得正丹寧袋搶不到！得正丹寧保溫袋加購開賣，再加碼外送免費喝馥莓蕎麥綠寶。

得正推出全新「丹寧保溫袋」飲料控瘋搶，消費滿100元享199元加購價，同時在Uber Eats外送加碼滿299元贈馥莓蕎麥綠寶。

▲得正丹寧保溫袋11/26開賣，消費滿百可199元加購。

得正保溫袋 丹寧布料抗汙耐磨輕奢

飲料控都怕搶不到！得正這次不只賣飲料，更把飲料控的穿搭時尚都一次包辦。得正在11/26起推出推出全新「丹寧保溫袋」加購活動，打造質感、實用系飲料提袋新話題。粉絲們只要消費滿百，即可以199元的超值優惠價加購一個，掀起飲料控搶買。同時，得正在Uber Eats外送平台加碼滿額送飲料、滿額折扣優惠，讓粉絲們揪團開喝。

得正在11/26起推出全新周邊「丹寧保溫袋」，延續得正一慣的高品質與輕奢感。保溫袋採用抗汙耐磨的丹寧布料，搭配磁吸功能，能一瞬開合，有效提升保溫保冷效果。內層採用EVA平滑材質，不小心打翻飲料也能方便清潔。保溫袋容量也加大，一袋可容納兩杯飲料。粉絲們在門市現場單筆消費滿100元，即可以199元的優惠價格加購一個。要注意的是，「丹寧保溫袋」為門市現場限定提供、限量販售，建議粉絲們先致電門市確認庫存。



▲丹寧布料抗汙耐磨，消費滿百即可199元加購，全台限量。





得正Uber Eats加碼 外送滿額送飲品免費喝

為歡慶Uber Eats 9週年，得正也同步在外送平台推出超值加碼優惠。從11/17到12/7期間，粉絲們只要透過 Uber Eats 訂購滿299元，就免費送「馥莓蕎麥綠寶（L）」一杯。此外，從11/24到12/7期間，全會員輸入優惠碼「九愛喝得正」，單筆訂單滿 450元 即可享最高折抵 100元 的優惠，讓飲料控在辦公室揪團約喝。



▲得正Uber Eats滿299元，免費送馥莓蕎麥綠寶飲品。

得正丹寧保溫袋 販售資訊

販售期間：2025/11/26起，限量售完為止。

活動方式：原價299元/ 加購價199元，滿兩百即可加購兩個保溫袋（依此類推不限購）

注意事項：限門市現場活動；不適用Uber Eats、foodpanda、你訂Nidin等平台外送及外帶自取服務





得正Uber Eats加碼優惠

活動內容：

11/17–12/07，滿299元，贈馥莓蕎麥綠寶 L

11/24–12/07，輸入「九愛喝得正」滿450元最高折100元





飲料控必喝飲料話題

