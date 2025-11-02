台北披薩推薦！The Slice Shop酸種披薩4大必吃排名，天母 通化夜市都有。

想在台北吃到有靈魂的披薩，The Slice Shop絕對榜上有名！這間人氣名店主打全台首創的酸種麵皮，以外脆內軟的口感擄獲台北披薩控的心。老闆原本是行銷人，疫情期間留在台灣後投入烘焙世界，從零開始讀書研究披薩做法。





台北人氣披薩 The Slice Shop！全台首創酸種麵皮

The Slice Shop之所以讓披薩控一吃就成主顧，最大的原因在於堅持自製食材。從酵母續養在恆溫室中不斷發酵，還會依季節與日夜溫差微調溫度，讓麵皮在不同時間都能呈現最佳口感。就連培根、豬面頰肉自行風乾、熟成，包括鳳梨醬也選用台灣金鑽鳳梨熬煮成果醬。只為了呈現出獨一無二的披薩風味。





外酥內軟的披薩皮！是The Slice Shop的堅持

在The Slice Shop的披薩外皮，以自己續養的酵母製成的酸種麵皮為基底，在烤爐中也下足工夫，披薩會先在石板烤箱中烤六 分鐘後出爐，等客人點餐後再進入底部為鋼板的高溫烤箱完成最後1至2分鐘收尾。由於鋼板溫度是石板的四倍，能瞬間逼出麵皮底部水氣，形成外酥內軟的完美平衡，每一口都充滿香氣與層次。



The Slice Shop披薩人氣排行推薦！辣楓糖培根最快賣光

The Slice Shop的披薩口味比起連鎖店而言，相對簡單，從經典起司、美式臘腸、辣肉丸到熟成松阪豬鳳梨，每一款都有粉絲死忠支持。其中「辣楓糖培根」是公認的熱銷王，每天最快被搶購一空；「美式臘腸」、「臘肉丸 」與 「松阪鳳梨」則是人氣前三名。若喜歡清爽口味的話，建議試試「蒔蘿酸黃瓜」酸爽開胃很適合當作第一片的選擇。





天母與信義門市同步熱賣！披薩控必試 立食區與辣油香料

The Slice Shop目前在天母與信義安和皆設有門市，天母店更備有立食區，讓客人能現場享受出爐披薩的酥脆口感。桌上提供紅辣椒粉、香料粉、起司粉與香蒜粒等配料，還有以世界前三辣「毒蠍椒」製成的特製辣油，奶香中帶有強烈辣勁，敢吃辣的人絕對要挑戰。貼心提供手套與濕紙巾，讓大家能邊吃邊聊、盡情大口享受美式披薩的魅力。





The Slice Shop 天母店

地址：台北市士林區德行西路19號

電話：02 2834 8338

營業時間： 11:30–20:00



The Slice Shop 信義安和店

地址：臺北市大安區安和路二段69巷18號一樓

電話： 02 2732 6682

營業時間：11:30–21:00

公休日：週一



The Slice Shop 披薩菜單、售價

起司 130元、美式臘腸 150元、辣肉丸 150元、熟成松阪豬鳳梨 170元、辣楓糖培根 170元、蒔蘿酸黃瓜 170、魯本辣牛 200元(季節限定)



以上售價為單片。



The Slice Shop 披薩必吃排名推薦

每天最快完售：辣楓糖培根

人氣前三：美式臘腸、臘肉丸和松阪培根鳳梨



The Slice Shop 披薩特色介紹

1、全台首創酸種麵皮披薩，口感外脆內軟、帶自然酸香。

2、從酵母、培根到鳳梨醬全手作，採用台灣金鑽鳳梨自製果醬。

3、獨門「石板＋鋼板」雙烘烤技法，鋼板高溫逼出底層酥脆口感。

4、招牌「辣楓糖培根」每日熱銷秒殺，敢吃辣的必試毒蠍椒辣油。

5、天母與信義雙店皆設立食區，提供手套、香料與濕紙巾超貼心。





