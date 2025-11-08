撈王鍋物料理新莊宏匯店開幕！新莊人四人同行88折、挑戰8.88秒再折888元。

台北的中式火鍋市場再度迎來新焦點，知名火鍋品牌「撈王鍋物料理」宣布其版圖拓展計畫，近日已正式進駐新莊宏匯廣場。撈王長期以來以其深厚的粵式煲湯工藝與道地的川味麻辣湯頭聞名，此次插旗新莊，不僅看準宏匯廣場結合商辦、娛樂與百貨的多元機能，更希望將這種精緻且富含底蘊的中式火鍋文化，帶入這個聚集了大量都會家庭與上班族客群的新北核心區域。

▲撈王鍋物料理店內設有獨立包廂與景觀座位區，大片落地窗可欣賞城市夜景，為聚餐體驗增添品味

新莊聚餐新地標「木質暖調的東方美學空間」

撈王新莊宏匯店的整體設計體驗，是這次開幕的一大亮點。全店佔地廣達121坪，共可容納172個席位。空間設計上，撈王以「木質暖調」作為主軸，大量運用溫潤的木質元素與柔和燈光，營造出兼具品味與溫度的用餐氛圍。從踏入餐廳開始，便能感受到濃厚的東方美學巧思。為了滿足不同客群的需求，店內特別增設了獨立包廂空間，無論是家庭週末聚餐、好友相聚，或是商務宴客，都能提供一個理想且舒適的環境。



▲撈王鍋物料理於近日正式進駐新莊宏匯廣場，鎖定都會家庭與上班族客群，打造兼具品味與溫度的用餐新地標

鎮店三寶「胡椒豬肚雞煲的濃郁堅持」

提到撈王，饕客們首先想到的便是品牌引以為傲的「撈王三寶」，這三款經典菜品充分凝聚了品牌對煲煮工藝的堅持。其中，招牌中的招牌「胡椒豬肚雞煲」，湯底選用金華火腿與南風肉共同熬煮提鮮，搭配口感彈牙的豬肚與嫩滑雞肉，造就了無可取代的濃郁湯頭。而「雙臘煲仔飯」則透過傳統砂鍋燜煮，上桌時再加上高粱點火儀式，完美鎖住臘味油脂香氣，讓米飯充分吸收肉香與酒香。最後，清甜解膩的「馬蹄竹蔗水」，則是透過長時間熬煮釋放食材天然甜味，帶來舒暢清新的感受。

▲撈王以粵式煲湯、川味麻辣的湯頭底蘊，重新定義中式火鍋文化的精緻內涵

鍋物良伴「全新茶酒飲品同步亮相」

為了提升整體用餐體驗的層次感，撈王此次也同步推出了全新的飲品系列。瞄準不喝酒精的客群，提供了四款以嚴選茶葉為基底的純茶飲品，如「暮霧紅茶」、「桂花烏龍」等。而對於喜愛微醺感的消費者，創新的「特色風味茶酒」系列不容錯過，例如「微醺桂香白桃烏龍」，在烏龍茶基底中注入細緻酒韻，交織出馥郁的花果芬芳。此外，新莊宏匯店更引進了「100%柳丁原汁」等現打果汁，滿足全家大小的需求。

開幕限定「88折優惠與8.88秒挑戰」

為慶祝新莊宏匯店盛大登場，撈王特別規劃了雙重開幕限定活動。首先是開幕首六日，從11月11日至11月16日，只要四人或以上同行用餐，即可享受整單88折優惠，並額外獲贈果汁一壺。現場加入會員，還能立即領取「板腱牛10oz買一送一券」。緊接著從11月17日至12月7日，將舉辦「無限挑戰開幕祭」，活動期間單桌消費滿2888元，即可在結帳時挑戰在8.88秒按下按鈕，挑戰成功便可當場折抵888元。

▲精緻擺盤的肉品如藝術品般呈現，展現撈王對於食材細節與上桌儀式感的講究





撈王新莊宏匯店開幕慶

活動時間：2025/11/11–2025/12/7

活動內容：

・11/11–11/16 四人以上同行用餐享整單88折，每桌再贈果汁一壺。

・掃描QR Code加入會員贈「板腱牛10oz買一送一券」，優惠券使用期限至11/30。

・11/17–12/7「無限挑戰開幕祭」單桌消費滿2888元即可參加挑戰，成功於8.88秒按下按鈕現折888元，每桌限挑戰一次。

撈王鍋物料理 新莊宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號6樓

電話：02-85211321

營業時間：週日至週四 11:00–21:30；週五、週六及例假日前夕 11:00–22:00

