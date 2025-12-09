> 美食 > 台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。

台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。

tiger Walker 玩樂季台中咖啡廳台中甜點台中中區咖啡廳台中老宅
2025-12-09 21:30文字：papa 

papa

老宅裡的懷舊咖啡香回歸青草茶街，貪吃鬼咖啡館以甜點、手沖與氛圍收服舊城散步客。

台中舊城區的咖啡館種類繁多，而食いしん坊（貪吃鬼）始終以獨有的老派魅力吸引著喜歡散步、喜歡尋寶的人們。歷經兩次搬遷後，3.0 店落腳在青草茶街，有復古餐盤、有甜點、有手沖，也有那種藏在巷弄深處的神秘感。雖然真的很不好找，但找到那刻的喜悅也更加真實。

巷弄裡的低調咖啡店，招牌木門容易錯過

食いしん坊（貪吃鬼）搬了三次家，第三次竟然躲進綠川西街 175 巷的深處。巷子狹窄、機車可入、汽車要停外面，木頭招牌低調到容易錯過。店面保留老派氣質，昏暗的光線、老窗框、老宅空間與木質細節組成獨特氛圍，一進來就像被拉回舊城的另一個時代。

復古空間以老件堆疊，店內氛圍昏暗沉穩

走進店裡，沒有過度裝潢，而是靠老件與收藏品營造氣氛。老音箱播放著柔和的音樂，書架上擺著老闆的漫畫收藏，灰暗色調讓整體呈現復古沉穩的美。光線微暗，但不壓抑，而是讓你有理由放鬆坐下、慢慢喝咖啡、慢慢看這間店的性格。

手沖咖啡、小白、西西里一次喝

貪吃鬼家的甜點從以前就以「不甜不膩、份量剛好」出名，乳酪蛋糕、戚風蛋糕都穩定好吃。老闆通常不多話，但對咖啡很有堅持，小白簡單俐落、黑咖啡乾淨順口、西西里辨識度高，加上檸檬乾更有層次。就算剛吃完午餐，也會被甜點櫃悄悄誘惑。

西西里加檸檬乾更清爽，辨識度高

西西里咖啡是店內熱門選項，酸度清爽、甜度乾淨，加上檸檬乾後更有視覺亮點。馬克杯、小白杯等老派杯盤都是店家特色，讓甜點與飲品更有懷舊味道。照片不需要刻意構圖，隨便按都能拍出舊時光的溫度。

伯爵乳酪蛋糕香氣濃郁，人氣甜點之一

伯爵乳酪蛋糕香氣濃郁、口感柔和，是不少客人首選。尺寸不大卻剛好，吃完不會覺得負擔。雖然當天沒有布丁，但甜點櫃每次都有驚喜。

位置隱密環境安靜，朋友聚會或獨自放空都合適

貪吃鬼不是網美咖啡館，也不是高調的品牌空間，而是屬於散步客與舊城喜歡者的小角落。位置隱密，但正因如此，喝咖啡時會有種「找到秘密基地」的滿足感。

KUISHINBOU CAFE /食いしん坊（貪吃鬼 ）

地址: 臺中市中區綠川西街175巷27-1號
營業時間: 12:30–22:30 (週五休)
電話: 04 2265 3561
 

 延伸閱讀

    提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
    延伸閱讀
    台中北區咖啡｜林倍咖啡 冷萃咖啡表現一流/搞怪菜單.菜園搬進咖啡館/台中下午茶.甜點推薦
    Kiwi
    【台中豐原】隱身街旁古色古香咖啡館『篆香小樓』－都市裡的一抹清幽｜自家烘培咖啡｜手沖咖啡｜甜點下午茶｜豐原人祕密基地
    貪吃猴
    來去老旅社喝咖啡！70年老宅改造成的苗栗復古咖啡廳「老地方咖啡」，肚臍餅配咖啡，享受老派苗栗下午茶時光。
    記者 楊婷雅
    【台中豐原】可貝塔咖啡│廟東夜市老宅咖啡館，虹吸、手沖咖啡跟甜點下午茶，推薦可麗露好吃！
    貪吃猴
    台中東區咖啡廳|法希諾-位於後火車站不限時老宅咖啡館，享受美味早午餐和法式舒芙蕾下午茶
    利歐娜樂生活 Leona Fun Life
    加入窩客島line好友搶看限時優惠
    加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
    加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
    在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
    相關商家

    KUISHINBOU CAFE 食いしん坊

    04- 2265 3561
    台中市中區綠川西街175巷27-1號
    0