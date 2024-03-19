誰說不賣夏威夷披薩、海鮮披薩！達美樂先前大動作宣布停售經典口味「夏威夷披薩、海鮮披薩」，讓許多粉絲大喊「這樣還算披薩店嗎」，而達美樂在今日宣佈，推出升級版全新菜單，使用升級配方、在地食材，設計出多達15款新口味、還增加超大「巨無霸」披薩尺寸，升級回歸的「巨無霸金鑽夏威夷」讓鐵粉一次吃個夠。
推薦閱讀：7-ELEVEN聯名可不可！7-ELEVEN「可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾」現做開賣，24小時「小七可不可」飲料店喝起來。
連鎖披薩「達美樂」即日起推將品牌翻轉系列活動，把披薩口味、食材全新升級。其中亮點之一就是「台灣小農」合作食材，把既有披薩配方升級；此外，更推出多達15種全新披薩口味、以及一款新尺寸「巨無霸披薩」16吋超大尺寸，讓人聚餐就團吃更爽。
經過這次菜單升級，原先宣布停賣的「夏威夷披薩、海鮮披薩」變成升級版配方強勢回歸，鐵粉可以選擇「金鑽夏威夷」使用在地台農17號金鑽鳳梨、搭配台畜高崎火腿製作。而海鮮披薩升級成「極致干貝海鮮披薩」，放上８顆嚴選大干貝、印度洋大白蝦，以及新鮮洋蔥、營養菠菜、蟹味條等配料，海鮮控一定要吃起來。
配合新品、新菜單上市，達美樂在4/21前推出「極致干貝海鮮披薩」有大披薩尺寸229元優惠，並且在3/20(三)至５/14(二)期間，連續8週在達美樂官方臉書粉絲團推出「達美樂極致系列披薩」周周抽、周周送活動，總共送出多達1000顆披薩，讓披薩控揪團嚐鮮。
達美樂極致系列披薩 周周抽周周送活動
活動時間：2024/3/20(三)~ 2024/5/14(二)
活動辦法：分享達美樂官方臉書粉絲團指定貼文，完成指定任務即可享有抽獎資格。
詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。