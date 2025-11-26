CoCo聯名大耳狗！大耳狗喜拿CoCo聯名杯必買，買飲料免費送大耳狗貼紙。

CoCo都可X大耳狗喜拿聯名12/1起跑，推出三款 大耳狗聯名周邊 ，399元加購大耳狗冷水壺、19元大耳狗保溫袋，買飲料再送大耳狗貼紙。



CoCo聯名大耳狗喜拿，飲料控要衝！這次CoCo都可攜手三麗鷗大耳狗喜拿推出限定聯名活動，喜愛製作料理的大耳狗喜拿化身暖心調飲小幫手，共同打造多款療癒周邊。12/1飲料控只要在CoCo購買大杯飲品即可獲得超萌大耳狗聯名紙杯，還有3款限定周邊小物，無論是冷飲杯、提袋，還是限定貼紙，大耳狗粉絲通通都要GET。



▲CoCo都可X大耳狗喜拿聯名，12/1起限定飲品、周邊登場。



▲CoCo都可推冷水壺保溫袋，搭配QQ奶茶系聯名。





CoCo都可聯名周邊 Q彈奶茶系一次爆擊

這次CoCo與大耳狗聯名，推出大杯飲品聯名紙杯，讓粉絲買飲料打卡超可愛，其中更推薦喝秋冬限定「QQ奶茶、QQ鮮奶茶」系列，享受甜蜜療癒風味。配合本次聯名，12/1起推出3款大耳狗周邊小物，粉絲們只要買飲飲品即可用加購價399元帶走聯名冷水壺，附大耳狗立體公仔超療癒。此外也能用19元加購大耳狗聯名保溫袋。此外，消費飲品滿100元，還能獲得聯名貼紙一張。



▲購買飲品加購價399元得冷水壺，滿100元贈兩款聯名貼紙。





CoCo都可佈置店 七家門市萌力大爆發

這次聯名同步推出多家「CoCo都可 X 大耳狗喜拿」限時佈置店，從北到南萌力綻放。限時佈置店包括南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、台中火車站、西螺服務區、南投服務區等7家門市，其中在新竹關新與桃園大同門市空間更大、更好拍，大耳狗粉絲一定要準時朝聖。



▲CoCo都可七家門市限時佈置，打造沉浸式大耳狗療癒魅力。

CoCo都可X 大耳狗喜拿 聯名周邊



活動日期：2025/12/01起

活動品項：

CoCo都可X大耳狗 聯名冷水壺：買飲品加價399元

CoCo都可X大耳狗 聯名保溫袋：買飲品加價19元

CoCo都可X大耳狗 聯名貼紙：消費飲品滿100元即贈（可累贈）

可愛小物聯名話題 必買必衝

