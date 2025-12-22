古亭餐酒館推薦！輝室 pān-toh 藏在百年老宅的台味餐酒館，每道料理都吉祥入味。

洋溢台灣味的古亭餐酒館！「輝室 pān-toh」 晚餐菜單以「吉祥寓意」貫穿每道料理，從冷盤、湯品、主食、米食到甜點，每一道都融合傳統祝福與現代餐飲美學。

古亭餐酒館推薦！鄰近古亭捷運站的「輝室 pān-toh」，進駐一棟保留日治時期風貌的百年老宅，以「辦桌」為核心概念，透過「餐酒辦桌」的形式，將台灣傳統宴席文化轉譯為更貼近現代生活的用餐體驗；在被妥善保存的老屋中，讓飲食成為文化持續發生的方式。晚餐菜單亦延續此一精神，透過料理與酒款設計，展現老宅空間與台灣飲食文化之間的當代對話。



▲「輝室 pān-toh」以「餐酒辦桌」延續臺灣老宅與飲食文化的當代對話(輝室 pān-toh提供）



▲人氣古亭居酒屋「輝室 pān-toh」進駐百年老宅。（輝室 pān-toh 提供）

「輝室 pān-toh」 老屋新生，從法學家故居轉生文化餐桌

「輝室 pān-toh」隱身於台北市南昌路巷弄的日治時期老宅，前身為臺灣重要法學家戴炎輝先生的故居，如今轉生為古亭餐酒館「輝室 Pantoh」。團隊以「修舊如舊、活化使用」為核心理念，保留原有建築結構、木窗比例與庭院動線，讓老屋的歷史紋理自然融入當代生活；「輝室 pān-toh」以餐飲形式延續老宅的文化記憶，也讓這處承載學術與日常的空間，成為感受台灣飲食風情的文化餐桌。

▲「輝室 pān-toh」包廂昔日為臺灣重要法學家戴炎輝先生的書房。（攝影：楊婷雅）

魚躍龍門：辦桌經典章魚的新風味

輝室 pān-toh」晚餐菜單以「吉祥寓意」貫穿全套料理，辦桌經典「魚躍龍門」選用澎湖章魚，並以82度低溫慢燉 12 小時，口感柔韌有彈性，底層搭配酸甜交錯的芒果五味醬，喚起熟悉卻耳目一新的味覺記憶。青蔥奶油泡沫覆於章魚之上，為濃厚口感注入輕盈感；饕客用餐時輕敲象徵躍龍門的辣椒蝦片，章魚與醬料交融，酸、辣、鹹、香、脆五味俱全，如魚躍龍門波濤翻湧，將傳統辦桌文化的寓意與現代料理美學完美融合。

▲冷盤「魚躍龍門」選用澎湖章魚，並以82度低溫慢燉 12 小時。（輝室 pān-toh提供）

「輝室 pān-toh」 每一道料理都吉祥入味

湯品「福壽雙全」以老母雞湯底歷經三次熬煮與三次過濾，搭配低溫嫩煮鮑魚與阿里山椴木香菇，清亮湯色中交織細膩海味與菇香，柔和卻層次分明，象徵福壽與圓滿；主餐則提供多重選擇，饕客可從「紙包紅燒鱈魚」或「鹽麴雲林究好豬霜降」中挑選，若想更奢華，也可加價升級為招牌「輝室牛小排」，精緻料理突顯頂級食材鮮美；「嘉義布袋紅蟳米糕〈鴻運當頭〉」嚴選嘉義紅蟳，蟹黃與米糕二次蒸製，融合蟹香與香菇香氣，搭配甜辣晶凍與香菜，濃而不膩；「輝室 pān-toh」從前菜、湯品到主菜，每一道料理都兼具傳統祝福寓意與現代餐飲美學，致力呈現台灣飲食文化深度與味覺驚喜。

▲鹽麴究好豬霜降佐馬告豆腐乳醬「金珠納福」為「輝室pan-toh」晚餐主餐選擇之一。（輝室pan-toh提供

▲嘉義布袋紅蟳米糕「鴻運當頭」嚴選嘉義紅蟳，融合蟹香與香菇香氣。（輝室 pān-toh提供）





「輝室 pān-toh」店家資訊

營業時間：11:30～21:00(週一公休)

地址：台北市中正區南昌路二段1巷2號

電話：02 3322 6298

