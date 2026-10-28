石二鍋百店慶送白蝦吃整年！10月28日限定送浴帽、菜盤免費升級，峮峮現身台中旗艦店分享私房吃法

石二鍋百店慶好康一路送到2027年，限量感蝦卡每月免費送白蝦，10月28日還送限定浴帽。從資深美食編輯角度來看，這次最值得留意的是滿額贈卡與全年回訪優惠。

石二鍋百店慶全面開跑，全台門市10月19日至12月31日憑「瘋美食」或「LINE」優惠票券，內用消費1客套餐就能把菜盤免費升級，10月28日起各店更限量推出100張「感蝦卡」，2027年每個月都能多領1份白蝦。全台唯一拿下「AMOT星級溯源餐廳評鑑」3星認證的國民小火鍋，這次一口氣跨過100家店的里程碑，10月28日這天特地在台中文心崇德店請來應援女神峮峮擔任一日店長，到店消費的每位客人還能免費帶走「石二鍋一把罩浴帽」與專屬貼紙。想吃鍋、想省錢、還想順手收周邊，這一波好康全都排在同一張桌子上，走進店裡就能一次領齊。

▲峮峮現身石二鍋台中文心崇德旗艦店，站在透明廚房前開心比出手勢，身旁還有滿滿的新鮮蔬果，讓這次百店慶多了不少拍照打卡的亮點。圖／石二鍋提供；窩客島整理



憑「瘋美食」與「LINE」優惠票券，菜盤免費升級到12月31日

先講最直接的好康。10月19日至12月31日這段期間，只要打開王品瘋美食APP或LINE裡的石二鍋優惠票券，到全台任一家門市內用消費1客套餐，菜盤就能免費升級。點餐時多看兩眼價目表的小掙扎，這次直接被優惠接手，盤子升級之後，桌上的菜色多了一份豐盛感，涮煮時一把一把下鍋，湯面咕嘟咕嘟冒著熱氣，天氣轉涼的晚上特別有感。建議出門前先把票券頁面找好，結帳前亮給店員看，省得在櫃台前慌張翻手機。

▲石二鍋菜盤裡有玉米、南瓜、金針菇、高麗菜與多種蔬菜，鮮明色彩堆成滿滿一碗，旁邊再搭配肉盤與白蝦，光看食材組合就很有吃火鍋的幸福感。圖／石二鍋提供；窩客島整理

感蝦卡限量100張，消費滿1,000元就送、99元也能加購

這次百店慶最吸睛的好康，就是10月28日起在全台各店限量推出的「感蝦卡」。每家門市只有100張，單筆消費滿1,000元直接贈送，沒有達標也能用99元優惠價加購。卡片的使用期間是2027年1月至12月，整整1年，每個月都能憑卡內用消費套餐1次，免費加碼贈送白蝦1份，每桌限1份。1年有12個月，等於有12次名正言順在鍋裡多下1份白蝦的機會，約朋友聚餐、家人小聚時把卡片亮出來，桌邊氣氛自然熱起來。白蝦在熱騰騰的湯頭裡煮到轉紅，剝開外殼咬下去的鮮甜，是不少人吃鍋時的固定期待。數量有限，想鎖定整年的白蝦自由，10月28日之後要盡早到店。

▲石二鍋百店慶最值得火鍋控留意的就是「感蝦卡」，全台每店限量100張，單筆消費滿1,000元免費送，或用99元加購，2027年每月憑卡內用套餐就能免費加菜白蝦一份。圖／石二鍋提供；窩客島整理



台中文心崇德店旗艦新裝登場，透明廚房原塊刨肉看得見

邁入百店之後，石二鍋沒有停下腳步，近期啟動門市店裝升級計劃，首間全新風格旗艦店由台中文心崇德店領軍亮相。走進店內，木質調的空間襯著綠意，視覺上多了幾分自然舒適的氣息，有種一坐下來就能放慢腳步的日常感。店內最有話題的設計是「透明廚房」，現場原塊刨肉的過程直接攤在眼前，產地產銷履歷時蔬與有機鮮菇這些嚴選食材也一覽無遺，等於把「AMOT星級溯源餐廳評鑑」3星認證的堅持，用看得見的方式端到客人面前。看著肉片從整塊肉被一片片刨下，再送到桌邊，那種新鮮感比任何文字說明都來得直接，讓每一次入座都像回到一處熟悉又安心的所在。

