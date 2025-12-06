屈臣氏吉伊卡哇加價購！13款吉伊卡哇周邊公開，從提袋到公仔都有。

屈臣氏吉伊卡哇大集合正式登場，可愛提袋、摺疊傘、抱枕毯與多款周邊一次亮相，粉絲必收。

年底聚會滿滿，交換禮物要買什麼永遠是難題，屈臣氏今年直接祭出「吉伊卡哇加價購」救援，讓選禮物變得超簡單。全台門市即日起推出多款限定商品，從實用小物到療癒周邊通通一次到位，不論送同事、朋友或準備給自己都很合適。活動一路至12月30日，搭配店內換購商品選擇更多元，像是零食、杯墊、毛巾到公仔都有。粉絲只要出示會員即可加購限定品項，輕鬆把心儀的吉伊卡哇角色帶回家。對於已經開始煩惱交換禮物的人來說，屈臣氏無疑成為今年最省時又不出錯的採買地點。



▲屈臣氏Ｘ吉伊卡哇限定周邊商品超療癒可愛。

▲屈臣氏獨家限定「吉伊卡哇抱枕毯」折疊後可變成收納袋，方便收納。





屈臣氏吉伊卡哇加價購！ 三款吉伊卡哇周邊一次收好

這次最吸睛的就是三款全店限定周邊，一次滿足外出、通勤與居家需求。絨毛小提袋摸起來蓬鬆柔軟，搭配吉伊卡哇角色的刺繡表情，可愛又有質感；容量寬敞，加寬提把不勒手，週末外出或通勤都能派上用場。摺疊傘走輕巧路線，具備晴雨兩用、防水大傘面與抗UV功能，收起後大小剛好能放進包包，是雨季與冬日陽光的貼心配件。冬天最不能少的抱枕毯則採二合一設計，平時是療癒抱枕，展開後變成保暖法蘭絨毯，追劇、午休或旅行都超方便。三款風格統一又兼具實用度，難怪成為今年交換禮物最熱門的選項。



▲屈臣氏Ｘ吉伊卡哇周邊有超實用的「吉伊卡哇毛巾」。





吉伊卡哇小物同步登場！交換禮物超好買

除了三款獨家周邊之外，屈臣氏還推出八款限店換購商品，從米果、餅乾到氣泡水應有盡有，也有杯墊、毛巾、浴巾這類實用度高的生活配件。最吸引家庭與學生族群的招財公仔也同步亮相，不管是放在書桌、辦公室或房間，都能帶來滿滿療癒感。若偏好線上購物，也能在官方網路商店搶到擦手巾與睡衣擦手巾等限定品項。這波「吉伊卡哇大集合」涵蓋多種價格帶，讓大家可以依照場合輕鬆挑選，不論是尾牙、班級交換、聖誕派對或只是想犒賞自己，都能找到剛剛好的禮物。



▲屈臣氏吉伊卡哇限店換購「吉伊卡哇餅乾」。





吉伊卡哇人氣持續飆高！屈臣氏成為粉絲必訪的採購地

吉伊卡哇近年在社群持續爆紅，角色風格跨越年齡層，深受上班族與親子家庭喜愛。屈臣氏這次把日常會用到的小物一次集合，讓粉絲能以親民價格入手高質感周邊，也讓送禮變得更有彈性。三款加價購商品外型討喜、功能實用，再搭配多樣化換購商品，整個活動可說是誠意滿滿。消費者只要於活動期間到店消費並出示會員，即可享有加購資格。對喜歡蒐集吉伊卡哇的粉絲來說，這是一波不容錯過的期間限定；對還沒買交換禮物的人來說，屈臣氏也提供了一個最保險的好選擇。



▲屈臣氏「吉伊卡哇吸水杯墊」共有四款造型，鐵粉整套都想收。

▲屈臣氏網路商店限定「吉伊卡哇擦手巾」共有三款。





屈臣氏吉伊卡哇加價購

活動期間：即日起〜12月30日







屈臣氏Ｘ吉伊卡哇 全店獨家加價購

CHIIKAWA絨毛小提袋 249元

CHIIKAWA摺疊傘 299元

CHIIKAWA抱枕毯 499元





屈臣氏Ｘ吉伊卡哇 限店換購商品

吉伊卡哇米果 79元

吉伊卡哇餅乾 89元

Ocean Bomb氣泡水 35元

卡通肖像棉花糖 39元

吉伊卡哇毛巾 69元

吉伊卡哇浴巾 299元

吉伊卡哇吸水杯墊 199元

吉伊卡哇招財公仔 299元







屈臣氏Ｘ吉伊卡哇 網路商店限定

吉伊卡哇擦手巾 79元

吉伊卡哇睡衣擦手巾 79元







療癒小物快閃限定！

推薦閱讀：帕比順順SUNSUN粉絲擠爆三創！順順玩偶 毛絨絨徽章必買，3間三創快閃店一次逛。

推薦閱讀：JOGUMAN超人快閃店！三創JOGUMAN超人主題30款周邊，聖誕禮物小物必買。

推薦閱讀：7-11 Miffy米飛兔集點86款！Miffy行李箱 Miffy收納籃 Miffy陶瓷餐具必收。