊（單程含稅最低 NT$2,303 起）

台北出發航點：馬尼拉、曼谷（廊曼）、沖繩、福岡、沙巴（亞庇）、吉隆坡、大阪、清邁、札幌（新千歲）。

高雄出發航點：馬尼拉、曼谷（廊曼）、吉隆坡、大阪、東京（成田）。

轉機目的地：可經由樞紐機場轉機前往馬爾地夫、檳城、長灘島等熱門景點。

從日本賞雪到東南亞度假，不妨一起比較不同航空品牌的航點與票價選擇。

推薦閱讀：雄獅攜手長榮推限時搶購！曼谷沖繩買一送一，東京首爾機票5888元起再加碼送eSIM與購物金

推薦閱讀：先喝道買一送一！桃桃多多、雪凍多多0元多一杯，再送星宇日本機票

推薦閱讀：吃拉麵直接抽九州機票！樂麵屋推出入境九州拉麵之旅，加碼平日下午兩人同行免費吃招牌日式炸雞