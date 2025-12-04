JOGUMAN超人快閃店！三創JOGUMAN超人主題30款周邊，聖誕禮物小物必買。

JOGUMAN超人主題快閃店「BRACHIO & WOODY HERO POP-UP」12/4三創登場， 30cm玩偶組等30款周邊必買 ，超人拳擊機、主題拍貼機必玩。

JOGUMAN恐龍鐵粉買爆！韓國人氣 IP「JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP」主題快閃店，自12/4起於三創生活園區 限時登場。這次以超人做為主題，將 BRACHIO 與 WOODY 化身可愛的鄰居超人與大家見面，現場推出超過30款周邊商品，並設有「主題拍貼機」和「超人拳擊機挑戰」等趣味互動裝置，讓粉絲們邊玩、邊買、邊打卡。



▲JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP，12/4起三創生活園區登場。（攝影：張人尹）



▲JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP，三創快閃店必買。（攝影：張人尹）





JOGUMAN主題空間 動態牆與拳擊挑戰測試超能力

這次快閃店以 JOGUMAN 的「HERO」主題打造沉浸式空間，恐龍BRACHIO與狗狗WOODY穿上披風化身成超人，讓粉絲們獲得溫暖能量。現場設有「主題拍貼機」，讓粉絲留下與 BRACHIO & WOODY 並肩展現超人英姿的珍貴瞬間。另有互動遊戲「超人拳擊機挑戰」，披上紅色披風即可測試你的超人力量，完成體驗、完成打卡任務、或是消費滿額都能獲得專屬小禮物。



▲JOGUMAN主題拍貼機，粉絲可與超人並肩留下英姿珍貴瞬間。（攝影：張人尹）





JOGUMAN限定好禮 滿額免費送

多重限定好禮這次也不容錯過，活動期間，消費不限金額，並於 Instagram 標記指定帳號，即可有機會獲得「JOGUMAN 超人貼紙」。消費滿 1,000元 更可加碼獲得「JOGUMAN 主題氣球」一個。粉絲期待已久的 BRACHIO見面會亦將於 12/6 登場，時間為 15:00到 15:30，歡迎大小朋友把握難得的合影時刻。12/19到 12/25 期間，更推出節慶週 Dresscode 加碼活動，凡穿著紅、綠或節慶風格服飾，即可獲得「節慶主題明信片」一張。



▲滿額1,000元贈JOGUMAN主題氣球，消費不限金額贈貼紙。（攝影：張人尹）

JOGUMAN英雄系列 30cm玩偶組與絨毛配件

這次快閃店集結超過30款JOGUMAN HERO系列商品，讓粉絲們一次收藏最完整的超人組合。其中必搶新品「JOGUMAN 30cm玩偶組-小隊出動款」一盒兩個可愛角色一次GET。另外現場還有多款絨毛吊飾、冬季毛毯、地毯、辦公用品等全新實用小物，以及多款超人主題官方商品，像是會發光的「JOGUMAN 手電筒鑰匙圈」等，粉絲必收。



▲JOGUMAN推出30cm玩偶組，小隊出動款成為日常好夥伴。（攝影：張人尹）



▲JOGUMAN HERO系列商品30款，包含冬季毛毯、絨毛吊飾。（攝影：張人尹）

JOGUMAN聖誕節小禮物必買推薦

除了紅色披風的超人系列周邊小物，這次JOGUMAN也推出多款聖誕禮物必買推薦，包含溫馨聖誕主題明信片，還有必買新品「JOGUMAN拍拍燈」純白造型設計，燈亮時可以看到BRACHIO恐龍側臉剪影，還有尾巴等巧思設計，交換禮物必買。此外，粉絲們可以透過加價購 120元，獲得JOGUMAN主題環保購物袋。



▲JOGUMAN BRACHIO造型小夜燈，亮燈可以看到恐龍剪影。（攝影：張人尹）

▲JOGUMAN主題空間有動態牆，聖誕主題明信片必買。（攝影：張人尹）







JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO 快閃店活動資訊

日期：2025.12.04（四）— 2026.01.05（一）

時間：週日～週四 11:00–21:30、週五～週六 11:00–22:00

地點：三創生活園區 十二立方1F（入口處）台北市中正區市民大道三段 2 號 1F

票價：免費入場





JOGUMAN 「JOGUMAN BRACHIO & WOODY HERO POP-UP」主題展必買新品推薦

JOGUMAN 30cm玩偶組-小隊出動款：$820

JOGUMAN 燙布貼組-超人出動款：$160

JOGUMAN 燙布貼組- 超人待命款：$160

JOGUMAN 燙布貼組-超人飛躍款：$160

JOGUMAN 絨毛票卡夾(超人款)：$390

JOGUMAN 毛毯-超人飛翔款：$680

JOGUMAN毛毯-超人亂花款：$680

JOGUMAN變裝吊飾-超人款：$460

JOGUMAN HERO 絨毛鑰匙圈-BRACHIO披風款（12月上旬到貨）：$550

JOGUMAN HERO 絨毛鑰匙圈-WOODY披風款（12月上旬到貨）：$550

JOGUMAN HERO BRACHIO手電筒鑰匙圈：$520

JOGUMAN HERO WOODY地毯（12月上旬到貨）：$980

JOGUMAN HERO 螢幕公仔-BRACHIO披風款（12月上旬到貨）：$420







看更多 JOGUMAN快閃店必買必拍

▲JOGUMAN HERO系列商品30款，手電筒鑰匙圈及擦手巾。（攝影：張人尹）



▲JOGUMAN HERO系列商品30款，絨毛鑰匙圈一組兩入。（攝影：張人尹）



▲JOGUMAN HERO系列商品30款，徽章超精緻。（攝影：張人尹）

▲JOGUMAN快閃店設互動拳擊機，披上披風測試超人力量。（攝影：張人尹）





更多可愛IP小物必買

推薦閱讀：7-11 Miffy米飛兔集點86款！Miffy行李箱 Miffy收納籃 Miffy陶瓷餐具必收。

推薦閱讀：金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。

推薦閱讀：CoCo聯名大耳狗！大耳狗喜拿CoCo聯名杯必買，買飲料免費送大耳狗貼紙。