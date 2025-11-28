7間買一送一開吃！星巴克、翰林珍奶、繼光炸雞領軍，買一送一吃一輪。

我是Esther雅之，養一隻貓女兒，也是窩客島的喵小編。是誤打誤撞闖進美食編輯圈的I人。平常有點廢、有點懶，但如果揪我吃火鍋我就會出現，就算是39度高溫也熱愛在冷氣房吃鍋。可以到我個人IG「Esther雅之」追蹤我，看看我平常在幹麻。