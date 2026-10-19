全台獨家搶先開賣！英國Julia Gash手繪台灣托特包首度實體化登場，TSUTAYA BOOKSTORE信義店限量登場

英國插畫家JuliaGash把台灣風景畫成托特包，全球首賣限量200個。從生活選物角度來看，這次最值得關注的是首次商品化的台灣款，以及限量親筆簽名收藏設計。

英國知名插畫家Julia Gash的城市藝術托特包終於登台，這次還把台灣風景直接畫進包包裡！全新「Taiwan台灣款」首度製作成實體商品，10月19日晚間18時在TSUTAYA BOOKSTORE信義店全球搶先開賣，首波集結台北、東京、巴黎、倫敦等12款城市設計，每款售價780元，總計限量200個，還有藝術家親筆簽名款可以收藏。喜歡文青風帆布包、旅行紀念小物的人，這次除了能把世界城市風景背出門，現場購買並完成指定拍照打卡，還能免費帶走限定手繪LOVE書籤。

▲台灣、台北與Love Wins彩虹款一次亮相。英國插畫家Julia Gash把城市地標、在地文化與繽紛手繪圖案通通放進托特包，搭配海軍藍白條紋提把，簡單穿搭也能背出旅行感。每款780元，首批12款限量200個，台灣款更是全球首次商品化。圖／得利影視提供；窩客島整理



Julia Gash台灣款全球首賣！把台灣地標與島嶼風景畫進托特包

對喜歡旅行的人來說，每座城市都有讓人想帶回家的風景，而英國插畫家Julia Gash最擅長的，就是把這些旅行記憶變成充滿個性的手繪地圖。這次首度在台灣正式推出的城市藝術托特包，最值得關注的就是全新「Taiwan台灣款」，以台灣代表性地標、文化元素與自然風貌為創作靈感，將不同地方的人文特色濃縮在同一幅插畫裡，讓熟悉的台灣風景有了不一樣的藝術表情。

特別的是，這幅台灣手繪地圖過去雖然曾經出現在Julia Gash品牌官網，卻從未正式製作成實體商品。這次由TSUTAYA BOOKSTORE信義店取得全球首次商品化的首賣機會，同時擁有為期2個月的全台獨家販售資格。對平常就喜歡收集城市紀念品、特色帆布包的人來說，這款台灣設計不只是日常穿搭配件，也多了一份與在地文化連結的收藏意義。

Julia Gash城市藝術托特包12款登場！東京巴黎倫敦通通背著走

如果平常出國總喜歡逛當地書店、博物館商店，尋找具有城市特色的紀念品，Julia Gash的插畫風格應該會讓人多看幾眼。她擅長運用黑色墨水線條勾勒城市輪廓，再搭配明亮溫暖的色塊，把建築地標、人文風情與旅行印象融合成一幅幅手繪作品。畫面保留手繪筆觸特有的樸實感，不追求制式工整的地圖呈現，反而讓每座城市展現自己的個性。

這次台灣首波引進12款設計，除了全新台灣款與台北款，還能找到東京、京都、倫敦、牛津、巴黎、紐約、香港、首爾、新加坡等城市系列，以及帶有彩虹設計的「Love Wins」特別紀念款。喜歡日本旅行的人可以挑選東京或京都，偏愛歐洲城市風景的人則能從倫敦、牛津、巴黎尋找喜歡的設計。不同城市的插畫各自承載旅行意象，無論是選擇去過的地方，還是一直想造訪的目的地，都能透過一只托特包延續對城市的想像。

Julia Gash托特包780元！厚磅純棉帆布搭配海軍藍白條紋提把

除了手繪圖案，Julia Gash城市藝術托特包在材質與配色上也延續品牌鮮明的生活風格。包身採用100％純棉厚磅帆布製成，與一般以輕薄布料為主的購物袋相比，厚磅帆布的材質設定更著重耐用性與日常使用需求。提把則選用品牌標誌性的海軍藍白條紋織帶，讓原本充滿色彩的城市插畫，多了帶有英倫休閒感的細節。

這樣的設計很適合融入日常穿搭，像是週末穿著簡單的襯衫、牛仔褲出門逛街，搭配一只印有城市風景的帆布包，就能讓整體造型多一個視覺重點。平常去書店選書、咖啡廳閱讀，或是假日出門旅行，也能把它當成隨身配件。值得一提的是，這次引進的托特包皆由通過公平貿易認證的工廠製造，從材質選擇到生產背景，都呼應品牌重視生活與環境的創作理念。12款商品建議售價統一為780元，挑選時可以直接從最喜歡的城市圖案下手。

Julia Gash親筆簽名托特包限量開賣！台灣款與台北款最值得關注

對插畫藝術收藏愛好者來說，這次還有另一個不能錯過的亮點，就是Julia Gash親筆簽名款。主辦單位特別向英國原廠爭取，由藝術家事先親筆簽名的台灣款與台北款托特包，並安排在首批商品中限量販售，讓喜歡她創作風格的消費者，有機會收藏帶有藝術家簽名的作品。

這次簽名款僅限台灣款與台北款，並採每人限購1件的方式販售，售完為止。由於主辦單位並未另外公布簽名款的實際數量，想鎖定親筆簽名版本的人，建議特別留意首賣時間與現場販售情況。尤其全新台灣款本身就是首次商品化的設計，再加上藝術家簽名元素，對喜歡城市插畫、台灣主題文創商品的人而言，更具有紀念意義。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店打卡送書籤！手繪LOVE限定贈品免費拿

