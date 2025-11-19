中山站咖啡廳推薦！老宅咖啡廳「月霞 Waha Cafe」以招牌檸檬奶霜肉桂捲爆紅，文青風赤峰街超好拍。甜點與飲品專門，療癒氛圍成甜點控必訪秘境。

位於台北中山站赤峰街的「月霞 Waha Cafe」，以老宅空間與手作甜點成為近期最受討論的甜點秘境。店內主打的「檸檬奶霜肉桂捲」更被封為台北必吃品項，吸引甜點控慕名上門。赤峰店目前僅提供甜點與飲品，讓客人專注享受純粹又清新的下午茶時光。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。

中山站老宅咖啡廳「月霞 Waha Cafe」融合紅磚牆與昭和氛圍

「月霞 Waha Cafe」以保留老宅建築聞名，紅磚牆、磨石子地板與柔和燈光營造獨特昭和風情。月亮造型燈飾與復古家具更增添文青氣息，成為許多攝影迷與咖啡愛好者的口袋名單。店內提供免費 Wi-Fi、部分座位設有插座，適合學生、自由工作者或商務人士長時間停留。客滿時用餐限制兩小時，非熱門時段則不限時，讓客人能自在享受午後靜謐。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。

中山站老宅咖啡廳「月霞 Waha Cafe」推薦菜單：檸檬奶霜肉桂捲

月霞主打每日手作甜點，款式不定，但最受矚目的莫過於「檸檬奶霜肉桂捲」。肉桂捲外層烘烤至微焦，麵體濕潤而帶彈性，層次分明。表層淋上檸檬奶霜，酸甜清爽中和肉桂的辛香，使整體風味平衡又耐吃。捲心包覆濃郁肉桂香氣，搭配烤香堅果提升口感，深受甜點愛好者一致好評。此外，店內亦提供森永牛奶糖乳酪蛋糕、紅酒無花果蛋糕等特色品項，皆為手作限量。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。

中山站老宅秘境！下次別錯過「月霞 Waha Cafe」

月霞 Waha Cafe 赤峰店以老宅美學、職人甜點與清幽氛圍，成為赤峰街最具魅力的咖啡廳之一。雖不提供鹹食，但店家將甜點做到極致，讓每位來訪者都能在充滿故事感的空間裡，細細品味檸檬奶霜肉桂捲的獨特香氣。若想品嚐主餐，可改至承德店；若想享受純粹甜點時光，赤峰店絕對值得一訪。



▲中山站咖啡廳推薦！月霞 Waha Cafe 菜單肉桂捲必點，台北老宅咖啡廳超好拍。

中山站咖啡廳推薦 月霞 Waha Cafe

地址：臺北市大同區赤峰街47巷3號1樓

營業時間：11:00–19:00

更多中山站美食餐廳推薦一次看

推薦閱讀：中山站不限時咖啡廳！浮光書店 復古老宅氛圍、營業到晚上10點，赤峰街獨立書店推薦。

推薦閱讀：台北漫畫咖啡廳！不限時、有插座超貼心，漫漫喫 中山站咖啡廳推薦。

推薦閱讀：中山站咖啡廳「Tart Club蛋塔俱樂部」草莓蛋塔必吃！低消只要100元、外皮超脆超過癮。