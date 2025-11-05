> 美食 > 台北羊肉爐7大推薦！冬天必吃台北羊肉爐鍋7選，行天宮羊肉爐超難訂位。

台北羊肉爐7大推薦！冬天必吃台北羊肉爐鍋7選，行天宮羊肉爐超難訂位。

tiger Walker 玩樂季羊肉爐台北羊肉爐台北美食立冬
2025-11-05 17:50文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客

編輯 鄭亦庭

立冬吃補靠羊肉爐！天氣轉涼就想吃熱騰騰的羊肉爐，不只超市羊肉爐，在台北各地也有許多羊肉爐排隊名店，超難訂位的行天宮站車庫羊肉爐、開到打通2間店面的莫宰羊羊肉爐，另外也有怕羊羶味也能接受的名羊天下蔬菜羊肉爐等，窩客島這次幫你整理7間台北羊肉爐推薦名單，立冬吃補、冬天吃鍋不妨就來吃台北羊肉爐超過癮。

▲立冬進補吃羊肉爐！台北羊肉爐7間排隊必吃，行天宮站羊肉爐、萬華羊肉爐推薦。
▲立冬進補吃羊肉爐！台北羊肉爐7間排隊必吃，行天宮站羊肉爐、萬華羊肉爐推薦。
▲台北羊肉爐推薦7選！立冬吃補衝最難訂位台北羊肉爐、民權西路站羊肉爐必吃。
▲台北羊肉爐推薦7選！立冬吃補衝最難訂位台北羊肉爐、民權西路站羊肉爐必吃。


台北羊肉爐人氣必吃推薦：名羊天下羊肉爐、莫宰羊

名羊天下羊肉爐主打清爽系的「蔬菜羊肉爐」，以帶皮羊肉搭配時令蔬菜熬煮，湯頭清甜不膩，不少怕羊羶味的人也能接受，必點羊油麵線香氣濃郁，也有羊肚、羊心等火鍋料可以選；另一間人氣名店「莫宰羊」被譽為羊肉爐界的扛霸子，主打各式羊肉料理，羊肉爐到炒羊肉、羊肉串都有，如果不愛重口味，推薦選清燉涮洋肉小鍋，湯頭清甜還能續加，搭配軟嫩羊肉片最對味，店生意好到需打通兩家店才能容納滿滿人潮，超人氣台北羊肉爐絕對要吃過。

名羊天下羊肉爐  位置資訊

地址：台北市松山區健康路300號
電話：02-2753-1283
完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享： 【食。台北】名羊天下羊肉爐松山健康店〜冬天聚餐就是要吃羊肉爐，老饕推薦「蔬菜羊肉爐」滿滿蔬菜無羊騷味！

莫宰羊  位置資訊

地址：台北市松山區北寧路30號
電話：02-2577-5415
完整介紹由部落客「柴貓趴趴走」於窩客島分享：【台北】莫宰羊 松山北寧店｜溫補好選擇，台北羊肉爐照過來｜柴貓趴趴走
▲台北羊肉爐推薦名羊天下羊肉爐，怕羊騷味也愛吃蔬菜羊肉爐。
▲台北羊肉爐推薦名羊天下羊肉爐，怕羊騷味也愛吃蔬菜羊肉爐。
▲台北羊肉爐推薦莫宰羊，被譽為羊肉爐界扛霸子。
▲台北羊肉爐推薦莫宰羊，被譽為羊肉爐界扛霸子。

台北羊肉爐排隊必吃：下港吔羊肉專賣店、車庫羊肉爐、正味羊肉

捷運民權西路站「下港吔羊肉專賣店」，主打當歸、紅燒兩種湯底，當歸湯頭溫順鮮甜、羊騷味適中，還能免費續加，推薦要點招牌薑絲羊肉、烤羊肉串，搭羊肉爐吃最爽；藏在民宅裡的「車庫羊肉爐」冬季才有開店，沒有招牌照樣常常客滿、需電話預約才能吃到，湯頭濃郁鮮甜，羊肉軟嫩不騷，麻油麵線更是人氣必點；想獨自享受羊肉爐，就到南門市場「正味羊肉」，個人獨享鍋280元開吃，帶皮帶骨羊肉Q彈紮實，還附冬粉、小菜，一人也能輕鬆暖胃。

