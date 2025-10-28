必勝客解職員工是這兩位！必勝客海鮮比薩 韓式泡菜燒肉比薩升級開賣。

必勝客解職員工找到了！必勝客前日在官方解職兩位「資深員工」，在社群掀起討論。今日必勝客正式為粉絲們解答，原是經典熱銷口味「海鮮比薩、韓式泡菜燒肉比薩」離開常駐菜單，改以升級口味「經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花比薩」登場，在限定50間門市獨家開賣，再掀速食控話題。





必勝客招牌升級 六都門市獨家販售

必勝客大動作發公告「解除職位」的就是熱賣超過20年的「海鮮比薩、韓式泡菜燒肉比薩」，這次停賣後改成升級版口味，並且只在六都50間門市獨家供應。其中升級版「韓式泡菜燒肉比薩」肉肉升級為厚切嫩烤豬五花，而海鮮口味則變身「經典海鮮四重奏」，一次吃得到帆立貝、鮮蝦、蛤蜊、蟹味絲，在用料上大升級。兩款新口味都提供大比薩、小比薩與個人比薩三種尺寸，滿足不同需求。





必勝客個人餐 雙口味異國風限量優惠

看準獨享用餐需求，必勝客這次加碼推個人餐點「手工義式薄比薩」，主打橢圓造型的外脆內軟餅皮、餡料加量50%超滿足。首波推出兩款口味，包含「五重起司蒜香雞」香嫩雞腿肉搭配義式蒜香起司白醬，以及小奢華莫札瑞拉、康門貝爾、帕達諾等5款經典起司。另一款「韓式雙醬雪花牛」則以雪花牛加上鹹甜交織的BBQ與韓式洋釀雙醬。這次新品首兩週享單點嚐鮮價149元，加80元即可升級享用 XL豪華個人套餐，自己吃比薩也超享受。



必勝客「韓式泡菜豬五花/經典海鮮四重奏」比薩販售資訊

販售期間：即日起至11/24 (或售完為止)

販售方式：大比薩770元起，小比薩520元起，個人比薩125元起

嚐鮮促銷：韓式泡菜豬五花 外帶單點嚐鮮價395元 / 經典海鮮四重奏 外帶單點嚐鮮價390元

販售通路：必勝客限定門市（六都50間門市獨家販售）、必勝客官網、PK APP



必勝客手工義式薄比薩

販售期間：即日起至2025/12/29 (或售完為止)

販售方式：

「五重起司蒜香雞/韓式雙醬雪花牛」單點或套餐，單點均一價159元

+25元起升級L經典套餐：副食五選一+飲料或甜點七選一

+80元起升級XL豪華套餐：第一份副食五選一+第二份副食或起司咔滋餅單片共六選一+飲料或甜點七選一

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

優惠活動：首兩周2025/10/28~11/10單點限時特價149元 (原價159元)



速食控聚餐或獨享都吃的速食話題

