麻油雞羊肉爐吃到飽！千葉火鍋冬季升級麻油雞 羊肉爐，限店供應麝香葡萄吃起來。

千葉餐飲集團推12月火鍋季超狂，極千葉火鍋免加價享麝香葡萄，千葉火鍋冬令進補麻油雞、羊肉爐吃到飽無限供應！

火鍋控約吃！秋冬是吃鍋最夯時機，千葉餐飲集團這次推出12月吃鍋最強升級方案，打造「吃到飽再升級」活動，在12/1-12/31期間，千葉火鍋門市冬令進補區提供麻油雞、羊肉爐，冬季進補無限供應吃到飽。還有一大亮點是，最頂級的極千葉火鍋更可免費升級開吃「麝香葡萄」，讓火鍋吃到飽大升級。



▲千葉餐飲集團推吃到飽再升級方案，麻油雞 羊肉爐無限供應吃到飽。



▲千葉火鍋在12月提供冬季最強的進補吃到飽。

千葉火鍋進補吃到飽 麻油雞羊肉爐無限供應

面對濕冷寒流來襲，冬令進補就是最夯話題。因應冬令進補需求，千葉火鍋在12月提供冬季最強的進補吃到飽，從12/1到12/31 期間，門市自助吧台區提供麻油雞、羊肉爐兩大國民進補聖品，無限量供應吃到飽，讓粉絲們可以先用麻油雞的濃郁米酒香氣暖身，再享受羊肉爐的溫潤滋補，一掃冬季的寒意與疲憊。



▲千葉火鍋冬令進補麻油雞羊肉爐無限供應，暖身吃到飽。

極千葉火鍋 餐後甜點奢華麝香葡萄

同時，這次在升級版品牌「極千葉火鍋」推出甜點升級活動，即日起到12/31，極千葉推出不加價即可享用韓國進口「麝香葡萄」，讓粉絲們享受到皮薄可食、幾乎無籽、脆口爆汁，伴隨著花果麝香味，甜度極高。粉絲們在大啖濃郁火鍋後，一口清甜的麝香葡萄立刻能解膩，重置味蕾。不過，麝香葡萄供應依每日船運與熟度調整，數量與時段以現場公告為準。



▲極千葉火鍋免加價享用麝香葡萄，脆口爆汁甜度極高。





千葉餐飲結帳回饋 火鍋吃到飽抽iPhone

不只餐點升級，千葉餐飲集團準備了多重優惠回饋粉絲，即日起會員卡黑卡開卡禮即贈送市價450元的越南進口巨型腰果。此外，12/1到12/31平日至門店用餐，享線上會員點數加倍。單筆消費滿1,500元贈濾掛咖啡乙包，把年末溫暖香氣帶回家。此外，即日起到 12/7，滿額還有機會週週抽 iPhone 17 Pro，共 4支旗艦機，讓火鍋控很有理由約吃鍋。



▲黑卡開卡送巨型腰果，平日點數加倍送濾掛咖啡。











千葉火鍋12月升級活動資訊

千葉火鍋 冬令進補區

活動期間：12/1–12/31

活動內容：提供麻油雞、羊肉爐無限供應



極千葉火鍋

活動期間：即日起–12/31

活動內容：用餐可免加價享用麝香葡萄

冬天必吃鍋話題 火鍋控約吃

