玩膩東京、大阪，那就跟著旅天下來趟日本深度之旅！日幣大貶、再加上日本獨有的特色美食和文化，吸引大批外國遊客前去旅遊。東京、大阪和名古屋三大城市旅遊人數不斷破歷史新高，旅天下為了讓大家可以舒舒服服、不用人擠人輕鬆玩日本，特別和台灣虎航合作，推出直飛北海道函館和東北花卷的包機航班，轉戰二、三線城市遠離人潮。
旅天下推出一系列包括花卷、仙台、盛岡、山形、青森和秋田等地的五日遊行程。此外，針對秋季，還有安排八甲田山纜車溫泉五日遊，讓旅客在欣賞楓葉的同時，體驗溫泉的舒適，價格每人44,900元起。這次特別介紹東北、北海道必吃特色冰品，邀請大家夏日來趟不一樣的日本之旅。
岩手縣位於日本東北地區，是一個充滿自然美景和文化底蘊的地方。來到花卷市，必定要到MARUKAN百貨的6樓食堂，品嚐當地人氣甜點「巨無霸霜淇淋」。這款霜淇淋由濃郁的新鮮牛乳製成，尺寸是一般霜淇淋的兩倍，高達25公分，因此當地人習慣用筷子來享用，還會在上面撒些起司粉，讓味道更加豐富。
盛岡市則以保存傳統文化而著名，盛岡手工藝村集合了岩手縣內優秀的工藝職人，提供各種手工藝體驗。當地的「千秋堂」菓子店售賣著水果糰子冰，這款冰品以水蜜桃、葡萄、奇異果和芒果等多種口味為特色，令人一口咬下便能感受到水果的香氣和冰涼的口感。此外，松島擁有260多座矗立著松樹的島嶼，被譽為「日本三大景」之一。遊船巡禮後，可到「雪竹屋」品嚐現烤醬油仙貝配抹茶冰淇淋，是網紅打卡的熱門選擇。
北海道因其壯麗的自然風光和獨特的美食而聞名。位於札幌市的佛大頭薰衣草園，每到盛夏時分，15萬株薰衣草花海盛開，包圍著由建築大師安藤忠雄設計的「頭大佛殿」，營造出浪漫且靜謐的氛圍。遊客在欣賞美景的同時，還能品嚐一支紫色的薰衣草冰淇淋，讓視覺與味蕾同時沉浸在浪漫的紫色氛圍中。
小樽市則以其大正時代風情濃厚的小樽運河著稱，這裡的「POPURA FARM小樽店」的哈密瓜霜淇淋深受遊客喜愛。在半顆哈密瓜上堆疊著濃郁的鮮乳霜淇淋，將哈密瓜的多汁清甜與霜淇淋的濃醇口感完美結合，成為北海道之行的必試美食。總之，北海道無論是自然景觀還是特色美食，都是吸引遊客的重要因素。
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