▲來石二鍋吃火鍋，連現場刨肉的過程都能看見。台中旗艦店設置開放式作業空間，原塊肉品透過機器現場切片，整齊擺盤後送上餐桌。圖／石二鍋提供；窩客島整理

自助吧霜淇淋增至6款，草莓巧克力綜合與牛奶桂圓綜合成話題

吃完熱呼呼的鍋物，自助吧的霜淇淋就是收尾重頭戲。文心崇德店這次把口味陣容一口氣拉到6款，新推出冬季必吃的草莓優格、巧克力，以及草莓巧克力綜合共3款，搭配新店型原本就有的經典牛奶口味，還有其他餐廳少見的桂圓與牛奶桂圓綜合，湊成完整的6種選擇。草莓優格的酸甜、巧克力的濃郁，在熱鍋之後入口特別爽快，桂圓帶著獨特的甘甜香氣，和牛奶疊在一起，吃起來溫潤順口。選擇困難的人，可以直接挑綜合口味，一次嚐到兩種風味，這也是峮峮自己的必點組合。

▲吃完火鍋還想來點甜的，石二鍋台中旗艦店自助吧也有新亮點，牛奶與巧克力色系的霜淇淋一次端上桌，飯後再留一點胃口給甜點剛剛好。圖／石二鍋提供；窩客島整理



石頭魷魚鍋與石頭燒酒鍋新上市，入冬前暖胃的靈魂湯底

經典石頭鍋近期再添兩款新湯底，分別是「石頭魷魚鍋」與「石頭燒酒鍋」，延續石頭鍋招牌的濃厚風味，靠著靈魂秘醬與古早味的結合，把經典味道再往上升級。「石頭魷魚鍋」加入魷魚、香菇和蒜片，鮮味爆棚，香氣一陣陣從鍋面竄出來，聞到就讓人想先喝一口湯。「石頭燒酒鍋」則加入數種中藥材和米酒，甘甜酒香在桌邊繚繞，是入秋之後最療癒的一鍋，捧著碗慢慢喝，連肩膀都跟著放鬆下來。氣溫一天比一天低，這兩款新湯底剛好在入冬前捎來暖意。禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

▲石二鍋「石頭魷魚鍋」光看菜盤就很有料，玉米、南瓜、金針菇、高麗菜與各式蔬菜堆得滿滿，搭配鍋裡的食材，讓人忍不住想趕快開鍋。圖／石二鍋提供；窩客島整理

雙享自由配加海陸大三拼，任選各1客再送小干貝大省79元

選擇困難的人有福了。「雙享自由配」299元，「海陸大三拼」399元，前者可以多款肉品一次吃，後者把海陸料集合在同一份主餐裡，一個人吃鍋也能吃得很豐盛。2027年12月31日前，全台門市只要同時點雙享自由配任一客與海陸大三拼任一客，就能免費獲得「小干貝」1份，大省79元。兩份主餐湊在一起，肉片、海鮮、小干貝輪番下鍋，這個組合很適合和朋友分著吃，一桌子的料看起來就很有排場。

▲這桌石二鍋海陸組合看起來相當豐富，肉片整齊鋪滿餐盤，搭配鮮蝦、蔬菜與小干貝等食材，喜歡肉類又捨不得放棄海鮮的人，可以一次看到多種搭配。圖／石二鍋提供；窩客島整理



應援女神峮峮擔任一日店長，公開香辣胡麻醬與酸辣醋溜醬吃法

這次百店慶活動，石二鍋邀來剛以「飢餓遊戲」主持群身分共同榮獲「實境節目主持人獎」的應援女神峮峮，擔任台中文心崇德店的一日店長。現場同台的還有王品快食尚事業群總經理巫意嬋與王品企業發展中心總經理李碧珊，一起為百店活動加溫。喜歡吃火鍋的峮峮親臨現場，和粉絲面對面共享鍋物，還不藏私公開自己的石二鍋吃法。主餐選肉品時，她一定搭配神級經典的香辣胡麻醬，微辣的胡麻香氣把肉質的鮮甜襯得更立體。換成海鮮當主角，她改用酸辣醋溜醬，層次豐富、清爽開胃，吃起來特別提神。身為自助吧狂熱者的她，也透露自己必吃「草莓巧克力」與「牛奶桂圓」，粉絲跟著點準沒錯。





