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烏龜比薩是哪招！必勝客「草仔龜比薩」大喊卡哇邦嘎，PTT瘋傳「超狂芝心雙粿草仔龜」挑戰必勝客店員極限。

2024-03-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：翻攝自PTT、臉書「靠北必勝客」社團 人氣：9,687
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編輯 張人尹

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必勝客新品太衝突！這次必勝客預計下一期開賣新品「草仔龜比薩」，開賣前再度在PTT搶先瘋傳。從網友貼文中可見，必勝客以「草仔龜」諧音，結合忍者龜、草仔粿變成比薩，更詼諧大喊「卡哇邦嘎」。消息一出除了讓網友好奇到底是什麼口味，更讓必勝客員工在社團分享「實作版草仔龜比薩」掀起熱搜。
必勝客 草仔龜比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：翻攝自PTT「[閒聊] 必勝客：卡哇邦嘎！！」，下同。

必勝客新品總是在開賣前更有話題，這次網友搶先分享即將開賣的「超狂芝心雙粿草仔龜」，不只是把鹹香菜脯草仔粿、萬丹紅豆餡通通變成比薩，外觀上還設計成一隻烏龜，龜殼是草仔粿、薯金幣，連手腳細節都不放過，烏龜臉上更是還原忍者龜造型，掀起話題。
必勝客 草仔龜比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，在臉書社團「靠北必勝客」也有匿名分享，製作「超狂芝心雙粿草仔龜」的實作版照片，讓網友們笑稱「義大利人會氣到吐血」，也有人聯想到動漫「烘焙王」的烏龜麵包，讓必勝客新品「超狂芝心雙粿草仔龜」再度未演先轟動。

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必勝客 草仔龜比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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