前兩個月，已改建四年多的台北市南門市場，終於重新開幕營業。改建好的南門市場，環境當然變得相當寬敞、井然有序，且舒適明亮更加好逛。也看到，許多原本市場裡的著名人氣老攤家，從中繼市場搬了回來外，還多了一些新面孔。喜歡逛市場的我和老婆，當然也陸續前往探訪好幾回。
最近重新介紹了，在市場內擁有無敵超人氣的老店攤「合歡刀削麵館」，以及雖是新面孔，但其排隊人氣可是嚇死人的「J‧sweetie圓可頌」。這次則是來介紹這家，溫和順口無羊羶味，一人吃剛剛好的帶皮羊肉爐獨享鍋的「正味羊肉」~
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▲改建後的南門市場大樓
近年來，
全台有不少傳統市場都流行翻新，
但南門市場可是整棟拆掉重建，
成為有黃金級綠建築認證，
全國「最新的老市場」！
▲2樓美食廣場用餐區
乾淨明亮，
但假日用餐時間，
往往會一位難求。
#提醒最好先找到座位，
當天我就看到好幾位，
拿到了餐點，
卻還找不到座位的...
▲點餐單
餐點大分類有：「湯類、飯&乾麵類、鍋類、羊肉爐、湯麵類、涼拌小菜」
▲店攤上的羊肉爐獨享鍋圖文介紹
一小鍋帶皮帶骨羊肉湯+冬粉+小菜x2
▲我們的假日午餐，香氣四溢的餐點上桌
羊肉爐獨享鍋、油飯、乾拌麻油麵線、羊肉爐獨享鍋
▲油飯
取餐時，
發現油飯看起來好像少了什麼，
回到座位上才想到少了淋醬。
我又回到店攤前問，
原來店家不會幫你主動淋醬，
要跟店家要醬，
才會拿給你，
要多少自己淋，
且拿出來的可是號稱台中神醬的「東泉辣椒醬」。
▲油飯，特寫
有著蝦米、香菇、蔥頭與油香，
口感Q彈，
淋上東泉辣椒醬，
更增添風味~
▲乾拌麻油麵線
麻油的香氣很足，
白色麵線上，
附著淺淺麻油的色澤與滑順感，
以及翠綠的蔥花，
看起來就很好吃。
麵線吃起來，
軟中帶些許硬度，
不糊爛，
是我們喜愛的口感。
▲羊肉爐獨享鍋
一 鍋280元，
有好幾塊不小帶皮帶骨的羊肉塊，
份量不算少，
加上附冬粉及兩樣小菜，
以在這台北市精華區的市場中，
或其他百貨美食廣場價位相較，
其價格也算是親民。
▲羊肉爐獨享鍋，小菜x2
小菜是店家隨機給，
雖然份量少了些，
但還不錯吃。
▲羊肉爐鍋
鍋中有好幾塊帶皮帶骨的羊肉塊，
以及高麗菜、豆腐、米血糕。
▲羊肉爐鍋，特寫
羊肉皮厚Q但吃起來不噁心，
羊肉肉質札實軟嫩適中，
且吃起來無羊羶味，
湯頭溫和順口，
且帶有淡淡當歸香。
▲羊肉爐鍋，沾醬
帶皮帶骨的羊肉塊，
沾上腐乳醬，
又是另一種風味~
▲留影
這的羊肉爐獨享鍋還不錯，
湯頭溫和順口帶有淡淡當歸香，
羊肉皮厚Q但吃起來不噁心，
羊肉肉質札實軟嫩適中，
且吃起來無羊羶味，
和用湯碗裝的羊肉湯，
可是完全不同層次的感受。
一 鍋280元，
有好幾塊不小的羊肉塊，
份量不算少，
加上附冬粉及兩樣小菜，
以在這台北市精華區的市場中，
或其他百貨美食廣場價位相較，
其價格也算是親民。
想吃帶皮帶骨的羊肉爐，
卻臨時找不到朋友一起，
這攤「正味羊肉」的獨享鍋，
倒是不錯的選擇~
▲名片
【營業時間】10：30～18：30；週一休
【地 址】台北市中正區羅斯福路一段8號2樓66號攤（南門市場2樓）
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