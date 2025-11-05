台北羊肉爐7大推薦！冬天必吃台北羊肉爐鍋7選，行天宮羊肉爐超難訂位。

名羊天下羊肉爐主打清爽系的「蔬菜羊肉爐」，以帶皮羊肉搭配時令蔬菜熬煮，湯頭清甜不膩，不少怕羊羶味的人也能接受，必點羊油麵線香氣濃郁，也有羊肚、羊心等火鍋料可以選；另一間人氣名店「莫宰羊」被譽為羊肉爐界的扛霸子，主打各式羊肉料理，羊肉爐到炒羊肉、羊肉串都有，如果不愛重口味，推薦選清燉涮洋肉小鍋，湯頭清甜還能續加，搭配軟嫩羊肉片最對味，店生意好到需打通兩家店才能容納滿滿人潮，超人氣台北羊肉爐絕對要吃過。





