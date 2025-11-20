炸雞買一送一吃！繼光香香雞買一送一只有8天，可「寄炸雞」要先搶。

繼光香香雞迎來52週年慶，從炸雞買1送1到買10送2一路開吃，香香炸雞、香辣香香雞等多項優惠全面回歸，年底炸雞控絕不能錯過。

繼光香香雞炸雞買一送一回來了！炸雞控每年都在等繼光香香雞週年慶到來，今年恰逢52週年，特別推出不同以往的香香炸雞買一送一等回饋，此外還有買10送2、加價升級等各種優惠，幾乎每天都有不同優惠可以跟上，還可以「寄炸雞」，就算一個人也可以輕鬆吃香香炸雞。優惠一路延伸到2026年年初，讓炸雞控不只一次吃到爽，更能用最划算的方式把經典口味帶回家。



▲繼光香香雞週年慶香香炸雞買一送一。(攝影：鄭雅之)

▲繼光香香雞週年慶推出炸雞買一送一、買10送2等下殺優惠。(攝影：鄭雅之)





經典香香炸雞買一送一！繼光香香雞週年慶優惠

繼光香香雞週年慶期間最受期待的莫過於「招牌香香炸雞買一送一」回歸優惠。11/27~11/30、12/4~12/7，每逢週四～週四期間推出香香炸雞買1送1，買XL、送Ｌ炸雞兌換券，不管是要當下午茶、聚會點心，或解嘴饞都剛剛好。此外，憑著炸雞兌換券在12/8~2026/1/4期間，還可享加價優惠，加價99元升級經典2號餐，香香炸雞XL、蒜脆杏鮑菇整套吃；加購115元則是可以享有樂薯、海苔墨魚甜不辣，用小資價格一次把多款經典吃遍。



▲繼光香香雞週年慶優惠，52元加價墨魚甜不辣。(攝影：鄭雅之)





買10送2一次囤好囤滿！寄炸雞優惠更划算

年底聚會多，加上跨年、交換禮物季即將到來，繼光香香雞從11月20日起直接祭出買10送2的超大份量回饋，炸雞控只要加入繼光香香雞會員即可購買組合券，之後可自由在全台門市兌換香香炸雞。兌換券有效期長達一年，非常適合家庭聚餐、公司訂餐或直接囤起來慢慢吃。更同步揭開延伸活動，從12月8日起陸續推出「炸雞年末祭」，包含手搖飲聯名優惠、XL份量升級等不同驚喜。對於常吃炸雞的人來說，這波買10送2等於直接幫年底聚會開啟最省錢的吃法。



▲繼光香香雞11/27~11/30、12/4~12/7期間，招牌香香炸雞買一送一。(攝影：鄭雅之)







繼光香香雞週年慶優惠

香香炸雞買1送1

期間：2025/11/27~11/30、12/4~12/7

品項：凡購買香香炸雞XL(原價170元)，即贈送香香炸雞L(原價130元)兌換券。原味、辣味任選。





買10送2「香雞炸炸券」大量回饋

販售時間：11月20日起



內容：



購買香雞炸炸券一次可獲得10份香香炸雞兌換券，

加碼再送2份 共12份。



兌換內容為香香炸雞套餐乙份



使用方式：



1、加入繼光香香雞會員



2

於會員系統購買後取得QRcode



3

至門市出示QRcode即可兌換



4

每次兌換1份



有效期限：一年內皆可分次使用。



繼光香香雞年末祭

注意事項：1、電子券與紙本券不可同時併用。2、屬預購商品 購買後不得退換。

活動期間：2025年12月8日〜2026年1月4日

內容亮點：

1、年終大禮券 兌換品項享限時加碼

2、手搖飲聯名組合 例：香香奶茶 香香冬瓜茶（依門市公告）

3、XL份量升級優惠

香香炸雞 XL優惠115元（原價130元）

香香雞排 XL優惠95元（原價110元）

4、家庭分享餐回饋（品項依門市公告）

5、推出年末限量杯裝與節慶包裝





