《新竹竹東美食旅遊》長春1930Cafe 竹東老一輩的歷史記憶.老宅古蹟咖啡廳.認識在地的老故事.吃輕食喝下午茶的好地方.可咖啡廳場地租借.老宅復古咖啡

長春1930Cafe的前身是長春醫院，當年在竹東鎮上是第一間最具規模的私立醫院，也是台灣肝炎之父–宋瑞樓的出生地、成長的地方，今年1月審評為新竹縣定古蹟，創立於西元1909年，1930年完工，建築物走的是Art-Deco裝置藝術設計，也是(大醫生-宋燕貽)、(小醫生-宋燕翔)兄弟所創立的，像家裡有困境的窮苦人家，宋醫師宅心人厚，不收醫藥費，

..

建物曾經歷過多次轉手易主，有易主順天堂及張外科診所，前幾年還承租過內衣特賣會、7-11、小吃肉圓麵線加盟店，都經營不善，變成老建築閒置荒廢掉好一段時間，宋家後代藉由貴人-黎許傳老師的牽線謀合張家後代，宋氏家族齊心合力，傳承家族精神，2018年才能得以購回。也會堅持保存歷史文化，延續建築原樣，為宋氏家族與竹東老一輩與不同世代的竹東人留下共同回憶，讓大家認識在地的老故事。(本篇文章為自費文)

老宅復古咖啡

去年成立了老宅古蹟咖啡廳，6/24試營運，前一陣子才在做古蹟修復工程，終於在今年1/27正式開幕，長春1930Cafe餐飲部分，有提供咖啡、茶飲、蛋糕甜點，不定期會舉辦藝文活動、書畫比賽得獎作品展出以及公益醫療活動，有需要咖啡廳場地租借，可以跟長春1930Cafe聯絡。

..

宋展河教育基金會與肝病防治學術基金會、長春1930cafe所聯合舉辦的「抽血癌篩腹超大活動」公益義診活動，竹東鄉親非常踴躍，沒幾天就報名額滿，以後公益醫療義診活動，每年12月常態歲末會舉辦1次，竹東每里都會輪到，造福竹東鎮民，

..

長春1930Cafe消費方式

▲用餐時間:不限時間，不收服務費，咖啡廳音樂，有時會播放輕音樂，假日會有樂團自彈自唱…..等表演，

可點影片欣賞

..

看到蛋糕櫃一個個誘人的蛋糕，恨不得自己擁有甜點大胃王的胃，想每一種都吃到它，

長春1930Cafe1/27菜單

大家最想要知道長春1930Cafe有賣哪些品項，附上菜單給各位參考，價位在55到250$之間，

生理期來喝杯黑糖奶茶，熱熱喝配點手工餅乾最舒服了!

鹽可頌:烤到表皮脆脆的，有著質樸的麵香，鹽可頌裡面再塗抹一點鹹奶油，噴香可口，越嚼越香，

佛卡夏現烤現吃最美味，Q中略有一點嚼勁，不止有迷迭香，還有其他香料，看要吃原味或抹一點草莓果醬搭配來吃都不錯，

檸檬磅蛋糕

磅蛋糕有裹上薄薄一層檸檬糖霜，咬起來微酸微甜帶點脆，伴隨著清新的檸檬香氣，蛋糕體很鬆軟，像我很怕酸的人，就很喜歡吃這款，

芋泥生乳捲:蛋糕體蓬鬆柔軟，內餡更是深藏不露，芋泥口感綿密滑順，不時可以咬到鬆軟的芋頭顆粒，

巴斯克焦香:放進嘴裡，巴斯克表皮微苦焦香，香濃乳酪餡，不斷飄散出濃郁的起司香，口感溼軟綿密，輕綿柔順不用咀嚼就入口即化，帶點養樂多的滋味，

東方美人茶:啜飲一口東方美人茶，一入口透出淡淡茶的芳香，回甘不澀苦，茶香的餘韻叫人喜歡，

若跟我一樣喜歡老宅老建築，不妨抽空找個時間，與姊妹們坐著喝點咖啡、吃點下午茶，過個愜意的下午時光，想了解在地的老故事，需要專人講解及導覽，請記得事先預約!

停車資訊

機車可停在周遭停車格，汽車可停在大同國小附近停車格，然後步行3分鐘就能抵達長春1930Cafe

▲交通資訊:

可搭內灣線到台鐵竹東火車站下，再租YOUBIKE騎達目的地(長春1930CAFE)

或是台灣好行-獅山線，到台鐵竹東火車站下，再租YOUBIKE騎抵達目的地(長春1930CAFE)

長春1930Cafe

營業時間:AM9:00-PM17:00

電話:03-510-1668

地址:新竹縣竹東鎮竹東里長春路二段105號(查看地圖)

2月公休日：

2/2、2/5、2/8、2/9、2/10、2/19、2/26

相關竹東美食文章，歡迎請點網址

《新竹竹東美食》現作潤餅 一星期只賣禮拜一 竹東當地人才知道的隱藏版竹東市場美食

https://nanama.blog/zhudong-food45/

《新竹竹東美食》皇膳湯包二重店 寶山路竹科人氣排隊湯包來竹東二重埔開分店

https://nanama.blog/zhudong-food44/

作者簡介：ＮＡＮＡ媽是從2009年開始寫部落格，喜歡騎著機車四處趴趴走，載著女兒-nana尋找巷弄美食的nana媽，順便教育孩子，了解美食的製作過程，主要寫新竹竹東美食跟新莊美食居多，本身我也是在新莊長大的孩子，目前也是現任食尚玩家駐站部落客。

【 ●邀約/試吃/住宿體驗:[email protected] 】Nana媽四處趴趴走日記-創立於2009年3/23●由nana媽製作，以創用CC 姓名標示–禁止改作 3.0 台灣 授權條款釋出。未經本人同意.私自轉貼圖文.小心觸法..此作品衍生自https://nanama.blog/。超出此條款範圍外的授權可於http://creativecommons.org/查閱。