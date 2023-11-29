炸雞控今天吃爆繼光香香雞！被譽為台灣鹹酥雞LV的繼光香香雞，以獨家特製的台式炸雞為主打，擄獲一票炸雞控的胃，成功走過50個年頭。今年為了歡慶繼光香香雞50週年慶，於今日特別推出免費送香香雞優惠，只要是1973年出生或身分證字號有50連號數字，就直接送一份經典招牌香香炸雞，快呼叫50歲爸媽吃炸雞。







繼光香香雞50週年慶邀請大家一起來同歡，特別推出免費吃香香炸雞優惠，只要是「香香雞同1973年出生」或「身分證字號有50連號數字」的人，於11/29當天12:00~15:00期間到全台門市出示身分證件，就可以免費獲得中份香香炸雞，全台限量1000份，而台北西門店、台中中山旗艦店和桃園南紡店則是分別加碼100份，讓炸雞控微翹班揪吃香香炸雞。





同時，也將於11/30-12/3連續四天推出香香雞買一送一優惠，只要到全台門市購買大份香香炸雞，就送中份香香炸雞兌換券，於12/04~明年01/05兌換完畢即可，就算是邊緣人也能輕鬆吃買一送一優惠，不怕揪不到人。



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繼光香香雞 50週年慶免費吃香香雞

活動時間：2023/11/29

活動內容：持身份證明與「香香雞同1973年出生」或「身分證字號有50連號數字」，免費兌換「香香炸雞中份」乙份。



注意事項：

1、全台限量1,000份，每間店限量各10份，西門店、中山旗艦店、南紡店額外加碼限量各100份，限12:00~15:00兌領完畢。

2、商品供應以門市實際狀況為主。

3、繼光香香雞保有活動最終解釋權。



繼光香香雞 50週年慶買一送一

活動時間：2023/11/30-12/3

活動內容：購買大份香香炸雞，即贈中份香香炸雞兌換券

限時加購優惠：墨魚甜不辣$50