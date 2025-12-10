善菓屋草莓季華麗回歸！消費滿120送120元優惠券搶攻聖誕跨年商機。

冬季最期待的酸甜盛典終於來了！善菓屋草莓季華麗回歸，用五款限定甜點與超值回饋，陪你度過最療癒的年末時光。

隨著氣溫驟降，冬日的蕭瑟總讓人渴望一抹溫暖的鮮紅與酸甜滋味，來撫慰忙碌整年的身心。善菓餐飲集團旗下的手作烘焙品牌「善菓屋」，即日起至2026年2月15日正式啟動備受期待的冬季草莓季。今年品牌以「天然與匠心」為題，嚴選台灣在地新鮮草莓與北海道進口乳製品，精心打造出五款宛如藝術品的甜點與麵包，試圖用最純粹的食材原味，勾勒出冬季專屬的味覺風景。無論是為了迎接聖誕節的浪漫，或是跨年歡聚的時刻，這場屬於味蕾的酸甜盛典，都將成為台北甜點地圖上不可忽視的亮點。



莓果巴斯克與雪莓初戀的奢華饗宴

在今年的新品陣容中，最受矚目的莫過於針對派對與聚會設計的「莓果巴斯克」。這款蛋糕選用了北海道LUXE奶油乳酪搭配PROVA香草醬，經高溫烘烤出帶有焦糖色澤的輕薄外殼，切開後呈現半熟濕潤的綿密口感。內層融合了台灣新鮮草莓與多種莓果，每一口都能感受到濃郁乳香與清新果酸在舌尖交織的層次感，售價1280元的6吋蛋糕，無疑是冬季慶祝活動的儀式感首選。另一款名為「雪莓初戀」的精緻塔點，則展現了極致的溫柔。主廚使用日本四葉鮮奶與頂級香草籽醬，打發出輕盈如雲朵般的奶霜，輕輕包覆著碩大飽滿的台灣草莓。酥脆塔皮與滑順奶霜的結合，恰似初戀般酸中帶甜、純淨而美好，單顆售價200元，是午後獨享甜蜜時光的最佳選擇。



草莓奶霜可頌與抹茶花圈的層次口感

對於喜愛麵包口感的消費者，善菓屋本季推出了兩款極具造型感的作品。「草莓抹茶花圈」將柔軟的布里歐麵團與溫潤的抹茶內餡細膩結合，師傅以精湛手藝將麵團編織成圓環狀，宛如掛在門上的聖誕花圈，售價90元，不僅視覺充滿節慶詩意，抹茶的微苦更襯托出草莓的鮮甜。而「草莓奶霜可頌」則是一場酥脆與柔滑的交響曲，層層堆疊的奶油可頌烤至金黃酥脆，夾入特製奶霜與新鮮切片草莓，一口咬下，奶油香氣與果汁在口中迸發，售價130元，完美詮釋了經典法式工藝與台灣時令水果的結合。



草莓紅豆大福收服甜點控味蕾

作為歷年來的熱銷冠軍，「草莓紅豆大福」今年依舊強勢回歸。這款日式經典甜點講究的是口感的平衡，軟糯Q彈的麻糬外皮，包裹著熬煮至綿密溫潤的紅豆餡，最核心處則藏入了一整顆多汁的台灣新鮮草莓。從外皮的糯、豆餡的甜到草莓的酸，三種層次在咬下的瞬間於口中綻放。單顆售價90元的親民價格，讓它成為上班族午後最療癒的點心，也是探訪親友時最體面的伴手禮選擇。



消費滿額贈券與多件折扣方案

為了回饋長期支持的顧客，善菓屋今年祭出了誠意十足的優惠活動。首波主打「草莓聖誕跨年歡慶週」，凡於12月20日至1月4日期間，來店消費滿120元，即贈送總價值120元的電子優惠券，等同於百分之百的回饋率，旨在活絡聖誕與跨年的節慶買氣。此外，針對想要一次品嚐多款新品的甜點控，即日起至2026年2月15日的每週一至週四，特別推出「草莓自由日」，凡購買草莓季商品任選3件可享9折、任選5件更享85折優惠。另外還有包含草莓抹茶花圈與雪莓初戀的「草莓季限定分享組」，組合價250元。善菓屋期望透過這些豐富的活動與高品質的手作甜點，陪伴每一位顧客度過一個暖心又美味的冬天。



草莓聖誕跨年歡慶週

活動時間： 12/20 – 1/4

活動內容： 活動期間來店消費滿 $120，即贈送價值 $120 的電子優惠券（$20 × 6 張）。

草莓季限定分享組

活動時間： 草莓季檔期內

活動內容： 購買「草莓抹茶花圈」+「雪莓初戀」，組合優惠價 $250（原價 $290）。

草莓自由日

活動時間： 即日起至 2026/2/15（每週一～週四限定）

活動內容： 購買草莓季商品，任選 3 件享 9 折、任選 5 件享 85 折。

