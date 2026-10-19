英國插畫大師Julia Gash來台！台北101雲端畫家見面會台北地圖包搶先開賣，親筆簽名拿法攻略

英國手繪插畫大師Julia Gash來台！台北城市帆布包10/29下午2點台北101開賣，編輯鄭亦庭表示：前30名還能獲得Julia Gash親筆簽名。

▲Julia Gash親臨台北101！台北101雲端畫家跨界對話見面會，前30名購買台北款托特包，可獲得當日Julia Gash親筆簽名。(攝影：鄭亦庭)





2026台灣奇蹟國際繪畫比賽

▲2026 台灣奇蹟國際繪畫比賽以台北101為核心意象，將台灣 MIT 精神與台北101建築完美融合呈現在觀眾面前。(攝影：鄭亦庭)

作品結合引領世界的MIT品牌

▲2026 台灣奇蹟國際繪畫比賽以台北101為核心意象，將台灣 MIT 精神與台北 101 建築完美融合呈現在觀眾面前。(攝影：鄭亦庭)





Julia Gash台北城市帆布包、親筆簽名

▲台北城市地圖托特包於10/29 14點在TAIPEI 101 Gift Shop開賣，前30名顧客可以獲得 Julia Gash親筆簽名。(攝影：鄭亦庭)





Julia Gash台北城市漫遊帆布包限量 販售資訊

開賣時間：10/19（一）14:00

販售地點：台北101觀景台4F禮品店

限量101個，每人限購1個，售完為止

前30名購買者可獲得親筆簽名兌換號碼牌，有機會近距離收藏大師簽名。

《Artist Meets Artist: Julia Gash × 台北101雲端畫家跨界對話》見面會 活動資訊

英國手繪插畫大師Julia Gash親臨台北101！Julia Gash10月19日將現身台北101購物中心4樓都會廣場，與「2026台灣奇蹟國際繪畫比賽」得獎創作者近距離交流，現場分享她與台灣的緣份，以及創作台灣、台北101地圖包的靈感故事，活動當天只要在4樓禮品店購買台北城市地圖托特包，前30名顧客就能獲得Julia Gash當日親筆簽名。▲英國知名插畫家Julia Gash來台！台北地圖包搶先開賣，親筆簽名拿法攻略。2026台灣奇蹟國際繪畫比賽特別邀請新北市美術館擔任藝術代表，邀請全球藝術創作者描繪台灣這座島嶼的驕傲，本屆比賽以「台灣奇蹟」為核心，邀請參賽者發揮創意巧思，將台北101建築意象與這片土地上動人的MIT精神完美融合，並在10/19下午邀請英國插畫大師Julia Gash，與得獎創作者們近距離交流。2026台灣奇蹟國際繪畫比賽鼓勵創作者從多元視角進行探索，將台灣引以為傲的領先品牌融入創作，像是長榮航空的國際空中美學，以及台灣高鐵穿梭南北的陸地速度感，展現品牌與台北101共築的全球影響力，同時也鼓勵大家造訪新北市美術館尋找靈感，將美術館獨特的建築線條與台北101的現代美學相結合，透過藝術角度重新詮釋島嶼文化。英國插畫大師Julia Gash於10月19日親臨台北101購物中心4樓都會廣場，與今年「2026 台灣奇蹟國際繪畫比賽」得獎創作者近距離交流，並分享創作台灣與台北101地圖包的靈感故事，「台北城市漫遊帆布包」於下午14點搶先開賣，當天於4樓 TAIPEI 101 Gift Shop禮品店購買托特包的前30 顧客，更能獲得Julia Gash當日親筆簽名。活動時間： 2026/10/19(一)15:30 – 16:30(15:00 開放報到入場)活動地點： 台北101購物中心 4F 都會廣場展區參與對象： 2026台灣奇蹟國際繪畫比賽得獎者(優先)、媒體朋友、貴賓及一般民眾(限額101名，額滿為止)

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