整顆章魚燒披薩！必勝客丸勝日式章魚燒比薩升級回歸，50間門市限定開賣。

必勝客章魚燒披薩升級「丸勝日式章魚燒比薩」，首創整顆章魚燒上比薩，只在全台50家門市開賣，全新升級章魚燒比薩必吃！

章魚燒披薩真的有整顆章魚燒！必勝客這次再度以「老員工離職」宣傳經典披薩口味升級，超人氣「章魚燒比薩」升級成豪華版「丸勝日式章魚燒比薩」強勢回歸，在比薩放上整顆章魚燒，率先在全台50家門市限量上市。同時，必勝客也推出全新「千島海鮮盛宴比薩」，讓海鮮控吃得更奢華、更享受。



▲必勝客回應粉絲心聲，章魚燒比薩重磅升級回歸。

必勝客丸勝日式章魚燒 每片吃得到整顆章魚燒

章魚燒比薩是許多比薩控必吃的經典口味，這次必勝客把章魚燒升級成「丸勝日式章魚燒比薩」，最大的亮點就是在每一片比薩都放上了一顆完整的章魚燒，大比薩一份10顆章魚燒圍成一圈超療癒，搭配舞動的柴魚片與濃郁日式照燒醬，讓人吃一口彷彿瞬間穿越到日本。升級版章魚燒口味自即日起到12/15止，率先於全台50間門市獨家限時開賣，外帶單點420元起就能開吃。



▲丸勝日式章魚燒比薩升級，每片都吃得到完整章魚燒。

必勝客新品 千島海鮮盛宴極選干貝大蝦全出動

除了章魚燒比薩升級之外，必勝客也推出全新「千島海鮮盛宴比薩」，主打奢華極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈等海味，搭配黃金比例特製千島醬，讓海鮮吃起來更鮮、更有層次感，以頂級海鮮與滿滿誠意挑戰比薩界的海味霸主。「千島海鮮盛宴比薩」將於全台同步開賣，外帶買大送大、外送買大送小869元起，也推出135元個人比薩尺寸，就算一個人也能獨享滿滿海鮮。



▲千島海鮮盛宴比薩，極選干貝大蝦鋪滿比薩奢華上市。







必勝客新品 丸勝日式章魚燒販售資訊



販售期間：即日起至2025年12月15日 （或售完為止）

販售價格：大比薩外帶單點嘗鮮價420元起；外帶買大送大/外送買大送小840元起、小比薩590元起、個人比薩135元

販售通路：必勝客限定50家門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP





必勝客新品 千島海鮮盛宴比薩 販售資訊



販售期間：即日起至售完為止

販售價格：大比薩外帶單點嘗鮮價434元起；外帶買大送大/外送買大送小869元起、小比薩619元起、個人比薩135元

販售通路：必勝客全臺門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP

速食新品 速食優惠新話題

推薦閱讀：肯德基1+1=49元優惠！肯德基$49/$69超驚點，炸雞加蛋撻69元就有。

推薦閱讀：麥當勞奶昔回來了！12間門市開賣麥當勞奶昔2口味，麥當勞奶昔大哥周邊加碼開賣。

推薦閱讀：漢堡王新口味！蔬菜堡 芥末厚切豬排堡超欠吃，59元速食控朝聖去。