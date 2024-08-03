全家新品甜點、冰品必吃推薦！近期大玩聯名的全家，不僅再度與知名YouTuber千千的品牌「水水灶咖」合作，推出全新霜淇淋口味「是芭樂系」，以及「木瓜牛奶」霜淇淋將限時回歸。同時，也和日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」、日本生吐司名店「嵜本SAKImoto」再度聯手，窩客島特別整理8款新品，讓甜點控到全家享受幸福下午茶。





全家Ｘ水水灶咖聯名霜淇淋「是芭樂系」新口味，選用台灣產芭樂汁調製，保留芭樂的獨特香氣和微酸滋味，為消費者帶來耳目一新的口感。而去年熱銷的聯名款「木瓜牛奶霜淇淋」，則是以台灣木瓜汁與濃郁牛奶調配，呈現出豐富的果香和奶香。這兩款不同風味的水果係霜淇淋，適合在夏季享用。並將在8/6~8/8期間推出會員APP隨買跨店取的快閃優惠，五支霜淇淋僅售188元。





在等待全家Ｘ水水灶咖聯名霜淇淋8/6開賣前，先來吃一波全家霜淇淋買一送一，於即日起至8/4，只要到全家實體門市即可享有霜淇淋買一送一優惠，口味任選、任搭，無論是期間限定、還是經典不敗的小農鮮乳，在炎炎夏日為大家帶來最消暑的選擇。







除此之外，全家本月還獨家推出多款日系甜點，包括與日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」合作推出的「卡士達餐包」和「卡士達布雪蛋糕」，前者以獨特工法製成的麵包體搭配卡士達內餡，建議冰冰涼涼享用，有種在吃香草冰淇淋內餡的錯覺。後者則是蓬鬆蛋糕體搭上獨家卡士達內餡，濃郁不膩的甜點小小一份也不怕罪惡。兩款均一價只要45元，8/6前會員還可享beardpapa’s甜點任選第二件6折。





全家霜淇淋買一送一

全家也同步和日本嵜本SAKImoto聯名，以濃郁系為主打推出新奶茶、新雪糕，使用日本沖繩在地黑糖特調的「黑糖奶茶」，以及外層苦甜巧克力脆皮撒上烤杏仁顆粒「焦糖可可派對雪糕」，內層為比利時黑巧

活動時間：8/2~8/4

活動內容：不限口味、不限支付方式，只要到全家實體門市即可享有霜淇淋買一送一優惠。

全家霜淇淋「木瓜牛奶、芭樂」新口味

售價：49元

開賣日：2024/8/6

口味：木瓜牛奶霜淇淋、是芭樂系霜淇淋(雙口味店舖限定) 、木瓜牛奶&是芭樂系霜淇淋(雙口味店舖限定)

新品優惠：8/6-8/8 會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支188元(每日限購1組、兌換期限至114/2/10)

集章趣：即日起至9/30 會員於店舖購買或隨買跨店取兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。



全家、beardpapa’s聯名

品項：卡士達布雪蛋糕、beardpapa’s卡士達餐包

售價：45元

優惠：即日起至8/6 會員享beardpapa’s甜點任選第二件6折。



全家、嵜本 SAKImoto聯名

品項：

1、黑糖奶茶 38元

2、焦糖可可派對雪糕 59元

優惠：即日起至8/20，購買SAKImoto黑糖奶茶、焦糖可可派對雪糕，可享任選第二件6折。



全家 LOTTE生巧克力派

售價：79元

優惠：即日起至8/6 會員獨享嘗鮮價單件88折。

