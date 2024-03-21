為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 巨大化Kitty悠遊卡！HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡3/22準時開搶，限量「巨無霸Kitty悠遊卡」三麗鷗鐵粉要收藏。

巨大化Kitty悠遊卡！HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡3/22準時開搶，限量「巨無霸Kitty悠遊卡」三麗鷗鐵粉要收藏。

2024-03-21 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：悠遊卡 人氣：666
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

巨大化Kitty悠遊卡，三麗鷗鐵粉都尖叫了！悠遊卡公司先前推出「悠遊卡巨大版」長達21公分，讓人拿來嗶捷運、超商儲值都超醒目，這次悠遊卡公司針對HELLO KITTY 50th推出限定版「巨大版Kitty悠遊卡」3/22起限量開賣，尺寸放大更可愛，三麗鷗鐵粉這次真的要搶。

推薦閱讀：藏壽司BT21新扭蛋！藏壽司「BT21扭蛋」15款一次開抽，BT21壽司立體吊飾、BT21橡皮擦，吃壽司抽起來。
HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

悠遊卡公司這次針對HELLO KITTY 50週年，推出限定版「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，尺寸13公分x15.5公分，直接比一個手掌還要大，此外在Kitty的五官、蝴蝶結上也保留立體感構圖設計，讓Kitty控無掛在包包上出門超吸睛。
HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次限定版「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」首批現貨5,000張，在3/22上午11:00起至3/29快閃8天開賣，購買方式由悠遊付Easy Wallet App，點選「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面。Kitty巨大造型悠遊卡每張售價350元、每筆訂單最多買10張，並且在3/30起陸續出貨，鐵粉鬧鐘設好、準時開搶。
HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡

販售期間：2024/03/22 11:00至2024/03/29
售價：350元/張
購買方式：手機進入「悠遊付Easy Wallet App」，點選「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面。
注意事項：首批現貨5,000張、單筆訂單限購10張，限悠遊付結帳。

詳細活動規範及供應情形，依 悠遊卡公司 官方公告為準。

 

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#悠遊卡
morechevron_right
文章關鍵字
悠遊卡 Hello Kitty 巨大悠遊卡 巨大版 more
延伸閱讀
藏壽司BT21新扭蛋！藏壽司「BT21扭蛋」15款一次開抽，BT21壽司立體吊飾、BT21橡皮擦，吃壽司抽起來。
 編輯 張人尹
嗶卡會說「不讓你睡」！挑戰最提神的嗶嗶卡「白馬馬力夯悠遊卡」線上就能搶，原聲重現「不讓你睡~」就怕你不敢嗶。
 編輯 鄭雅之
超台嗶嗶卡有點可愛！青蔥版「茄芷袋造型悠遊卡」只賣7天，「迷你茄芷袋、小青蔥」限時不限量開賣。
 編輯 鄭雅之
大耳狗粉鐵粉捨不得喝！療癒系大耳狗喜拿造型「粉紅香草酒」在全家開搶，全身造型玻璃瓶身打造最萌酒瓶。
 顏爾嫻
出來吧，神龍！堪稱粉絲必備「七龍珠Z造型悠遊卡-四星龍珠」開搶一波，嗶卡發光一起召喚神龍、實現願望。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up