台北跑咖新選擇！不管是放暑假的學生和同學相揪一起去跑咖，還是假日放鬆想找間咖啡廳療癒一下的上班族，都一定要知道近期台北市區3間話題新店，有被譽為越南星巴克的「越共咖啡」首次登台，帶來神級椰奶咖啡冰沙；亦有韓國爆夯巨大可頌咖啡廳「OUVERT SEOUL」海外一號店就開在國父紀念館周邊；以及開幕就人潮不斷的% Arabica二店也正在中山站附近趕工中，讓台北愛跑咖的你又有新的約會基地。







神級椰奶咖啡冰沙

被譽為越南最強咖啡「越共咖啡Cong Caphe」，以獨有的懷舊越共風格，搭上獨家特調的越南咖啡、椰奶咖啡冰沙，就連韓劇都抵擋不了魅力前去取景。台灣一號店插旗台北車站商圈，在開封街打造獨棟越共咖啡，消息一出就造成咖啡控的討論，如今，於7/20悄悄試營運，並推出10天快閃全品項9折優惠，咖啡控週末就衝去朝聖、喝一杯神級椰子咖啡冰沙。



越共咖啡Cong Caphe 台灣一號店

地址：台北市中正區開封街一段16號

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393697







% Arabica二店在中山

咖啡控必喝清單中一定有的「% Arabica」，繼台北一號店插旗象山後，一直是咖啡控朝聖的人氣店，近日 % Arabica 在官方IG上悄悄露出將開設二號店的消息，在最新曝光的照片中，確定 % Arabica二店依然座落在台北，但並非當初網路捕風捉影亂傳的「信義二店」，真正的地址是位於中山站和雙連站之間的心中山線形公園沿線，並打造全台首間 % Arabica Roastery，讓台北咖啡控又多一處朝聖地。



% Arabica Taiwan二店 中山店

地址：台北市中山區中山北路二段50巷45號

開幕時間：尚未公布，請持續鎖定窩客島報導。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393310





韓國巨大可頌咖啡廳海外一號店

台北可頌控嗨了！外酥內軟的可頌，無論早中晚來一顆都是超療癒的享受，然而近期從英國咖啡廳「巨無霸可頌」浪潮席捲歐美IG打卡牆，而韓國人氣咖啡廳「OUVERT SEOUL」也看準熱度迅速推出比臉還大、超巨型可頌，成為去韓國首爾、釜山必朝聖的咖啡廳。這次，首度跨出海外，預計將於7/19正式插旗台北國父紀念館周邊，台北可頌控不用飛韓國就能吃到。



韓國巨大可頌 OUVERT SEOUL台北光復店

地址：台北市大安區光復南路308巷18號(UR LIVING 台北光復店)

​​​​詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392705



