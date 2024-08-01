越南共咖啡台北一號店5大必喝排行榜搶先看！被譽為是越南版星巴克的「越南共咖啡」，在試營運期間吸引大票咖啡控前去朝聖、打卡之後，終於在今日8/1正式開幕，除了有讓人念念不忘的經典招牌「耶子咖啡冰沙」，還有海外限定「花生醬奶蓋咖啡」亦是讓人喝一口就直呼驚喜的人氣款。為了歡慶開幕，連續兩週祭出滿額送刮刮卡優惠，最大獎直接送你越南河內來回機票，直飛到越南大玩特玩。







Cong Caphe店內風格以質感墨綠為主色，搭配各種軍人用品、迷你戰鬥機妝點，就連店員都穿上軍裝服飾營造出濃厚氛圍感，就連韓劇都選在Cong Caphe取景，可見其魅力。這次，台灣一號店選在台北車站周邊開封街插旗，為海外第四個據點，店內從坐墊、木頭、杯子、杯墊、飲料原物料等，全都從越南原裝進口，只為了在台北百分之百還原越南共咖啡風格和美味。







Cong Caphe台北開封店價位最便宜89元、最貴的椰子咖啡冰沙系列也只要160元就能喝到一大杯。窩客島特別整理5大必喝排行榜清單，讓大家到Cong Caphe跟著排名點就對了。首推必喝人氣王「椰子咖啡冰沙」，淡淡的椰奶香氣混搭微苦的越南咖啡，完美比例冰沙就連不愛椰奶的人一喝就愛上。第二名必點則是風味升級的「椰子Pho咖啡冰沙」，額外添加肉桂八角香料提香。





越南共咖啡Cong Caphe 台灣一號店

正式開幕日：2024/8/1

地址：台北市中正區開封街一段16號



越共咖啡Cong Caphe必喝前五名飲料

1、椰子咖啡冰沙

2、椰子Pho咖啡冰沙

3、白咖啡

4、花生醬奶蓋咖啡

5、鹹奶蓋棕咖啡



越南共咖啡Cong Caphe台北車站 開幕優惠

活動時間：2024/8/1-8/14

活動內容：單筆消費滿350元，並出示追蹤 Cộng Cà Phê 台灣官方 IG 或 FB畫面，即可獲得刮刮卡一張。

獎項：

頭獎台北-河內來回機票/2名、Cộng Cà Phê價值1000元禮盒、Cộng Cà Phê價值500元禮盒、保溫瓶、琺瑯杯、不銹鋼咖啡小濾壺、城市托特包、煙灰缸、經典系列椰子冰沙兌換券、葵花籽兌換券、單筆消費五折券、八折券、八五折券、九折券



注意事項：

1、每日限量100張。

2、飲品、餐點兌換券及消費折扣券僅限下次消費使用。



越南共咖啡Cong Caphe菜單

