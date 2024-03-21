巨大化Kitty悠遊卡，三麗鷗鐵粉都尖叫了！悠遊卡公司先前推出「悠遊卡巨大版」長達21公分，讓人拿來嗶捷運、超商儲值都超醒目，這次悠遊卡公司針對HELLO KITTY 50th推出限定版「巨大版Kitty悠遊卡」3/22起限量開賣，尺寸放大更可愛，三麗鷗鐵粉這次真的要搶。



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悠遊卡公司這次針對HELLO KITTY 50週年，推出限定版「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，尺寸13公分x15.5公分，直接比一個手掌還要大，此外在Kitty的五官、蝴蝶結上也保留立體感構圖設計，讓Kitty控無掛在包包上出門超吸睛。





本次限定版「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」首批現貨5,000張，在3/22上午11:00起至3/29快閃8天開賣，購買方式由悠遊付Easy Wallet App，點選「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面。Kitty巨大造型悠遊卡每張售價350元、每筆訂單最多買10張，並且在3/30起陸續出貨，鐵粉鬧鐘設好、準時開搶。





HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡

販售期間：2024/03/22 11:00至2024/03/29

售價：350元/張

購買方式：手機進入「悠遊付Easy Wallet App」，點選「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面。

注意事項：首批現貨5,000張、單筆訂單限購10張，限悠遊付結帳。



詳細活動規範及供應情形，依 悠遊卡公司 官方公告為準。