藏壽司新扭蛋是BT21！藏壽司「壽司盤抽扭蛋」的玩法，就是讓人每次吃壽司，總是想再湊五盤抽一次，拼手氣拼運氣，看能不能多抽中一顆扭蛋。這次藏壽司新扭蛋特別攜手超夯BT21系列，推出立體吊飾、壓克力吊飾、橡皮擦3大系列共15款扭蛋，3/29起準時開抽，鐵粉通通先約一波朝聖。
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藏壽司新扭蛋BT21系列，集結超人氣KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7角色，推出15款的限定扭蛋，其中「BT21立體吊飾系列」把BT21角色們變成壽司造型，TATA玉子燒、CHIMMY鮭魚壽司，還有超人氣甜點系列COOKY千層蛋糕等造型，粉絲們一定要收藏。
此外，「BT21 壓克力吊飾」、「BT21 橡皮擦」系列小物，則是軟萌的BT21 Baby系列造型，還有BT21 Jelly Candy軟糖造型圖案，讓粉絲們不論抽到哪一款都超可愛。本次15款BT21新扭蛋，將在3/29起於全台藏壽司登場，也讓粉絲開始期待未來是否有BT21主題店卡點可以朝聖。
藏壽司 BT21扭蛋
上市日期：2024/03/29起