肯德基1+1=49元優惠！肯德基$49/$69超驚點，炸雞加蛋撻69元就有。

肯德基「$49/$69超驚點」優惠11/18-12/1限時兩週最低47折，咔啦脆雞＋蛋撻69元開吃！

速食控月底救星！肯德基這次為了回饋粉絲，在11/18-12/01期間限定推出全新「$49/$69超驚點」優惠，A區+B區任選最低49元就有，最低享 47折優惠。不論是經典的「咔啦脆雞＋原味蛋撻」鹹甜組合，還是「原味蛋撻＋綠茶」的輕午茶，價錢直接比單點一塊炸雞還便宜。



▲肯德基推出$49/$69超驚點，限時兩週挑戰食界最強CP值。



▲肯德基「$49/$69超驚點」優惠11/18-12/1限時兩週。





肯德基$49超驚點 輕午茶首選最低53折起

肯德基這次優惠堆出「$49超驚點、$69超驚點」兩種組合。「$49超驚點」主打輕享點心組53折起，49元就能吃到經典點心搭配飲品的組合，點心包含「原味蛋撻、四塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球」，可以任選搭配飲品「百事可樂(小)、七喜(小)、冰無糖綠茶(小)、冰紅茶(小)」，下午茶點心加飲料剛剛好。



▲肯德基$49超驚點輕享點心組，最低53折原味蛋撻綠茶首選。





肯德基$69超驚點 鹹甜平衡超滿足最低47折

此外，肯德基「$69超驚點」更划算，組合價享47折起。其中最超值的組合是「咔啦脆雞＋原味蛋撻」，比直接單點一塊炸雞還便宜，另一超值組合推薦「八塊上校雞塊＋雞汁飯」原價 148元，現僅 69元，直接省下 79元。此外A區還有花生嫩雞蛋堡等主餐，B區可搭配雞汁飯、薯條、玉米湯等副餐，讓速食控月底也能省荷包。



▲肯德基$69超驚點主餐級組合，鹹甜平衡最低47折開吃。





肯德基「$49/$69超驚點」優惠資訊

活動期間：2025/11/18-12/01

活動組合：



$49 超驚點：A區任選一項+B 區任選一項，享49元優惠

A區：原味蛋撻/ 四塊上校雞塊/ 雙色轉轉QQ球B區：百事可樂(小) / 七喜(小)/ 冰無糖綠茶(小) / 冰紅茶(小)

$69超驚點：A區任選一項+B區任選一項，享69元優惠

A區：花生吮指嫩雞蛋堡/ 吮指嫩雞蛋堡/ 咔啦脆雞/ 八塊上校雞塊

B區：雞汁風味飯/ 香酥脆薯(小)/ 百事可樂(中)/ 原味蛋撻/ 玉米濃湯(小)

