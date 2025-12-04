帕比順順SUNSUN粉絲擠爆三創！順順玩偶 毛絨絨徽章必買，3間三創快閃店一次逛。

超高人氣日本IP「帕比順順 PUPPET SUNSUN 」快閃店插旗三創，毛茸茸玩偶、徽章，周邊小物限量開賣，粉絲衝三創買爆。

帕比順順快閃店在三創！這次三創一次帶來3間日本超人氣IP快閃店，其中包含Z世代爆紅「帕比順順 PUPPET SUNSUN」，還有療癒系角色「朗萌綺盟 nandemo ikimono」及「瑪芬角落 MUFFIN CORNER」，從12/4到2026年1月5日限時登場。三大快閃店以各自獨特的世界觀，打造超萌打卡點與近百款限定周邊，尤其帕比順順快閃店在第一天就吸引粉絲擠爆、買爆。



▲三大日本超人氣IP快閃三創，12/4至2026年1月5日限時登場。（攝影：張人尹）



▲帕比順順、朗萌綺盟、瑪芬角落，三組角色在三創集結。（攝影：張人尹）





帕比順順五大打卡區 積木堆堆樂超有趣

深受Z世代喜愛的「帕比順順」，這次推出超吸睛五大打卡區，邀你一起走進順順的趣味世界。首先是特大號迎賓牆「順順歡迎你」，接著是互動感十足的「積木堆堆樂」以大型彩色積木呈現，好玩又好拍。在本次快閃店引進多款周邊小物，必買必收藏「絨毛玩偶」，粉絲現買、現場就想直接打卡賣萌。



▲帕比順順推五大打卡區，包含帕比順順特大號迎賓牆。（攝影：張人尹）

帕比順順周邊 絨毛徽章與束口袋實用又可愛

帕比順順 這次推出多超療癒實用小物，從玩偶、文具到可愛配件一次全包，讓粉絲日常都被順順的大眼萌氣包圍。實用派必收帆布質感筆袋小巧又百搭，以及柔軟布料搭配經典 FUWAA表情的束口袋、造型筆、保溫杯等，日常賣萌超需要。粉絲最尖叫的「毛絨絨徽章」共有五款，織感立體、觸感軟萌，別在外套或包包上瞬間療癒爆棚。



▲帕比順順絨毛玩偶與束口袋，可愛小物讓粉絲日常被萌氣包圍。（攝影：張人尹）



▲帕比順順毛絨絨徽章超療癒，實用文具組讓收藏度與實用度滿分。（攝影：張人尹）

朗萌綺盟與瑪芬角落 萌系小物助陣

另外兩組IP也帶來各自獨特的療癒世界。「朗萌綺盟」主張萬物皆有生命，推出超療癒三大打卡點，包含「生命來了」的開端與充滿驚喜感的「飛天海苔飯糰」。粉絲們可將海苔飯糰、小島及螃蟹等近 80款 絨毛玩偶一次帶走，享受被小生命包圍的幸福感。來自奇幻甜點小世界的「瑪芬角落」，則有軟萌的瑪芬丸、酷酷的大偉蛋等點心精靈。粉絲可將圓滾滾的「絨毛收納包」或超 Q的「果凍夾」搜刮回家，讓甜蜜感與幸福感通通爆表。



▲朗萌綺盟推出近80款絨毛玩偶讓你享受幸福感。（攝影：張人尹）



▲瑪芬角落點心精靈助陣，萌系吊飾療癒粉絲。（攝影：張人尹）

帕比順順、朗萌綺盟、瑪芬角落 快閃店

日期：2025年12月4日 - 2026年1月5日

地點：三創生活園區一樓十二立方（台北市中正區市民大道三段2號1樓）

營業時間：週日至週四11:00 到21:30，週五至週六11:00 到22:00

可愛小物 可愛IP快閃店必衝

推薦閱讀：JOGUMAN超人快閃店！三創JOGUMAN超人主題30款周邊，聖誕禮物小物必買。

推薦閱讀：6大台北展覽預售票攻略！蜷川實花 芙莉蓮 咒術迴戰展，展覽地點、票價一次看。

推薦閱讀：7-11 Miffy米飛兔集點86款！Miffy行李箱 Miffy收納籃 Miffy陶瓷餐具必收。