下港吔羊肉專賣店  位置資訊

地址：台北市中山區天祥路18號
電話：02-2536-7922
完整介紹由部落客「軟西，遊記 」於窩客島分享： 行天宮站美食推薦》車庫羊肉爐●冬季限定!合江街超夯車庫羊肉爐 車庫羊肉爐價位 合江街美食推薦/行天宮站美食推薦/台北火鍋推薦 - 軟西，遊記

車庫羊肉爐  位置資訊

地址：台北市中山區合江街93巷10號
電話：02-2503-9503
完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭 」於窩客島分享： 台北必吃羊肉爐-下港吔羊肉專賣店，GOOGLE評分超高的羊肉爐!必推薑絲羊肉跟羊肉串!近捷運民權西路站


正味羊肉  位置資訊

地址：台北市中山區龍江路356巷23號
電話：02-2506-7779
完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福 」於窩客島分享： ﹝台北市中正﹞正味羊肉　著名地標老市場中，溫和順口無羊羶味，一人吃也可以的帶皮帶骨羊肉爐獨享鍋　／乾拌麻油麵線／南門市場必吃／南門市場排隊美食

▲最難訂位台北羊肉爐，行天宮站車庫羊肉爐必吃。
▲最難訂位台北羊肉爐，行天宮站車庫羊肉爐必吃。
▲民權西路站羊肉爐推薦，下港吔羊肉專賣店排隊也要吃到。
▲民權西路站羊肉爐推薦，下港吔羊肉專賣店排隊也要吃到。

台北羊肉爐必吃推薦：義村羊肉爐、好吃羊肉爐

位於萬華萬大路上的「義村羊肉爐」雖然招牌低調，但人氣超旺，主打紅燒湯頭，使用紅燒湯頭，加入香菜與芹菜提味，湯頭清甜順口且可無限續加，帶皮羊肉肉質軟嫩不柴、越煮越香，每到用餐時間都超多人；士林「好吃羊肉爐」則以堆成小山的羊肉片聞名，加上特製豆瓣醬、辣油更涮嘴，許多老饕都將它列為台北第一名羊肉爐。

義村羊肉爐  位置資訊

地址：台北市萬華區萬大路316號
電話：0920-004-682
完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享： 台北市萬華區【萬華】義村羊肉爐食材越簡單；越能吃出的傳統美味！天冷來上一鍋，讓心和胃都暖暖的！

好吃羊肉爐  位置資訊

地址：台北市士林區福港街146號
電話：0910-927-558
完整介紹由部落客「企鵝」於窩客島分享： 榮登心中排名第一｜每週只開三天｜秋冬限定｜好吃羊肉爐(附完整菜單)

▲台北萬華羊肉爐推薦義村羊肉爐，湯頭可以無限續加喝到飽。
▲台北萬華羊肉爐推薦義村羊肉爐，湯頭可以無限續加喝到飽。
▲台北士林羊肉爐推薦好吃羊肉爐，老饕心中台北第一名羊肉爐。
▲台北士林羊肉爐推薦好吃羊肉爐，老饕心中台北第一名羊肉爐。

近期台北美食話題

推薦閱讀：烤鴨1190元搶吃！信義區新開「芯聚苑」必吃菜推薦，4大優惠吃起來。

推薦閱讀：台北披薩推薦！The Slice Shop酸種披薩4大必吃排名，天母 通化夜市都有。

推薦閱讀：11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。


更多 台北羊肉爐 照片：

▲台北南門市場正味羊肉，個人羊肉爐湯頭濃郁無羶味，暖心又暖胃。

▲台北南門市場正味羊肉，個人羊肉爐湯頭濃郁無羶味，暖心又暖胃。
▲最難訂位台北羊肉爐，行天宮站車庫羊肉爐必吃。
▲最難訂位台北羊肉爐，行天宮站車庫羊肉爐必吃。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
雙北芒草季11大必拍！台北陽明山芒草、瑞芳芒草景點，5分鐘攻頂芒草步道先衝。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

名羊天下羊肉爐（山羊城） 松山健康店

02-27531283
台北市松山區健康路300號
4.1

莫宰羊 (北寧店)

02-2577-5415
台北市松山區北寧路30號
4.2

羊肉湯鍋車庫羊肉爐

02-2503-9503
台北市中山區合江街93巷10號
4.4

下港吔羊肉專賣店

02-2536-7922
台北市中山區天祥路18號
4.3

正味羊肉

台北市中正區羅斯福路一段8號2樓66室
4.1

義村羊肉爐

台北市萬華區萬大路316號
4.3

士林好吃羊肉爐

02-28883303 /0933730602
台北市士林區福港街146號
4.4