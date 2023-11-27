台中耶誕樹有熊大、兔兔！2023台中耶誕嘉年華以「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」作為主題，在12/15到1/1期間，於舊台中火車站、柳川、綠川打造節慶打卡點，本次更特別與超人氣LINE FRIENDS角色合作，打造16公尺高耶誕樹，還有超萌熊大、兔兔等夥伴，讓粉絲們準時打卡賣萌。



推薦閱讀：北車寶可夢耶誕樹！新光三越站前店「寶可夢的耶誕樂園」10米寶可夢耶誕樹開拍，寶可夢見面會場次全攻略。





台中市政府新聞局表示，本次2023台中耶誕嘉年華將在舊台中火車站廣場，打造16公尺高「甜蜜音樂盒」耶誕樹，搭配4公尺高的熊大、兔兔，手上分別拿著手拿太陽餅與宮原眼科造型冰淇淋，更接地氣。耶誕樹將於12/15晚間18:00正式點燈，除此之外，在柳川燈區還有饅頭人拿著珍珠奶茶，以及兔兔、莎莉、部長、詹姆士等夥伴，讓粉絲一一打卡踩點。





不只是LINE FRIENDS角色們拿著台中甜點拍照打卡，本次「2023台中耶誕嘉年華」更在活動期間12/15-01/01每日下午舉辦耶誕市集，能品嚐到在地著名的珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥、冰淇淋等，讓人邊吃、邊玩、邊拍美照。











2023台中耶誕嘉年華 「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」

活動期間：2023/12/15-2024/01/01

活動地點：舊台中火車站、柳川、綠川

耶誕樹點燈時間：2023/12/15 18:00 於舊台中火車站前廣場



詳細活動規範及供應情形，依 台中市政府 官方公告為準。