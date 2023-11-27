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再睡5分鐘奶茶湯圓開賣！全家限定「棉被午茉綠、日安紅圓圓君」療癒登場，買滴妹湯圓、再送樹懶玻璃湯碗組。

2023-11-27 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：再睡5分鐘 人氣：968
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

滴妹飲料「再睡5分鐘」又出新品了！近年大勢興起的飲料夯店「再睡5分鐘」，由闆娘百萬YT滴妹為號召，以獨家配方打造超厚棉被奶蓋等特調飲料，成為必喝的排隊手搖飲。這次首度推出「圓圓君」湯圓系列，將人氣棉被午茉綠和日安紅變成湯圓，於11/29起全家獨家開賣，勢必再掀超商美食話題。



再睡5分鐘經典人氣招牌飲料「棉被午茉綠、棉被日安紅」，先前和全家聯名推出限定霜淇淋口味，就瞬間洗版IG。這次再度以此兩款作為發想，在冷冷冬天推出暖心的圓圓君新系列，將再睡5分鐘特選的茶葉比例做成Ｑ彈午茉綠花香外皮和日安紅茶香外皮，內餡分別填入招牌鹹奶蓋和濃茶感歐蕾。



於全家獨家開賣再睡5分鐘「圓圓君系列」，棉被日安紅圓圓君 11/29起開賣、棉被午茉綠圓圓君 12/6起販售，於11/29 ～12/26 購買再睡5分鐘「圓圓君系列」享任選2件8折、３件75折，只要是滴妹鐵粉就要先搶囤貨。且加碼推出「再睡5分鐘玻璃湯碗組-湯圓款」可可愛愛的吉祥物樹懶設計的玻璃碗，無論是裝湯圓，還是泡熱飲，打造今年冬季最有儀式感的療癒時刻。

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再睡5分鐘圓圓君系列 資訊

販售地點：全家便利商店
品項、開賣日：
棉被日安紅圓圓君 11/29起 
棉被午茉綠圓圓君 12/6起
再睡5分鐘玻璃湯碗組-湯圓款 11/29起

優惠資訊：
1、11/29 ～12/26 購買再睡5分鐘「圓圓君系列」，任選２件 8 折、３件 75 折
2、購買再睡5分鐘圓圓君系列，即可以450元優惠價預購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組-湯圓款」週邊（預購限量只有500組）

 

 

 

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再睡5分鐘 湯圓 滴妹 飲料 more
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