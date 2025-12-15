肉之間開到古亭！420元自助火鍋吃到飽，免費再升級酒牆無限喝。

馬辣旗下平價火鍋吃到飽「肉之間」開到古亭！潮酒牆升級同步登場，還推三天限定大盤肉免費升級，讓火鍋控與肉控準備衝一波。

古亭火鍋吃到飽新開店「肉之間大盤肉幸福鍋物」！落腳捷運古亭站四號出口附近，讓愛吃鍋的族群又多了一個揪團聚餐的新基地。這次是品牌第三家門市，同步與西門成都店、西門中華店一起升級，把超受歡迎的潮酒牆全面進化，讓開鍋時刻瞬間變得更有派對感。最低420元起就能吃到大盤肉套餐，歡樂吧還準備近70款配料、火鍋料、蔬菜與台式小吃通通吃到飽，不只吃得飽也吃得爽。開幕消息一釋出立刻吸引古亭商圈上班族與學生搶先關注，討論度迅速飆升。



▲肉之間大盤肉幸福鍋物三號店，將於12/16在捷運古亭站四號出口旁盛大開幕。

▲肉之間大盤肉幸福鍋物歡樂吧準備近70款配料、火鍋料、蔬菜與台式小吃通通吃到飽。





古亭火鍋吃到飽！ 肉之間 酒牆暢飲加持

這次最大亮點就是潮酒牆全面升級，三家門市同步開放無限暢飲，只要點任一套餐就能狂拉酒霸、享受宛如自助派對般的樂趣。不喝酒也不擔心，店內還有近20款無酒精飲品任選。歡樂吧提供的食材更是驚人，手打花枝滑、雞滑、海尼根啤酒、哈根達斯等一般火鍋店需加價的品項在這裡統統任你拿，加上麻油炸蛋、魯肉飯、雞肉飯、廟口小香腸等台式小吃一次排好排滿，讓每桌都吃得澎湃又滿足。豐富度直接把火鍋吃到飽的爽度推到新高度。



▲肉之間大盤肉幸福鍋物全台三間分店，無料升級酒牆拉吧喝到飽。





古亭限定大盤肉免費升級三天限定

為了慶祝古亭新店開幕，「肉之間 台北古亭店」推出期間限定的肉控福音，12月16日至12月18日三天，只要單筆消費滿500元以上並選購肉類套餐或任一雙人海陸套餐，即可免費升級成大盤肉，肉量直接翻倍不加價。這波優惠一公布立即造成搶訂潮，不少饕客為了大盤肉已提前安排聚餐行程。品牌也透露未來將持續推出更多活動並積極展店，希望讓喜歡火鍋吃到飽、愛揪團分享大份量餐點的客人，無論在哪一區都能輕鬆找到屬於自己的聚餐據點。



▲台北古亭新開店「肉之間大盤肉幸福鍋物」自助吧超豐盛。









肉之間 大盤肉幸福鍋物 台北古亭店

地址: 台北市大安區羅斯福路2段75號3樓

電話: 02-23630035





肉之間 台北古亭店開幕優惠

活動時間：2025/12/16(二)至12/18(四）

優惠內容：凡至古亭店消費500元以上(不含10%清潔費)含肉套餐或任一雙人海陸套餐即可免費升級大肉盤。





