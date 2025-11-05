台北羊肉爐7大推薦！冬天必吃台北羊肉爐鍋7選，行天宮羊肉爐超難訂位。

立冬吃補靠羊肉爐！天氣轉涼就想吃熱騰騰的羊肉爐，不只超市羊肉爐，在台北各地也有許多羊肉爐排隊名店，超難訂位的行天宮站車庫羊肉爐、開到打通2間店面的莫宰羊羊肉爐，另外也有怕羊羶味也能接受的名羊天下蔬菜羊肉爐等，窩客島這次幫你整理7間台北羊肉爐推薦名單，立冬吃補、冬天吃鍋不妨就來吃台北羊肉爐超過癮。
下港吔羊肉專賣店 位置資訊
地址：台北市中山區天祥路18號
電話：02-2536-7922
完整介紹由部落客「軟西，遊記 」於窩客島分享： 行天宮站美食推薦》車庫羊肉爐●冬季限定!合江街超夯車庫羊肉爐 車庫羊肉爐價位 合江街美食推薦/行天宮站美食推薦/台北火鍋推薦 - 軟西，遊記
車庫羊肉爐 位置資訊
地址：台北市中山區合江街93巷10號
電話：02-2503-9503
完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭 」於窩客島分享： 台北必吃羊肉爐-下港吔羊肉專賣店，GOOGLE評分超高的羊肉爐!必推薑絲羊肉跟羊肉串!近捷運民權西路站
正味羊肉 位置資訊
地址：台北市中山區龍江路356巷23號
電話：02-2506-7779
完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福 」於窩客島分享： ﹝台北市中正﹞正味羊肉 著名地標老市場中，溫和順口無羊羶味，一人吃也可以的帶皮帶骨羊肉爐獨享鍋 ／乾拌麻油麵線／南門市場必吃／南門市場排隊美食
好吃羊肉爐 位置資訊
地址：台北市士林區福港街146號
電話：0910-927-558
完整介紹由部落客「企鵝」於窩客島分享： 榮登心中排名第一｜每週只開三天｜秋冬限定｜好吃羊肉爐(附完整菜單)
