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7-ELEVEN聯名可不可！7-ELEVEN「可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾」現做開賣，24小時「小七可不可」飲料店喝起來。

2024-03-18 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,187
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編輯 張人尹

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7-ELEVEN喝得到現做可不可珍奶！7-ELEVEN近年現做飲品系列不段更新，已經堪稱是飲料控的「24小時手搖杯店」，無論茶飲、冰淇淋紅茶、珍奶通通都能喝。這次7-ELEVEN再聯手可不可，推出聯名飲品「可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾」，24小時現點現做，飲料控真的嗨爆。

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7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN本次新品強勢聯手紅茶霸主「可不可熟成紅茶」，在自家「CITY PEARL」系列推出聯名新品「可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾」，飲料基底使用「可不可胭脂紅茶」帶有經典蜜桃花香，並且搭配7-ELEVEN軟Q原味珍珠、鮮奶，打造春季小清新的珍奶喝法。
7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次聯名在03/20-04/02期間限定供應，7-ELEVEN與可不可推出2款聯名限定杯裝，包含可不可經典白底藍線條的「城市杯」，以及春季粉嫩色系的「櫻花杯」2款隨機提供，鐵粉一定要邊喝邊打卡。本次新品在3/20-3/29期間，在「OPENPOINT 行動隨時取」推出2杯110元優惠，飲料控準時喝爆。
7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN 可不可胭脂紅茶珍珠歐蕾

上市日期：2024/03/20-04/02期間限定供應。
售價：原價75元
優惠：
1、嚐鮮價69元。
2、在3/20-3/29於OPENPOINT 行動隨時取」推出2杯110元優惠。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

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