7間買一送一開吃！星巴克、翰林珍奶、繼光炸雞領軍，買一送一吃一輪。

買一送一全面開搶，從星巴克咖啡、翰林茶館珍奶到繼光炸雞通通加入戰局，想喝想吃都能半價帶走，小資族這波一定要跟上。
買一送一優惠多到爆，小資族年底最幸福的時刻來了！星巴克率先開喝買一送一，剛好遇到冬季新品上市，太妃核果、黑櫻桃一次喝好喝滿。全家Let’s Tea也火力全開，推出全新8款精品現煮茶買一送一，原茶、奶茶任選，而且還能寄杯超划算。炸雞控最愛的「繼光香香雞」則用招牌香香炸雞買一送一回饋粉絲。六角集團更是豪氣，把旗下珍奶、麵包到甜點全部推出買一送一，從日出茶太、翰林到烘焙密碼、春上布丁一次通通加進優惠。
星巴克買一送一！最多買二送二
星巴克宣布買一送一再度回歸，使不少咖啡控直接把行程排滿。活動剛好遇上冬季新品推出，從黑櫻桃系列飲品到每年耶誕必喝太妃核果風味都話題十足。兩天限定的星巴克買一送一優惠，讓大家能同時補咖啡因、順便試試新口味，尤其對上班族與學生而言更是省荷包又實際，這波星巴克優惠一定要先跟上。
全家精品茶買一送一！可寄杯
全家全新「智能膠囊茶機」現煮茶Let’s Tea買一送一喝！全家Let’s Tea大升級，特別打造「智能膠囊茶機」帶進超商日常，讓大家到巷口全家不只有咖啡喝，還有精品級現煮茶可以選擇，打造24小時飲料店，隨時為茶控準備好一杯精品茶。首推主打新品有五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶，就連半夜也有無咖啡因飲料選擇，透過AI煮茶技術在70秒內沖出香氣完整的茶湯，還能自由選擇原茶或醇奶茶兩種風味。預計有1000間全家打造成超迷你茶館，並同步推出限時買一送一優惠，想喝好茶不用再跑手搖店。
繼光香香雞炸雞買一送一
繼光香香雞炸雞買一送一回來了！炸雞控每年都在等繼光香香雞週年慶到來，今年恰逢52週年，特別推出不同以往的香香炸雞買一送一等回饋，此外還有買10送2、加價升級等各種優惠，幾乎每天都有不同優惠可以跟上，還可以「寄炸雞」，就算一個人也可以輕鬆吃香香炸雞。優惠一路延伸到2026年年初，讓炸雞控不只一次吃到爽，更能用最划算的方式把經典口味帶回家。
國旅住宿也有買一送一優惠搶！
