三麗鷗鐵粉今年荷包不保！喜迎Hello Kitty 50歲慶生，各式各樣展覽、周邊和聯名紛紛登場，讓Kitty鐵粉腦波弱的一直買單。此次首度和人氣麵包店「Semeur聖娜」聯名，推出3款三麗鷗復刻童樂趣系列周邊商品，其中滿額就免費贈送超萌購物袋，由Hello kitty和好朋友酷洛米、美樂蒂同樂的可愛模樣，揪鐵粉一起來吃麵包。







將於3/27~5/31期間快閃登場的Semeur聖娜、三麗鷗聯名，門市不僅會有滿滿的Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米現身，更推出3款全新獨家周邊，滿足粉絲的收藏慾望。首推一定要收下的「聖娜X三麗鷗復刻購物袋」，春日粉嫩底色搭上Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米一起品嚐麵包模樣，只要單筆消費滿299元就能免費帶回家，還可以累計贈送。







另外，也針對Hello kitty推出兩款實用小物，小巧可愛的「復刻帆布袋」印上春日百花盛開的意象搭上眼神軟萌的Hello kitty大頭，午休外出適合拎著走。另一款「復刻雙層吸管杯」則是大容量710ml環保杯，富有寬口粗吸管和吸管刷，半透明的設計，只要199元就能加價購。



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Semeur聖娜、三麗鷗聯名「復刻童樂趣」周邊

活動時間：2024年3月27日至5月31日

活動內容：

1、單筆結帳金額滿139元(含)以上，可加購任2個聯名商品，可累計。

2、單筆結帳金額滿 299元(含)以上，贈「聖娜X三麗鷗復刻購物袋」1個，可累送。



周邊商品：

1、聖娜X三麗鷗復刻購物袋

單筆消費滿139元(含)以上，享加購價49元/個。



2、聖娜X Hello kitty復刻帆布袋

單筆消費滿139元(含)以上，享加購價119元/個。



3、聖娜X Hello kitty復刻雙層吸管杯

單筆消費滿139元(含)以上，享加購價199元/個。