石二鍋一把罩浴帽免費領，11月18日前拍照上傳抽限量周邊

10月28日當天到店消費，每人都可以免費獲得「石二鍋一把罩浴帽」與專屬貼紙，數量有限，送完為止。吃完鍋久久不散的香氣，是大家最熟悉的石二鍋好味道，浴帽一戴，既應景又好拍。11月18日前戴上浴帽拍照，上傳到指定貼文留言處，分享你的石二鍋認證時刻，就有機會抽中品牌限量周邊商品。現場粉絲已經戴上浴帽與峮峮合影留念，笑容滿滿，朋友聚餐時也能比照辦理，拍出一張有梗又有紀念價值的合照。

▲石二鍋台中文心崇德旗艦店以大片玻璃呈現透明廚房，前方還擺滿各式新鮮蔬果，木質裝潢搭配明亮空間，讓準備食材的日常也成為門市特色。圖／石二鍋提供；窩客島整理









石二鍋百店慶菜盤免費升級

活動時間：2026年10月19日至12月31日

活動門市：全台石二鍋門市。

優惠內容：憑「王品瘋美食APP」或「LINE」優惠票券，內用消費1客套餐，即享菜盤免費升級。

注意事項：須出示指定優惠票券，並符合內用套餐消費條件。

石二鍋感蝦卡99元加購與滿額贈

活動時間：2026年10月28日起，數量有限

活動門市：全台石二鍋門市，每店限量100張感蝦卡。

滿額贈送：單筆消費滿1,000元，免費贈送「感蝦卡」1張。

優惠加購：未達滿額門檻，可用99元優惠價加購感蝦卡。

使用期間：2027年1月1日至12月31日。

免費白蝦：每月憑卡內用消費套餐，可免費獲得白蝦1份，全年最多使用12次。

使用限制：每月限使用1次，每桌限贈白蝦1份。

石二鍋10月28日限定免費送浴帽

活動時間：2026年10月28日限定

活動門市：全台石二鍋門市。

活動條件：當天到店消費，每人免費獲得「石二鍋一把罩浴帽」與專屬貼紙。

贈品數量：數量有限，送完為止。

石二鍋浴帽拍照抽限量周邊

活動時間：即日起至2026年11月18日

參加方式：戴上「石二鍋一把罩浴帽」拍照，上傳至品牌指定貼文留言處。

活動內容：分享自己的石二鍋認證時刻，即有機會抽中品牌限量周邊商品。

注意事項：須依指定貼文參加，抽獎名額與獎品數量原稿未載明。

石二鍋指定套餐免費送小干貝

活動時間：即日起至2027年12月31日

活動門市：全台石二鍋門市。

指定套餐：同時點購「雙享自由配」任1客及「海陸大三拼」任1客。

優惠內容：符合指定套餐消費條件，即免費贈送小干貝1份。

注意事項：必須同時點購上述2款指定套餐，非任選其中1款即可獲贈。

石二鍋台中文心崇德旗艦店新品

活動時間：原稿未載明限定販售期間

門市名稱：石二鍋台中文心崇德店。

全新鍋底：推出「石頭魷魚鍋」與「石頭燒酒鍋」2款新口味。

自助吧升級：新增「草莓巧克力綜合」、「牛奶桂圓綜合」等共6款口味。

門市特色：全新風格旗艦店採木質調與綠意設計，設置透明廚房，呈現現場原塊刨肉流程。

限定活動：峮峮出席百店慶活動並擔任一日店長，原稿未載明後續公開見面活動。

石二鍋百店慶官方資訊

提醒：菜盤升級、感蝦卡、浴帽贈品及小干貝活動的適用條件不同，請依各活動規則使用。感蝦卡每店限量100張，浴帽則為10月28日單日限定贈品，兩者不可混為同一活動。





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