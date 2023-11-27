台中沙鹿新地標「星巴克沙鹿北勢門市」搶先曝光！星巴克在台25個年頭期間，在各地以在地元素打造特色門市，讓星巴克不再只是喝杯咖啡，而是變成城市旅遊的必踩、必拍人氣景點。這次星巴克沙鹿北勢門市以台灣首間Greener Store門市為特色，將沙鹿山海特色融入在設計中，並推出多款限定飲品、周邊讓沙鹿人手刀衝去朝聖。







瞄準永續發展的企業責任，星巴克沙鹿北勢門市從門市設計、建築外觀到軟硬體設施都實踐永續循環，強調節能、節水、減廢、再生能源等有效降低對地球的負擔，包括首間停車格配備充電樁門市、節省紙張使用導入數位看板、設置水循環系統作為澆灌使用和免費咖啡渣索取專區等，落實綠色永續的精神，透過世界自然基金會共同制定的規範，是亞太地區繼上海、東京之後，成為台灣首間取得Greener Store認證的門市。







星巴克沙鹿北勢特色門市開幕，推出沙鹿限定「黑糖抹茶葛粉那堤」，以黑糖那堤為基底，加入秋冬限定Ｑ彈配料黑糖葛粉，再擠上代表沙鹿山巒意象的抹家牛奶泡沫，是只有沙鹿北勢門市才喝得到。為歡慶開幕，也推出各種優惠，買限定周邊可享全品項飲料買一送一；滿額送咖啡渣杯墊、直立傘或折疊萬用椅；現場打卡全品項第二杯半價等，沙鹿人趁早來朝聖。





星巴克沙鹿北勢門市資訊

門市地址：台中市沙鹿區台灣大道七段373號

門市電話：04-26527825

營業時間：週一~週日 06:30~21:30



星巴克沙鹿北勢門市開幕優惠

2023/11/28 ~ 2023/12/5

凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個。



2023/11/28 ~ 12/30

1、凡購買沙鹿北勢特色商品乙個，即可享兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

2、憑當日單筆消費滿$1200元發票，即可獲得專屬咖啡渣杯墊乙個；當日單筆消費滿$1800元發票，即可獲得25周年直立傘乙把；單筆消費滿$3,200元發票，即可獲得星巴克摺疊萬用椅乙個。

3、凡購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克雙色不鏽鋼餐具組乙個。

4、凡於星巴克沙鹿北勢門市車道當日單筆消費滿$500元，即贈送DT造型鑰匙圈乙個。(僅限車道使用)

5、凡原價點購兩杯相同口味/容量皆一致的冷萃/氮氣咖啡系列，享第二杯半價優惠。



2023/12/2~12/10

凡於星巴克沙鹿北勢門市合照與打卡”Meet Me @Starbucks-沙鹿北勢”並上傳FB、IG成功，即享兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。



注意事項：

(1)以上活動僅限沙鹿北勢門市使用。

(2)折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

(3)星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克沙鹿北勢門市限定周邊

開賣日：2023/11/28沙鹿北勢門市上市

品項：

1、黑糖抹茶葛粉那堤 Tall$160、Grande$175、Venti$190

2、Bearista熊杯架爆米花收納組 $890、Kermit杯2入套餐組$980元

3、沙鹿北勢馬克杯，售價$550。

4、STANLEY條紋16OZ不鏽鋼杯，售價$1,150。

5、DT女神條紋提袋，售價$500。

6、DT拼接綠隨行杯袋，售價$400。

7、沙鹿北勢隨行卡，售價$150。



