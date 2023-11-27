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台中LINE FRIENDS熊大耶誕樹！2023台中耶誕「甜蜜音樂盒」16公尺耶誕樹12/15登場，舊台中火車站、柳川、綠川打卡點拍起來。

2023-11-27 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：台中市政府 人氣：358
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編輯 張人尹

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台中耶誕樹有熊大、兔兔！2023台中耶誕嘉年華以「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」作為主題，在12/15到1/1期間，於舊台中火車站、柳川、綠川打造節慶打卡點，本次更特別與超人氣LINE FRIENDS角色合作，打造16公尺高耶誕樹，還有超萌熊大、兔兔等夥伴，讓粉絲們準時打卡賣萌。

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2023台中耶誕嘉年華 「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

台中市政府新聞局表示，本次2023台中耶誕嘉年華將在舊台中火車站廣場，打造16公尺高「甜蜜音樂盒」耶誕樹，搭配4公尺高的熊大、兔兔，手上分別拿著手拿太陽餅與宮原眼科造型冰淇淋，更接地氣。耶誕樹將於12/15晚間18:00正式點燈，除此之外，在柳川燈區還有饅頭人拿著珍珠奶茶，以及兔兔、莎莉、部長、詹姆士等夥伴，讓粉絲一一打卡踩點。
2023台中耶誕嘉年華 LINE FRIENDS耶誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

不只是LINE FRIENDS角色們拿著台中甜點拍照打卡，本次「2023台中耶誕嘉年華」更在活動期間12/15-01/01每日下午舉辦耶誕市集，能品嚐到在地著名的珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥、冰淇淋等，讓人邊吃、邊玩、邊拍美照。
2023台中耶誕嘉年華 綠川柳川打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023台中耶誕嘉年華 LINE FRIENDS打卡點示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

2023台中耶誕嘉年華 「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」

活動期間：2023/12/15-2024/01/01
活動地點：舊台中火車站、柳川、綠川
耶誕樹點燈時間：2023/12/15 18:00 於舊台中火車站前廣場

詳細活動規範及供應情形，依 台中市政府 官方公告為準。

 

 

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