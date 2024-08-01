泡芙控週末衝華山！台北人週末就是要逛市集、吃美食，無論是什麼主題的市集，總是在週末午後帶給大家滿滿的幸福感。這次，愛手創力邀日本人氣泡芙專賣店beard papa's合作打造全新「2024 泡芙節 in Taiwan」，號召24攤泡芙名店快閃華山文創園區，於8/10、8/11兩天限定登場，各家甜點名店都祭出市集限定泡芙口味，讓泡芙控選擇障礙發作。







首次舉辦的「2024泡芙節 in Taiwan」，不僅有日本No.1泡芙品牌beard papa's坐鎮，推出限定開心果三重奏泡芙、、蜜香珍珠奶茶泡芙。還有24攤人氣泡芙名店齊聚一堂，直接幫泡芙控省去東奔西跑的麻煩。強調頂級原料和無添加人工香精的桃園「波哥泡芙」、板橋「稻町森法式甜點」；注重健康議題的「Postre波絲甜手作烘焙坊」則是帶來少油、低糖泡芙選擇。







除了經典款泡芙之外，現場也有多款創意泡芙甜點。行天宮名店CHOiCE Gelato特意推出限定款「冰心泡芙」，將招牌清爽的義式冰淇淋夾在泡芙中，炎炎夏日帶給大家一絲沁涼感。而在室甜點將招牌聖多諾黑泡芙放大變成「開心泡芙三兄弟」，佐上開心果冰淇淋和焦糖淋醬，超療癒下午茶讓人吃到幸福感滿滿。深夜裡的法國手工甜點也帶來「凍心芒果泡芙」。



