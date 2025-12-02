全家奶茶季5款新品！開心果奶茶 塩焦糖奶茶領軍，39元第二件再6折。

全家冬季奶茶季開喝！五款39元奶茶一次登場，從焦糖到重乳通通喝得到，第二件6折優惠，奶茶控一定要衝。

奶茶控要衝全家！全家把冬季奶茶季直接升級成一次喝好喝滿的奶香宇宙，推出五款聯名與獨家奶茶，用39元就能喝到不同品牌的暖心風味。這次集結河堤上的貓、龍角、SAKImoto等名店合作推出全家獨家限定奶茶，把冬天喝奶茶變成一件幸福感飆升的日常儀式。從重乳系到果香系通通到位，不管是偏愛茶香濃厚、奶味滑順、還是偏甜微酸的路線，都能找到自己的冬季代表味。全系列價格一致，更推出超好入手的第二件6折優惠，讓奶茶控天天換口味也不心痛。



▲全家開心果奶茶添加100%開心果粒研磨的果醬。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲黑白淡奶港式奶茶則用上正宗港式靈魂淡奶，帶出港式特有的厚香與紅茶濃度。(攝影：編輯 鄭雅之)





全家聯名奶茶！一次推5款

這次全家冬季奶茶季推出5款風味各有個性的聯名奶茶。SAKImoto的「塩焦糖奶茶」以錫蘭紅茶搭配紐西蘭乳源，海塩與焦糖甜香交織出多層次口感。「黑白淡奶港式奶茶」則用上正宗港式靈魂淡奶，帶出港式特有的厚香與紅茶濃度。河堤上的貓推出「莓果森林奶茶」，柔和奶香包覆莓果與紅茶，喝起來輕盈不膩，還有手繪包裝超級可愛。重乳派會喜歡「龍角龍涎厚乳」，濃厚乳香搭配茶韻順口又飽滿。而愛堅果香的人則會被限定的「開心果奶茶」圈粉，100％研磨果醬帶出真實堅果香氣。



▲全家限定「SAKImoto的塩焦糖奶茶」以錫蘭紅茶搭配紐西蘭乳源，海塩與焦糖甜香交織出多層次口感。(攝影：編輯 鄭雅之)





全家奶茶新品39元喝！第二件6折優惠

全家的冬季奶茶新品統一售價39元，用銅板價就能喝到品牌聯名的獨家飲品，是冬天補充幸福感最平價的方式。這次活動時間一路延續到114年12月9日，期間任選第二件享6折優惠，越喝越划算。如果喜歡濃郁系，可以先從龍涎厚乳或開心果奶茶下手；想喝甜而不膩的莓果調性，那河堤上的貓最適合；而偏愛茶香派，就能選擇黑白淡奶或SAKImoto的焦糖奶香。多種風味每天換著喝，也讓冬天的日常變得更有儀式感。



▲重乳派會喜歡全家限定「龍角龍涎厚乳」是鹿港在地特色手搖，現在全台全家都能喝到。(攝影：編輯 鄭雅之)







全家冬季奶茶系列優惠

活動時間：即日起至114/12/9（二）

活動內容：全家冬季奶茶系列任選第二件6折

全家冬季奶茶系列

全系列售價：39元

品項：

SAKImoto 塩焦糖奶茶

龍角 龍涎厚乳

黑白淡奶 港式奶茶

河堤上的貓 莓果森林奶茶

極品限定 開心果奶茶





全家5款冬季奶茶新品特色

SAKImoto塩焦糖奶茶：以錫蘭紅茶搭配焦糖與海塩香氣，喝起來甜香又有層次。

龍角龍涎厚乳：濃郁奶香與紅茶韻味交織，是重乳控最愛的飽滿系奶茶。

黑白淡奶港式奶茶：淡奶厚香結合濃茶底，重現港式奶茶的滑順厚實風味。

河堤上的貓莓果森林奶茶：莓果酸甜混上奶香與紅茶，口感清爽輕盈不膩口。

極品限定開心果奶茶：以研磨果醬呈現真實堅果香氣，風味濃厚又特別。

