炸雞買一送一吃！繼光香香雞買一送一只有8天，可「寄炸雞」要先搶。

繼光香香雞迎來52週年慶，從炸雞買1送1到買10送2一路開吃，香香炸雞、香辣香香雞等多項優惠全面回歸，年底炸雞控絕不能錯過。
繼光香香雞炸雞買一送一回來了！炸雞控每年都在等繼光香香雞週年慶到來，今年恰逢52週年，特別推出不同以往的香香炸雞買一送一等回饋，此外還有買10送2、加價升級等各種優惠，幾乎每天都有不同優惠可以跟上，還可以「寄炸雞」，就算一個人也可以輕鬆吃香香炸雞。優惠一路延伸到2026年年初，讓炸雞控不只一次吃到爽，更能用最划算的方式把經典口味帶回家。
經典香香炸雞買一送一！繼光香香雞週年慶優惠
繼光香香雞週年慶期間最受期待的莫過於「招牌香香炸雞買一送一」回歸優惠。11/27~11/30、12/4~12/7，每逢週四～週四期間推出香香炸雞買1送1，買XL、送Ｌ炸雞兌換券，不管是要當下午茶、聚會點心，或解嘴饞都剛剛好。此外，憑著炸雞兌換券在12/8~2026/1/4期間，還可享加價優惠，加價99元升級經典2號餐，香香炸雞XL、蒜脆杏鮑菇整套吃；加購115元則是可以享有樂薯、海苔墨魚甜不辣，用小資價格一次把多款經典吃遍。
買10送2一次囤好囤滿！寄炸雞優惠更划算
年底聚會多，加上跨年、交換禮物季即將到來，繼光香香雞從11月20日起直接祭出買10送2的超大份量回饋，炸雞控只要加入繼光香香雞會員即可購買組合券，之後可自由在全台門市兌換香香炸雞。兌換券有效期長達一年，非常適合家庭聚餐、公司訂餐或直接囤起來慢慢吃。更同步揭開延伸活動，從12月8日起陸續推出「炸雞年末祭」，包含手搖飲聯名優惠、XL份量升級等不同驚喜。對於常吃炸雞的人來說，這波買10送2等於直接幫年底聚會開啟最省錢的吃法。
繼光香香雞週年慶優惠
香香炸雞買1送1
期間：2025/11/27~11/30、12/4~12/7
品項：凡購買香香炸雞XL(原價170元)，即贈送香香炸雞L(原價130元)兌換券。原味、辣味任選。
買10送2「香雞炸炸券」大量回饋販售時間：11月20日起
內容：
購買香雞炸炸券一次可獲得10份香香炸雞兌換券，加碼再送2份 共12份。
兌換內容為香香炸雞套餐乙份
使用方式：
1、加入繼光香香雞會員
2、於會員系統購買後取得QRcode
3、至門市出示QRcode即可兌換
4、每次兌換1份
有效期限：一年內皆可分次使用。
注意事項：
1、電子券與紙本券不可同時併用。
2、屬預購商品 購買後不得退換。
繼光香香雞年末祭
活動期間：2025年12月8日〜2026年1月4日
內容亮點：
1、年終大禮券 兌換品項享限時加碼
2、手搖飲聯名組合 例：香香奶茶 香香冬瓜茶（依門市公告）
3、XL份量升級優惠
香香炸雞 XL優惠115元（原價130元）
香香雞排 XL優惠95元（原價110元）
4、家庭分享餐回饋（品項依門市公告）
5、推出年末限量杯裝與節慶包裝
