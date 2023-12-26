

前兩個月，已改建四年多的台北市南門市場，終於重新開幕營業。改建好的南門市場，環境當然變得相當寬敞、井然有序，且舒適明亮更加好逛。也看到，許多原本市場裡的著名人氣老攤家，從中繼市場搬了回來外，還多了一些新面孔。喜歡逛市場的我和老婆，當然也陸續前往探訪好幾回。

最近重新介紹了，在市場內擁有無敵超人氣的老店攤「合歡刀削麵館」，以及雖是新面孔，但其排隊人氣可是嚇死人的「J‧sweetie圓可頌」。這次則是來介紹這家，溫和順口無羊羶味，一人吃剛剛好的帶皮羊肉爐獨享鍋的「正味羊肉」~

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▲改建後的南門市場大樓

近年來，

全台有不少傳統市場都流行翻新，

但南門市場可是整棟拆掉重建，

成為有黃金級綠建築認證，

全國「最新的老市場」！







▲2樓美食廣場用餐區

乾淨明亮，

但假日用餐時間，

往往會一位難求。

#提醒最好先找到座位，

當天我就看到好幾位，

拿到了餐點，

卻還找不到座位的...







▲2樓美食廣場，落地窗用餐區







▲「正味羊肉」攤外觀

位在美食廣場的角落







▲點餐單

餐點大分類有：「湯類、飯&乾麵類、鍋類、羊肉爐、湯麵類、涼拌小菜」







▲店攤上的羊肉爐獨享鍋圖文介紹

一小鍋帶皮帶骨羊肉湯+冬粉+小菜x2







▲我們的假日午餐，香氣四溢的餐點上桌

羊肉爐獨享鍋、油飯、乾拌麻油麵線、羊肉爐獨享鍋







▲油飯

取餐時，

發現油飯看起來好像少了什麼，

回到座位上才想到少了淋醬。

我又回到店攤前問，

原來店家不會幫你主動淋醬，

要跟店家要醬，

才會拿給你，

要多少自己淋，

且拿出來的可是號稱台中神醬的「東泉辣椒醬」。



▲油飯，特寫

有著蝦米、香菇、蔥頭與油香，

口感Q彈，

淋上東泉辣椒醬，

更增添風味~







▲乾拌麻油麵線

麻油的香氣很足，

白色麵線上，

附著淺淺麻油的色澤與滑順感，

以及翠綠的蔥花，

看起來就很好吃。

麵線吃起來，

軟中帶些許硬度，

不糊爛，

是我們喜愛的口感。







▲羊肉爐獨享鍋

一 鍋280元，

有好幾塊不小帶皮帶骨的羊肉塊，

份量不算少，

加上附冬粉及兩樣小菜，

以在這台北市精華區的市場中，

或其他百貨美食廣場價位相較，

其價格也算是親民。







▲羊肉爐獨享鍋，小菜x2

小菜是店家隨機給，

雖然份量少了些，

但還不錯吃。







▲羊肉爐鍋

鍋中有好幾塊帶皮帶骨的羊肉塊，

以及高麗菜、豆腐、米血糕。







▲羊肉爐鍋，特寫

羊肉皮厚Q但吃起來不噁心，

羊肉肉質札實軟嫩適中，

且吃起來無羊羶味，

湯頭溫和順口，

且帶有淡淡當歸香。







▲羊肉爐鍋，冬粉







▲羊肉爐鍋，沾醬

帶皮帶骨的羊肉塊，

沾上腐乳醬，

又是另一種風味~







▲留影

這的羊肉爐獨享鍋還不錯，

湯頭溫和順口帶有淡淡當歸香，

羊肉皮厚Q但吃起來不噁心，

羊肉肉質札實軟嫩適中，

且吃起來無羊羶味，

和用湯碗裝的羊肉湯，

可是完全不同層次的感受。

一 鍋280元，

有好幾塊不小的羊肉塊，

份量不算少，

加上附冬粉及兩樣小菜，

以在這台北市精華區的市場中，

或其他百貨美食廣場價位相較，

其價格也算是親民。

想吃帶皮帶骨的羊肉爐，

卻臨時找不到朋友一起，

這攤「正味羊肉」的獨享鍋，

倒是不錯的選擇~







▲名片

【營業時間】10：30～18：30；週一休

【地 址】台北市中正區羅斯福路一段8號2樓66號攤（南門市場2樓）

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