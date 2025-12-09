吉伊卡哇甜點7-11才有！延世大學藍莓優格生乳包，8款吉伊卡哇貼紙送。

吉伊卡哇迷快衝！延世大學藍莓優格生乳包在7-ELEVEN限定販售，還送隨機小卡貼，收藏感直接升級。

吉伊卡哇甜點7-11限定搶！韓國超商超人氣延世大學生乳包，再度推出台灣獨家限定新品，全新「藍莓優格風味生乳包」開賣，還換上台灣才有的「吉伊卡哇」包裝，讓鐵粉在7-ELEVEN就能買到引人尖叫的可愛外型。這次不只包裝萌到會讓人想囤貨，每件還附贈隨機小卡貼，共八款角色可以收集，從吉伊卡哇、小八貓到兔兔都一次到位。維持韓國原裝直送的高品質，主打酸甜清爽的藍莓優格風味，搭配招牌濕潤生乳餡，一開賣就迅速成為7-ELEVEN最受期待的甜點組合。

▲首次換上吉伊卡哇聯名包裝延世大學「藍莓優格生乳包」，送吉伊卡哇小卡貼，有8款隨機出貨。 ▲延世大學「藍莓優格風味生乳包」酸甜的藍莓優格風味讓整體變得更清爽。





吉伊卡哇 藍莓優格生乳包！台灣7-11獨家限定

延世生乳包一直深受甜點迷喜愛，這次全新口味以藍莓優格為主角，鬆軟的深色外皮包住厚厚的生乳奶油餡，一入口就能感受到濕潤、爆餡、柔順乳香交疊的層次。酸甜的藍莓優格風味讓整體變得更清爽，完全不會膩口，非常適合冬季當作下午茶點心。延世大學自有牧場的延世牛乳品質向來穩定，本次依舊堅持在韓國製造直送，讓台灣甜點控也能吃到原汁原味的口感魅力，成為近期最值得期待的生乳包新品。

▲韓國人氣甜點延世大學再度推出全新「藍莓優格風味生乳包」，是台灣限定口味。





買就送吉伊卡哇小卡貼滿滿驚喜感

這次限定包裝吸睛程度根本破表，三位吉伊卡哇主角直接躍上外袋，讓人光是看到就想帶回家收藏。更可愛的是，每件生乳包都附贈隨機角色小卡貼，還能搭配小配件自由組合，全套共八款，讓粉絲瞬間進入蒐集模式。不論是吉伊卡哇愛好者還是甜點控，都能在這次新品中找到樂趣。全台7-ELEVEN皆可購買，價格為每件135元，台灣限定、韓國買不到，更讓人想第一時間衝門市搶鮮。

▲台灣7-11限定延世大學「藍莓優格生乳包」買就送吉伊卡哇小卡貼。

延世大學 藍莓優格風味生乳包

售價：135元／件

販售通路：全台7-ELEVEN門市隨機贈品：附角色小卡貼1張（共8款）





