來去老旅社喝咖啡！苗栗火車站附近、至今已70多年歷史的「新興大旅社」，自從第三代接手後，不僅繼續提供平價住宿，並且將昔日冰菓室空間改造成「老地方咖啡」，提供咖啡、茶飲以及苗栗特產「肚臍餅」，讓旅人們有空間得以好好交流、度過老派苗栗下午茶時光。
「新興大旅社」一樓空間分為兩部分，一邊是旅社大廳、一邊為「老地方咖啡」。現由第三代掌管，姊妹倆2016年返鄉接手，希望讓旅人有交流空間，便將曾經是冰菓室和私人客廳所在之處打造成咖啡廳；「老地方咖啡」有別於其他苗栗老宅咖啡廳，這裡的懷舊氛圍皆非刻意營造，而是經過歲月洗禮而成、貨真價實的復古咖啡廳。
值得一提的是，「新興大旅社」至今仍堅持折棉被花的傳統，並且多達十餘種造型，第三代老闆更是自製棉被花文創小物，因此咖啡廳可見一系列的迷你版棉被花；「新興大旅社」尤其適合喜愛歷史文化的旅人入住，不過請先評估自己是否能接受老舊旅社的缺點，以免徒增彼此困擾。
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「老地方咖啡」有供應苗栗傳統點心、在地老餅鋪出產的「肚臍餅」，口感類似較紮實的綠豆椪，內餡清新、感受得到綠豆沙的顆粒感，甜度不高，作為搭配咖啡的解饞點心，份量恰到好處。此外，要注意的是，「老地方咖啡」採不定休，出發前請務必先查看FB粉專公告。
老地方咖啡廳推薦
咖啡、肚臍餅
老地方咖啡廳店家資訊
地址：苗栗市建國街3號
FB：新興大旅社 · The Spot Coffee Company