CoCo小湯圓買一送一！冬至飲料CoCo小湯圓奶茶強勢回歸，一日限定買一送一。

冬至必喝紅白小湯圓飲料，CoCo都可「小湯圓奶茶」強勢回歸，在12/3週三推出買一送一，兩杯60元享受手搖自由日。

▲CoCo都可小湯圓奶茶回歸，12/3週三好友日買一送一。

CoCo都可週三 小湯圓奶茶兩杯60元

飲料控終於等到小湯圓飲料回來了！CoCo都可這次搶在冬至前，帶著療癒的「小湯圓奶茶」回歸，並祭出週三好友日買一送一的超狂優惠。冬至經典必吃的「紅白小湯圓」搭配經典奶茶變成手搖杯，讓人邊走邊開喝，這次買一送一絕對要跟上。整個12月，CoCo每週一到週三都有專屬飲料優惠，讓人享受手搖杯自由。

誰說冬至才能吃湯圓、又是誰說湯圓只能用吃的，CoCo特別使用經典的紅白小湯圓，打造限定飲料「小湯圓奶茶」，將手工客製的迷你紅白小湯圓，搭配經典阿薩姆奶茶，溫潤的口感與奶茶是絕配。CoCo都這次「小湯圓奶茶」即日起回歸開賣、12月天天都能喝到。此外，在12/3好友日線上領券，即享「小湯圓奶茶（L）」第二杯0元，兩杯只要 60元，每人可領兩張券。



▲CoCo都可小湯圓奶茶線上領券，買一送一兩杯只要60元。





CoCo都可手搖自由日 每週一二三優惠

除了小湯圓奶茶買一送一之外，CoCo都可這次12月為粉絲們打造「手搖自由日」，讓粉絲們每週一、二、三都能享受超值優惠。週一超級日，12/1 臨櫃買「酪梨奶昔杯杯（M）」元氣特價 49元，用超級食物讓人恢復活力自由。週二咖啡日（12/2），職人咖啡全品項同價位買一送一，多樣咖啡選項就是要讓人提神自由。週三好友日（12/3），則是「小湯圓奶茶」領券買一送一，讓粉絲們天天喝起來。



▲週一酪梨奶昔49元，週二咖啡買一送一讓人提神自由。

CoCo都可飲料優惠整理

12/1（一）：週一超級日，臨櫃買「酪梨奶昔杯杯（M）」特價49元。

12/2（二）：週二咖啡日，職人咖啡全品項同價位買一送一。

12/3（三）：週三好友日，「小湯圓奶茶」線上領券享買一送一。

