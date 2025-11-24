火鍋美術館「藝爐晏」插旗松江路，以油畫空間搭配多款鍋底打造新型態火鍋店，自助吧與雪糕甜點也成亮點，中山區火鍋新推薦。

汐止超紅的火鍋美術館「藝爐晏」搬家到台北松江南京站了！以「邊吃鍋邊看畫」為主軸，把一般火鍋店較少見的展覽感帶進餐廳的「藝爐晏」，因為租約到期故搬家到台北市中心，新店址位子非常便利，就在捷運松江南京站步行約6分鐘，為台北火鍋控帶來全新不一樣的選擇。



▲松江南京火鍋推薦，火鍋美術館「藝爐晏」雙人海陸套餐。(攝影：鄭雅之)

▲被譽為火鍋美術館「藝爐晏」店內牆面上掛的油畫皆出自老闆本人。(攝影：鄭雅之)





火鍋美術館「藝爐晏」搬到台北！原創油畫打造不一樣的火鍋體驗

藝爐晏最大特色在於「作品是真的、不是擺飾」，店內牆面上掛的油畫皆出自老闆本人，從事多年設計工作後再度回到創作領域，長期舉辦個展，也讓餐廳自然延伸出藝文空間的設定。由於畫作會不定期更換，讓火鍋控每次前往都能看到不同作品，使這間火鍋店的記憶點不僅在於餐點，更在於整體視覺體驗。對偏好安靜、氛圍佳的用餐風格的客群而言，這種「有主題但不壓迫」的空間是非常加分的特色。



▲藝爐晏店內畫作風格多變，也會不定期更換畫作帶給大家不同用餐氛圍。(攝影：鄭雅之)





天然食材熬煮鍋底！五款鍋底先推麻辣鍋

在鍋物選項上也不馬虎，藝爐晏提供原味高湯、麻辣鍋、中藥鍋、酸菜白肉鍋與素食鍋等多款選擇，涵蓋清爽系到重口味系。麻辣湯底以多種辛香料與中藥材熬煮，香氣濃郁卻不嗆辣；原味高湯則以多種蔬菜熬成，口感清爽耐喝。搭配個人套餐方式，讓單人用餐也不必擔心份量過大，套餐價格自380元起，依喜好可選擇牛、豬、海鮮等不同主餐。也建議大家直上雙人海陸套餐，高品質「龍虎石斑」、肉質較為Q彈的「小青龍」等海鮮，再搭配肉盤讓人吃好、吃飽。



▲藝爐晏雙人海陸套餐嚴選肉質較多、較Q彈的小青龍為主角，搭配干貝、蝦字等。(攝影：鄭雅之)





自助吧五款麵食吃到飽！特調飲料與雪糕提供更多選擇

自助吧的內容同樣是店內亮點之一，麵食類共有五種，包括冬粉、泡麵、意麵等，可自由取用。飲料部分導入手搖等級的純茶與水果茶機台，口味涵蓋青山茶事、熟成紅茶、紅心芭樂等，比一般火鍋店的飲品更有特色。飯後甜點選用泰國進口明果雪糕，提供榴槤、芋頭與荔枝三款口味，其中人氣第一的「榴槤」香氣濃郁，榴槤控一定不能錯過。



▲藝爐晏自助吧有各種麵食吃到飽。(攝影：鄭雅之)

▲藝爐晏餐後附贈泰國進口冰棒，人氣手推黃金榴槤口味。(攝影：鄭雅之)







藝爐晏 火鍋美術館 台北松江店

地址：台北市中山區松江路38巷2號

電話：02-2567-9133

營業時間：

週二至週五12:00-14:30，17:30-22:00

週六、週日及國定假日12:00-22:00

公休日：週一公休





藝爐晏 火鍋美術館 特色亮點整理

1、火鍋結合美術館概念，用餐同時欣賞原創油畫。2、設計背景老闆親自創作，店內作品不定期更新。3、提供五款鍋底，從清爽到重口味均可選擇。4、個人套餐380元起，單人或多人用餐都方便。5、自助吧具五款麵食吃到飽，選擇多元。6、導入手搖飲等級飲品機，提供純茶與水果茶。7、甜點採用泰國明果雪糕，榴槤、芋頭、荔枝三款可選。8、路新開幕位置便利，適合上班族與家庭聚餐。

▲松江南京火鍋推薦！美術館火鍋「藝爐晏」搬到台北，有麵食吃到飽。





台北火鍋最新推薦！