買包包還能順便收集限定小禮物！配合Julia Gash城市藝術托特包首度登台，TSUTAYA BOOKSTORE信義店特別設置「Julia Gash手繪台灣意象打卡牆」，讓原本只出現在商品上的插畫延伸到實體空間，逛書店之餘，也能留下與城市藝術作品合照的紀念。

活動自10月19日開跑，只要在信義店購買任一款Julia Gash城市藝術托特包，接著到指定打卡牆拍照，將照片發布至Instagram貼文或限時動態，並標記官方帳號「@tbs_xinyi」，結帳時出示完成畫面，就能免費獲得信義店限定「Julia Gash手繪LOVE書籤」1份。這款贈品採限量提供，送完為止。對平常喜歡閱讀、收藏設計書籤的人來說，正好能把城市插畫的藝術風格，從隨身包款延伸到每天翻閱的書頁之間。

Julia Gash英國插畫家創作故事！用手繪地圖記錄世界城市風景

Julia Gash之所以受到旅行愛好者喜愛，與她獨特的城市觀察方式有關。她以「Loving the World Around Her」作為品牌創作理念，透過黑色毛筆墨水線條與溫暖色彩，描繪世界各地的城市輪廓、文化特色與自然景觀。她的創作不只是將地標排列在畫面上，而是透過插畫重新整理一座城市值得被記住的風景，讓原本熟悉的街道與建築，轉化成具有辨識度的藝術圖像。

從歐洲、美洲到亞洲，Julia Gash的作品已涵蓋數百座城市，這次台灣正式加入商品化的城市地圖系列，也讓台灣的人文風景有機會透過她的設計語言，成為可以隨身攜帶的旅行紀念。對喜歡插畫、設計選物與旅遊文化的人來說，這類商品吸引人的地方，正是能從圖案中找到自己與某座城市的連結。無論是曾經走過的街道，或是還沒完成的旅行清單，都能成為挑選包款時的一個理由。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店10月19日開賣！統一時代百貨5樓限量200個

這次Julia Gash城市藝術托特包首賣活動，選在台北信義商圈的TSUTAYA BOOKSTORE信義店舉行。店鋪位於統一時代百貨台北店5樓，原本就結合閱讀、文創雜貨與咖啡休閒空間，這次再透過城市藝術主題陳列與拍照互動區，讓消費者在逛書店時，也能接觸不同城市的插畫設計。

活動將於2026年10月19日星期一晚間18時正式開賣，首批12款托特包合計限量200個，每款售價780元。其中全新台灣款由信義店取得為期2個月的全台獨家首賣資格，台灣款與台北款另有少量藝術家親筆簽名版本。想要收藏特定城市圖案，或是希望拿到限量LOVE書籤的人，可以先確認自己喜歡的款式與打卡規則，再安排時間前往。把旅行風景變成每天都能使用的生活配件，也讓這次城市藝術托特包首賣，多了一個值得走進書店的理由。

▲喜歡收藏文創小物的人別錯過。Julia Gash把充滿愛與色彩的Love Wins插畫延伸成限定書籤，彩虹、愛心與手繪人物細節滿滿。10月19日起到TSUTAYA BOOKSTORE信義店購買任一款城市托特包，完成指定拍照打卡，就能免費帶走限定手繪LOVE書籤，數量有限送完為止。圖／得利影視提供；窩客島整理





Julia Gash 城市藝術托特包全台獨家首賣特企

活動日期：2026年10月19日（星期一）

活動時間：晚上18:00起正式開賣

活動地點：TSUTAYA BOOKSTORE信義店（台北市信義區忠孝東路五段8號5樓，統一時代百貨台北店5樓）

Julia Gash 城市藝術托特包系列

商品單價：每款新台幣780元

首批數量：全台限量引進200個

商品特色：

全新亮點：全新手繪「Taiwan」台灣款首度實體商品化，全球搶先首賣，信義店取得為期兩個月全台獨家首賣權。

材質工藝：公平貿易認證工廠製造，採用100%純棉厚磅帆布，搭配品牌標誌性海軍藍白條紋織帶提把。

首波販售款式（共12款）：

經典城市地標系列（11款）：Taiwan（台灣）、Taipei（台北）、Tokyo（東京）、Kyoto（京都）、London（倫敦）、Oxford（牛津）、Paris（巴黎）、New York（紐約）、Hong Kong（香港）、Seoul（首爾）、Singapore（新加坡）。

特別紀念款（1款）：Love Wins彩虹款。

限時特企與優惠好康

限量親筆簽名款：

包含Julia Gash事先親筆簽名之「台灣款」與「台北款」。

購買台灣款或台北款即有機會購得。

每人限購1件，售完為止。

拍照打卡贈禮：

打卡地點：現場設置「Julia Gash手繪台灣意象打卡牆」。

參加方式：於現場購買任一款托特包，在打卡牆拍照並發布至Instagram貼文或限時動態，標記官方帳號 @tbs_xinyi。

贈品內容：結帳時出示畫面，即可免費獲得信義店限定「Julia Gash手繪LOVE書籤」乙份（數量有限，送完為止）。

近期想安排台北逛街行程的人，也別錯過其他期間限定展覽、免費拍照景點與消費贈禮活動

推薦閱讀：台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買

推薦閱讀：星巴克0元升級去冰補奶！隱藏優惠現折20元先看，12款小熊維尼聯名這天提前搶

推薦閱讀：7-11雛菊咖啡杯超潮！Mardi Mercredi聯名發光杯塞69元入手，咖啡17杯500元先寄杯