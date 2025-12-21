citizenM打造2026最Chill跨年夜！台北北門酒店變身大型遊樂場，玩遊戲聽音樂再抽住宿券，輕鬆迎接新年

2026跨年首選citizenM台北北門酒店，舉辦互動派對與歌唱大賽，贏取免費住宿券，在舒適客廳享受嘉年華美食並直擊101煙火。

每到歲末年終，如何在繁華的台北城尋找一處既能感受節慶熱度，又能保有質感舒適的角落，始終是都會男女最關心的話題。與其在信義區的人海中隨波逐流，不如轉身走進擁有獨特荷蘭美學基因的 citizenM 台北北門酒店。這間座落於台北西區歷史門戶與現代交會點的國際潮流飯店，將於 2025 年 12 月 31 日晚間啟動一場專屬於「世民」的 2026 跨年倒數派對。這裡沒有擁擠與喧囂，只有來自世界各地旅人的歡笑、酒精與音樂，打造出一場猶如在自家客廳般自在，卻又充滿國際社交氛圍的風格跨年夜。

▲無須在信義區人擠人，在西區街頭或飯店周邊也能遠眺台北 101 跨年煙火，感受璀璨花火點亮夜空的震撼瞬間



荷蘭潮牌飯店打造國際級社交場域，2026跨年夜置身大型遊樂場

一向以打破傳統飯店框架聞名的 citizenM，其台北北門酒店的大廳設計本就宛如一座大型當代藝術館。為了迎接 2026 年的到來，活動當晚整個公共空間將化身為充滿活力的派對舞台。不同於一般飯店拘謹的跨年晚宴，這裡強調的是「互動」與「連結」。現場精心規劃了多項帶有美式嘉年華風格的互動娛樂，像是考驗手眼協調與運氣的紙牌對戰，以及令人腎上腺素飆升的沙包擲準遊戲。這些遊戲不僅僅是消遣，更是破冰的利器，讓來自不同國家、操著不同語言的旅客，能透過遊戲瞬間拉近距離，在輕鬆寫意的交流中，感受台北這座城市兼容並蓄的熱情與魅力。

▲citizenM 台北北門酒店擁有大面落地窗景，將台北西區的城市光影與北門古蹟盡收眼底，是跨年夜享受微醺時光的絕佳位置



隱藏版歌神出列，參加citizenM酒店歌唱爭霸賽贏取免費住宿大獎

派對的靈魂永遠是音樂與歡笑，當晚的高潮亮點絕對非「citizenM 酒店歌唱爭霸賽」莫屬。這是一場沒有評審包袱、只有全場掌聲的素人舞台，邀請現場所有深藏不露的「世民」輪番上陣。無論是深情款款的情歌，還是帶動氣氛的快節奏舞曲，只要敢秀出自我，就有機會成為全場焦點。為了激發大家的表演慾，飯店方更祭出誠意十足的大獎，最終脫穎而出的歌唱冠軍，將直接獲得 citizenM 酒店住宿券一張。這不僅是對才華的肯定，更為優勝者預約了下一趟美好的台北輕旅行。

▲citizenM 台北北門酒店 2026 跨年倒數派對歌唱大賽冠軍： 可獲得 citizenM 酒店住宿券一張

嘉年華美食與微醺時光，累積籌碼再抽好禮延續新年驚喜

除了聽覺與視覺的享受，味覺的滿足同樣不可或缺。為了呼應派對主題，現場將提供充滿節慶感的「Carnival Bites」嘉年華風味小食，從香氣四溢的熱狗、酥脆多汁的炸雞爆米花到牽絲的起司披薩，搭配色彩繽紛的特調飲品，讓每一口都充滿慶祝的滋味。此外，參與現場各項趣味競賽的賓客，還能透過遊戲累積籌碼。這不只是一場勝負之爭，更是運氣與實力的展現。活動尾聲將統計籌碼數量，累積最多的贏家同樣能將一張珍貴的住宿券帶回家。這種充滿期待感的橋段，讓跨年夜的每一分鐘都充滿驚喜與懸念。

絕美視野直擊台北101煙火，在城市歷史地標旁優雅倒數迎新

隨著時針逐漸逼近午夜 12 點，派對的氣氛將轉化為一種集體的期待與感動。citizenM 台北北門酒店憑藉其絕佳的地理優勢，讓賓客無須在寒風中排隊推擠，就能在舒適的環境中，透過大面落地窗或戶外空間，遠眺台北 101 大樓璀璨的煙火秀。看著絢爛的花火在夜空中綻放，映照著古樸的北門與現代的城市天際線，新舊交融的畫面象徵著時間的流動與傳承。在 2025 年的最後一刻，與身邊的親友或新認識的國際友人舉杯互道 Happy New Year，這份溫暖而獨特的記憶，將成為迎接 2026 年最美好的開端。

▲色彩鮮豔且設計感十足的 Living Room 公共區域，舒適的沙發與地毯營造出如同自家客廳般的放鬆氛圍，適合旅人在此交流互動



citizenM 台北北門酒店 2026 跨年倒數派對

活動時間： 2025 年 12 月 31 日晚間（跨年夜）

娛樂互動： 現場舉辦紙牌對戰、沙包擲準遊戲，以及「citizenM 酒店歌唱爭霸賽」。

餐飲享受： 提供「Carnival Bites」嘉年華主題美食（熱狗、披薩、炸雞爆米花）與特調飲品。

歌唱大賽冠軍： 可獲得 citizenM 酒店住宿券一張。

遊戲籌碼贏家： 活動結束時籌碼累積最多者，可獲得 citizenM 酒店住宿券一張。

跨年環節： 倒數時刻可於館內欣賞台北 101 煙火。

地點： citizenM 台北北門酒店 (citizenM Taipei North Gate)





